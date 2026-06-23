https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/trump-abdli-otomotiv-devleri-silah-uretimine-baslayacak-1106710563.html
Trump: ABD'li otomotiv devleri silah üretimine başlayacak
Trump: ABD'li otomotiv devleri silah üretimine başlayacak
Sputnik Türkiye
ABD lideri Trump, ülkedeki otomotiv üreticilerinin fabrikalarını dönüştürerek Patriot ve Tomahawk füzeleri de dahil olmak üzere silah üretimine... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T09:03+0300
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otomotiv
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Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, savunma sanayisinin genişletilmesi kapsamında kapsamlı bir hamle başlattıklarını duyurdu. Trump, “Fabrikaları yeniden yapılandırma planları var. Patriot, Tomahawk ve çok daha fazlası dahil olmak üzere silah üreteceğiz” ifadelerini kullandı.Otomotiv devleri devreye giriyorHükümetin silah üretimini artırmak amacıyla büyük ölçekli bir kampanya yürüttüğünü belirten ABD Başkanı, atıl kapasiteye sahip otomobil üreticilerinin füze üretimi için şimdiden sözleşmeler imzalamaya başladığını kaydetti.Savunma şirketlerinin otomotiv sektörünün önde gelen firmalarıyla ortaklıklar kurduğunu ifade eden Trump, "General Motors ve Ford ile görüşmeler yürütülüyor. Özellikle General Motors'un silah üretimine son derece ilgi duyduğunu biliyorum" şeklinde konuştu.Füze stoklarında ciddi azalmaUluslararası basında yer alan raporlara göre, İran ile yaşanan gerilim ve çatışmalar ABD'nin askeri mühimmat stoklarını ciddi ölçüde tüketti ve olası yeni çatışmalar karşısında risk oluşturdu.Nisan ayında ABD medyası tarafından yayımlanan bir analizde, ABD'nin sadece yedi haftalık bir süreçte elindeki Patriot hava savunma füzesi stoklarının yaklaşık yüzde 50'sini, Tomahawkseyir füzesi stoklarının ise yüzde 30'unu harcadığı belirtilmişti.Askeri uzmanlar ve savunma analistleri, eriyen bu mühimmat stoklarının eski seviyesine getirilmesinin birkaç yıl sürebileceğini öngörüyor.
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abd, donald trump, otomotiv, silah, general motors, patriot, tomahawk, ford, i̇ran
abd, donald trump, otomotiv, silah, general motors, patriot, tomahawk, ford, i̇ran
Trump: ABD'li otomotiv devleri silah üretimine başlayacak
09:03 23.06.2026 (güncellendi: 09:05 23.06.2026)
ABD lideri Trump, ülkedeki otomotiv üreticilerinin fabrikalarını dönüştürerek Patriot ve Tomahawk füzeleri de dahil olmak üzere silah üretimine başlayacaklarını belirtti.
Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, savunma sanayisinin genişletilmesi kapsamında kapsamlı bir hamle başlattıklarını duyurdu. Trump, “Fabrikaları yeniden yapılandırma planları var. Patriot, Tomahawk ve çok daha fazlası dahil olmak üzere silah üreteceğiz” ifadelerini kullandı.
Otomotiv devleri devreye giriyor
Hükümetin silah üretimini artırmak amacıyla büyük ölçekli bir kampanya yürüttüğünü belirten ABD Başkanı, atıl kapasiteye sahip otomobil üreticilerinin füze üretimi için şimdiden sözleşmeler imzalamaya başladığını kaydetti.
Savunma şirketlerinin otomotiv sektörünün önde gelen firmalarıyla ortaklıklar kurduğunu ifade eden Trump, "General Motors ve Ford ile görüşmeler yürütülüyor. Özellikle General Motors'un silah üretimine son derece ilgi duyduğunu biliyorum" şeklinde konuştu.
Füze stoklarında ciddi azalma
Uluslararası basında yer alan raporlara göre, İran ile yaşanan gerilim ve çatışmalar ABD'nin askeri mühimmat stoklarını ciddi ölçüde tüketti ve olası yeni çatışmalar karşısında risk oluşturdu.
Nisan ayında ABD medyası tarafından yayımlanan bir analizde, ABD'nin sadece yedi haftalık bir süreçte elindeki Patriot hava savunma füzesi stoklarının yaklaşık yüzde 50'sini, Tomahawkseyir füzesi stoklarının ise yüzde 30'unu harcadığı belirtilmişti.
Askeri uzmanlar ve savunma analistleri, eriyen bu mühimmat stoklarının eski seviyesine getirilmesinin birkaç yıl sürebileceğini öngörüyor.