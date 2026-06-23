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Kremlin: Rus ekonomisinde istikrar tam, ABD ekonomisini askerileştiriyor
Kremlin: Rus ekonomisinde istikrar tam, ABD ekonomisini askerileştiriyor
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Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalara rağmen Rusya ekonomisinin güvende olduğunu belirten Peskov, ABD'nin otomotiv devlerini silah fabrikasına... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında küresel ekonomi, enerji piyasaları ve ABD’nin yeni savunma politikalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.‘Rus ekonomisinin istikrarından şüphe yok’Küresel petrol ve enerji piyasalarında yaşanan sert dalgalanmaların Rusya'ya etkisine değinen Peskov, ülke ekonomisinin makro düzeyde tam bir güvence altında olduğunu vurguladı. Peskov, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:Enerji piyasalarındaki istikrarsızlığın küresel bir sorun olduğuna dikkat çeken Sözcü, "Dünya enerji piyasalarındaki durum son derece dalgalı ve bu durum istisnasız tüm dünya ülkelerini etkiliyor" dedi.‘ABD ekonomisini askerileştiriyor’ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkedeki otomotiv üreticilerinin bundan böyle Tomahawk seyir füzeleri ve Patriot hava savunma sistemleri gibi ağır silahlar üreteceğini açıklaması da Kremlin'in gündemindeydi.Washington'ın bu hamlesini “ekonominin askerileştirilmesi” olarak tanımlayan Peskov, kararın arkasındaki lojistik krize işaret ederek, "ABD'nin elindeki tüm stoklar ve askeri depolar ciddi şekilde tükenmiş durumda. Dolayısıyla bunları yeniden doldurmaları gerekiyor. Yaşanan şey, ekonominin militarizasyonudur" şeklinde konuştu.Sebepler: İran ve UkraynaSöz konusu stratejik dönüşümün şaşırtıcı olmadığını belirten Peskov, ABD'nin askeri operasyonlarına ve sevkiyatlarına atıfta bulunarak sözlerini şöyle tamamladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/ukraynanin-rus-bolgelerine-fuze-saldirisi-puskurtuldu-5-storm-shadow-engellendi-1106716100.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ekonomi, istikrar, abd, donald trump, tomahawk, patriot, i̇ran, ukrayna
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ekonomi, istikrar, abd, donald trump, tomahawk, patriot, i̇ran, ukrayna

Kremlin: Rus ekonomisinde istikrar tam, ABD ekonomisini askerileştiriyor

13:17 23.06.2026
© Sputnik / Александр ЩербакRusiya Federasiyası Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov
Rusiya Federasiyası Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
© Sputnik / Александр Щербак
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Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalara rağmen Rusya ekonomisinin güvende olduğunu belirten Peskov, ABD'nin otomotiv devlerini silah fabrikasına dönüştürme kararını "ekonominin militarizasyonu" olarak değerlendirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında küresel ekonomi, enerji piyasaları ve ABD’nin yeni savunma politikalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

‘Rus ekonomisinin istikrarından şüphe yok’

Küresel petrol ve enerji piyasalarında yaşanan sert dalgalanmaların Rusya'ya etkisine değinen Peskov, ülke ekonomisinin makro düzeyde tam bir güvence altında olduğunu vurguladı. Peskov, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Şu an itibarıyla ülkemizde makroekonomik istikrardan şüphe duyulmasını gerektirecek hiçbir neden bulunmuyor. Rus ekonomisinin istikrarı kesin olarak sağlandı ve bu durum kimsede tereddüt uyandırmıyor. Konu, Başkanımızın yönettiği ekonomi toplantılarında da defalarca ele alınmıştı, Başbakanımız da bu doğrultuda raporlarını Devlet Başkanına sunmuştu."
Enerji piyasalarındaki istikrarsızlığın küresel bir sorun olduğuna dikkat çeken Sözcü, "Dünya enerji piyasalarındaki durum son derece dalgalı ve bu durum istisnasız tüm dünya ülkelerini etkiliyor" dedi.

‘ABD ekonomisini askerileştiriyor’

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkedeki otomotiv üreticilerinin bundan böyle Tomahawk seyir füzeleri ve Patriot hava savunma sistemleri gibi ağır silahlar üreteceğini açıklaması da Kremlin'in gündemindeydi.
Washington'ın bu hamlesini “ekonominin askerileştirilmesi” olarak tanımlayan Peskov, kararın arkasındaki lojistik krize işaret ederek, "ABD'nin elindeki tüm stoklar ve askeri depolar ciddi şekilde tükenmiş durumda. Dolayısıyla bunları yeniden doldurmaları gerekiyor. Yaşanan şey, ekonominin militarizasyonudur" şeklinde konuştu.

Sebepler: İran ve Ukrayna

Söz konusu stratejik dönüşümün şaşırtıcı olmadığını belirten Peskov, ABD'nin askeri operasyonlarına ve sevkiyatlarına atıfta bulunarak sözlerini şöyle tamamladı:
“Burada anlaşılmayacak bir durum yok. Basra Körfezi bölgesinde, İran'a yönelik agresif eylemler sırasında askeri hareketlilik yaşandı. Öte yandan ABD'nin Ukrayna'ya çok büyük miktarlarda silah satmaya devam ettiği de herkesin malumu. Tüm bu gelişmeler ışığında, otomotiv fabrikalarını silah üretimine kaydırma planları tamamen anlaşılır bir tablo.”
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