Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/ukraynanin-rus-bolgelerine-fuze-saldirisi-puskurtuldu-5-storm-shadow-engellendi-1106716100.html
Ukrayna’nın Rus bölgelerine füze saldırısı püskürtüldü: 5 Storm Shadow engellendi
Ukrayna’nın Rus bölgelerine füze saldırısı püskürtüldü: 5 Storm Shadow engellendi
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın Rus bölgelerine füze saldırısı püskürtüldü: 5 Storm Shadow engellendi 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T12:33+0300
2026-06-23T12:32+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
storm shadow
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/02/1096720573_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3627da83ccb1059116038e003ac6adc9.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınladı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 13 güdümlü uçak bombasını, 5 adet İngiltere yapımı Storm Shadow füzesini ve 462 uçak tipi İHA'yı engelledi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji, yakıt ve ulaşım altyapı tesisleri ile yakıt depolarını, uzun menzilli İHA’ların üretildiği ve depolandığı yerleri, ayrıca 148 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Son 24 saat içinde bin 295 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 10 zırhlı savaş aracı, 10 topu ile 74 savaş otomobili imha edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/rusya-disislerinden-politiconun-cifte-standardina-tepki-lavrovun-makalesine-ret-ab-liderlerine-1106714566.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/02/1096720573_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ff16a01a2fa0fbc47efbf4755685c92e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, storm shadow, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, storm shadow, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Ukrayna’nın Rus bölgelerine füze saldırısı püskürtüldü: 5 Storm Shadow engellendi

12:33 23.06.2026
© SputnikStorm Shadow füzesi parçaları
Storm Shadow füzesi parçaları - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
© Sputnik
Abone ol
Ukrayna’nın Rus bölgelerine füze saldırısı püskürtüldü: 5 Storm Shadow engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınladı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 13 güdümlü uçak bombasını, 5 adet İngiltere yapımı Storm Shadow füzesini ve 462 uçak tipi İHA'yı engelledi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji, yakıt ve ulaşım altyapı tesisleri ile yakıt depolarını, uzun menzilli İHA’ların üretildiği ve depolandığı yerleri, ayrıca 148 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Son 24 saat içinde bin 295 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 10 zırhlı savaş aracı, 10 topu ile 74 savaş otomobili imha edildi.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Dışişleri’nden Politico’nun çifte standardına tepki: Lavrov’un makalesine ret, AB liderlerine serbest kürsü
11:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала