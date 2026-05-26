Avustralya alarmda: Difteri salgınında ilk ölüm doğrulandı

Sputnik Türkiye

Avustralya'da onlarca yılın en büyük difteri salgını yaşanıyor ve yaklaşık 10 yıl aradan sonra ilk ölüm kaydedildi. Yetkililer, özellikle ücra bölgelerde... 26.05.2026, Sputnik Türkiye

Avustralya’da hızla yayılan difteri salgını, ülkede büyük sağlık alarmına yol açtı. Yetkililer, nisan ayında Royal Darwin Hastanesi’nde hayatını kaybeden bir erkeğin ölüm nedeninin difteri olduğunun kesinleştiğini açıkladı. Böylece ülkede 2018’den bu yana ilk difteri ölümü kayıtlara geçti.Bu yıl şimdiye kadar toplam 245 vaka tespit edildiği ve bunun Avustralya’da 1991’den bu yana görülen en büyük salgın olduğu bildirildi. Vakaların büyük bölümünün ücra bölgelerde yaşayan yerli topluluklarda görüldüğü belirtildi.Kuzey Toprakları Sağlık Bakanı Steve Edgington, "Hükümetimiz bu durumu son derece ciddiye alıyor" dedi.Vakalar dört eyalete yayıldıMart ayında Kuzey Toprakları yönetimi resmi olarak difteri salgını ilan etmişti. Sağlık yetkilileri, vakaların Batı Avustralya, Güney Avustralya ve Queensland eyaletlerinde de görüldüğünü açıkladı.Özellikle Batı Avustralya’da, 50 yılı aşkın sürenin ardından ilk kez solunum yolu difteri vakalarının görülmesi dikkat çekti.Yetkililer, son haftalarda risk altındaki bölgelerde aşılama çalışmalarının hızlandırıldığını ve vaka artış hızında düşüş başladığını bildirdi. Açıklamaya göre yalnızca 30 Mart’tan bu yana 10 binden fazla kişi aşılandı.Yetkililerden acil aşı çağrısıSağlık yetkilileri, özellikle gençler ve yetişkinlerin hatırlatma dozlarını yaptırması gerektiğini vurguladı.Kuzey Toprakları yönetimi, Darwin, Katherine ve Alice Springs bölgelerinde geçici sağlık klinikleri kurarak aşılama kampanyasını genişletti.Avustralya Baş Sağlık Yetkilisi Michael Kidd geçen hafta difteriyi "ulusal öneme sahip bulaşıcı hastalık olayı" ilan etti.Yetkililer, difterinin hem solunum yoluyla hem de cilt temasıyla bulaşabildiğini, özellikle solunum yolu vakalarının nefes alma güçlüğü ve hayati risk oluşturabileceğini belirtti.Avustralya hükümeti ayrıca salgından etkilenen bölgeler için 7.2 milyon Avustralya dolarlık destek paketi açıkladı.

güney avustralya, queensland, darwin , avustralya, difteri, salgın, salgın hastalık, bulaşıcı hastalık, bulaşıcı, aşı