https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/kremlin-rus-ekonomisinde-istikrar-tam-abd-ekonomisini-askerilestiriyor-1106718259.html

Kremlin: Rus ekonomisinde istikrar tam, ABD ekonomisini askerileştiriyor

Kremlin: Rus ekonomisinde istikrar tam, ABD ekonomisini askerileştiriyor

Sputnik Türkiye

Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalara rağmen Rusya ekonomisinin güvende olduğunu belirten Peskov, ABD'nin otomotiv devlerini silah fabrikasına... 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T13:17+0300

2026-06-23T13:17+0300

2026-06-23T13:16+0300

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dmitriy peskov

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tomahawk

patriot

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında küresel ekonomi, enerji piyasaları ve ABD’nin yeni savunma politikalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.‘Rus ekonomisinin istikrarından şüphe yok’Küresel petrol ve enerji piyasalarında yaşanan sert dalgalanmaların Rusya'ya etkisine değinen Peskov, ülke ekonomisinin makro düzeyde tam bir güvence altında olduğunu vurguladı. Peskov, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:Enerji piyasalarındaki istikrarsızlığın küresel bir sorun olduğuna dikkat çeken Sözcü, "Dünya enerji piyasalarındaki durum son derece dalgalı ve bu durum istisnasız tüm dünya ülkelerini etkiliyor" dedi.‘ABD ekonomisini askerileştiriyor’ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkedeki otomotiv üreticilerinin bundan böyle Tomahawk seyir füzeleri ve Patriot hava savunma sistemleri gibi ağır silahlar üreteceğini açıklaması da Kremlin'in gündemindeydi.Washington'ın bu hamlesini “ekonominin askerileştirilmesi” olarak tanımlayan Peskov, kararın arkasındaki lojistik krize işaret ederek, "ABD'nin elindeki tüm stoklar ve askeri depolar ciddi şekilde tükenmiş durumda. Dolayısıyla bunları yeniden doldurmaları gerekiyor. Yaşanan şey, ekonominin militarizasyonudur" şeklinde konuştu.Sebepler: İran ve UkraynaSöz konusu stratejik dönüşümün şaşırtıcı olmadığını belirten Peskov, ABD'nin askeri operasyonlarına ve sevkiyatlarına atıfta bulunarak sözlerini şöyle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/ukraynanin-rus-bolgelerine-fuze-saldirisi-puskurtuldu-5-storm-shadow-engellendi-1106716100.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ekonomi, istikrar, abd, donald trump, tomahawk, patriot, i̇ran, ukrayna