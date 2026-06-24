https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/zelenskiynin-esi-yasanan-bir-skandal-nedeniyle-polonya-ziyaretini-iptal-etmek-zorunda-kaldi-1106743152.html

Zelenskiy'nin eşi, yaşanan bir 'skandal' nedeniyle Polonya ziyaretini iptal etmek zorunda kaldı

Zelenskiy'nin eşi, yaşanan bir 'skandal' nedeniyle Polonya ziyaretini iptal etmek zorunda kaldı

Sputnik Türkiye

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska, Ukrayna İsyancı Ordusu'nun (UPA) yüceltilmesiyle bağlantılı diplomatik skandal nedeniyle Polonya... 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T14:06+0300

2026-06-24T14:06+0300

2026-06-24T14:06+0300

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Ukrayna ile Polonya arasında son dönemde tırmanan tarihsel kriz, en üst düzey diplomatik temaslara yansıdı. Zelenski'nin eşi Olena Zelenska, iki ülke arasında Ukrayna İsyancı Ordusu (UPA) liderlerinin anılmasıyla patlak veren skandalın ardından Polonya’ya yapacağı resmi ziyareti iptal etme kararı aldı.Gdansk Üniversitesi’nden resmi açıklama geldiGdansk Üniversitesi Basın Sözcüsü Magdalena Niechuja-Goniszewska, gazetecilere yaptığı açıklamada Olena Zelenska Polonya ziyareti programının iptal edildiğini resmen doğruladı.Niechuja-Goniszewska, "Olena Zelenska, Gdansk ziyaretini iptal etti. Kendisinin sunumu, üniversitemiz tarafından düzenlenen 'Gelecek İçin Bir Beceri Olarak Kimlik' başlıklı tartışma paneli kapsamında gerçekleştirilecekti" diyerek programın kriz nedeniyle iptal olduğunu belirtti.Ukrayna’nın i̇yileşme konferansı 2026 öncesi gerilimİptal kararı, Kiev ve Varşova'nın ortak organizasyonuyla 25-26 Haziran tarihlerinde Gdansk'ta düzenlenecek olan Ukrayna’nın İyileşme Konferansı 2026 öncesinde geldi. Konferansa Polonya Ulusal Anma Enstitüsü Başkanı Karol Nawrocki'nin davet edilmediği, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin de katılım göstermeyeceği öğrenildi. Yaşanan bu gelişmeler, Polonya Ukrayna ilişkileri içerisindeki diplomatik çatlağın derinleştiğini gösteriyor.Beyaz kartal nişanı geri alındı, Ukraynalı siyasetçiler tepki gösterdiİki ülke arasındaki gerilimin fitili, 19 Haziran'da Polonya tarafının attığı radikal bir adımla ateşlenmişti. Polonya Ulusal Anma Enstitüsü Başkanı Nawrocki, UPA liderleri ve figürlerinin Ukrayna'da yüceltilmesini gerekçe göstererek Zelenski'yi Polonya'nın en yüksek devlet nişanı olan Beyaz Kartal Nişanı’ndan mahrum bıraktı. Bu karara tepki gösteren çok sayıda Ukraynalı siyasetçi, Polonya'dan daha önce aldıkları ödülleri iade ettiklerini açıkladı.Krizin perde arkası: Tarihsel anmalar ve yeni i̇simlendirmelerPolonya kamuoyunda büyük hassasiyet yaratan krizin arka planında, Ukrayna yönetiminin attığı bazı adımlar yer alıyor. Zelenski, Mayıs ayı sonlarında Milliyetçiler Örgütü (OUN) ve UPA liderlerinden Andriy Melnyk ile eşinin Kiev bölgesindeki yeniden defnedilme törenine katılmıştı. Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki bir merkeze "UPA Kahramanları Adına" unvanı verilmesi, Varşova'nın sert tepkisini çekmişti. Ukrayna medyasında yer alan iddialara göre, diğer OUN-UPA liderlerinin kalıntılarının da yakın zamanda yeniden defnedilmesi planlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/lavrov-bati-rusyanin-uyarilarini-kulak-ardi-etmemeli-1106742942.html

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polonya, ukrayna, gdansk, upa, oun, ukrayna silahlı kuvvetleri, andriy melnyk, haberler