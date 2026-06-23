https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/ukraynanin-rus-bolgelerine-fuze-saldirisi-puskurtuldu-5-storm-shadow-engellendi-1106716100.html

Ukrayna’nın Rus bölgelerine füze saldırısı püskürtüldü: 5 Storm Shadow engellendi

Ukrayna’nın Rus bölgelerine füze saldırısı püskürtüldü: 5 Storm Shadow engellendi

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın Rus bölgelerine füze saldırısı püskürtüldü: 5 Storm Shadow engellendi 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T12:33+0300

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ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

storm shadow

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınladı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 13 güdümlü uçak bombasını, 5 adet İngiltere yapımı Storm Shadow füzesini ve 462 uçak tipi İHA'yı engelledi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji, yakıt ve ulaşım altyapı tesisleri ile yakıt depolarını, uzun menzilli İHA’ların üretildiği ve depolandığı yerleri, ayrıca 148 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Son 24 saat içinde bin 295 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 10 zırhlı savaş aracı, 10 topu ile 74 savaş otomobili imha edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/rusya-disislerinden-politiconun-cifte-standardina-tepki-lavrovun-makalesine-ret-ab-liderlerine-1106714566.html

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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, storm shadow, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)