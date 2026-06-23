https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/ukraynanin-rus-bolgelerine-fuze-saldirisi-puskurtuldu-5-storm-shadow-engellendi-1106716100.html
Ukrayna’nın Rus bölgelerine füze saldırısı püskürtüldü: 5 Storm Shadow engellendi
Ukrayna’nın Rus bölgelerine füze saldırısı püskürtüldü: 5 Storm Shadow engellendi
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın Rus bölgelerine füze saldırısı püskürtüldü: 5 Storm Shadow engellendi 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T12:33+0300
2026-06-23T12:33+0300
2026-06-23T12:32+0300
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donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
storm shadow
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınladı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 13 güdümlü uçak bombasını, 5 adet İngiltere yapımı Storm Shadow füzesini ve 462 uçak tipi İHA'yı engelledi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji, yakıt ve ulaşım altyapı tesisleri ile yakıt depolarını, uzun menzilli İHA’ların üretildiği ve depolandığı yerleri, ayrıca 148 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Son 24 saat içinde bin 295 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 10 zırhlı savaş aracı, 10 topu ile 74 savaş otomobili imha edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/rusya-disislerinden-politiconun-cifte-standardina-tepki-lavrovun-makalesine-ret-ab-liderlerine-1106714566.html
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, storm shadow, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, storm shadow, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Ukrayna’nın Rus bölgelerine füze saldırısı püskürtüldü: 5 Storm Shadow engellendi
Ukrayna’nın Rus bölgelerine füze saldırısı püskürtüldü: 5 Storm Shadow engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınladı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 13 güdümlü uçak bombasını, 5 adet İngiltere yapımı Storm Shadow füzesini ve 462 uçak tipi İHA'yı engelledi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji, yakıt ve ulaşım altyapı tesisleri ile yakıt depolarını, uzun menzilli İHA’ların üretildiği ve depolandığı yerleri, ayrıca 148 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Son 24 saat içinde bin 295 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 10 zırhlı savaş aracı, 10 topu ile 74 savaş otomobili imha edildi.