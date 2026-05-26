https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/semeru-yanardagi-patladi-endonezyada-dev-kul-bulutu-alarmi-1106030733.html

Semeru yanardağı patladı: Endonezya'da dev kül bulutu alarmı

Semeru yanardağı patladı: Endonezya'da dev kül bulutu alarmı

Sputnik Türkiye

Endonezya'nın Java Adası'nda yer alan Semeru Yanardağı, Salı sabahı art arda 5 kez patlayarak gökyüzüne 1 kilometre yüksekliğinde dev kül bulutu püskürttü. 3... 26.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-26T12:04+0300

2026-05-26T12:04+0300

2026-05-26T12:04+0300

yaşam

semeru yanardağı

java adası

yılsonu2026

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0e/1101013672_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3a330ca40efe134231cffd02e412b0f6.jpg

Endonezya'nın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olan Java Adası'nın doğusunda güne sarsıcı bir doğa olayıyla başlandı. Bölgedeki resmi haber ajansı ANTARA'nın volkan gözlem istasyonuna dayandırdığı verilere göre, Semeru Yanardağı Salı sabahı erken saatlerde tam 5 kez üst üste patladı. Yanardağın zirvesinden yükselen yoğun beyaz ve gri volkanik kül bulutları, rüzgarın etkisiyle ağırlıklı olarak batı ve güneybatı yönlerine doğru hızla yayılmaya başladı.Kül sütunu 1000 metre yüksekliğe ulaştıGözlem istasyonlarından alınan bilgilere göre ilk volkanik patlama yerel saatle gece 01:05'te 600 metrelik bir kül püskürmesiyle başladı. Ardından sırasıyla 900, 800, 1000 ve 700 metre yüksekliğe ulaşan dört patlama daha kaydedildi. Semeru Gözlem İstasyonu görevlisi Rian Alfian, en güçlü püskürmenin yerel saatle 06:28'de meydana geldiğini belirterek, bu esnada dev kül sütunu yüksekliğinin krater sınırından tam 1 kilometre yukarıya fırladığını duyurdu.3. seviye alarm: Girişler ve faaliyetler yasaklandıYaşanan bu hareketliliğin ardından Endonezya yetkilileri, bölgedeki tehlike derecesini dört seviyeli ulusal ölçekte üçüncü seviye alarm (turuncu kod) durumunda tutmaya devam ediyor. Olası bir felaketi önlemek adına, lav ve çamur akışı riski taşıyan Besuk Kobokan Nehri boyunca güneydoğu kesimindeki tüm insani faaliyetler 13 kilometrelik bir hat boyunca tamamen yasaklandı.Bölge halkına "sıcak kaya" uyarısıDoğu Java eyaletinin Lumajang ve Malang ilçeleri sınırında bulunan ve 3.676 metre yüksekliği ile adanın en yüksek zirvesi konumundaki Semeru aktif yanardağı, çevredeki yerleşim yerleri için tehdit oluşturuyor. Uzmanlar, patlamalar sırasında çevreye fırlayan sıcak kaya parçaları ve piroklastik akıntıların ölümcül riskler barındırdığı konusunda halkı uyardı. Güvenlik çemberini genişleten yetkililer, yerel halkın ve turistlerin yanardağ zirvesine 5 kilometreden daha fazla yaklaşmamasını kesin bir dille tavsiye ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/kultur-ve-turizm-bakani-ersoy-ilk-kez-paylasti-130-yillik-haydarpasa-garinda-restorasyon-1106029781.html

semeru yanardağı

java adası

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

semeru yanardağı, java adası, yılsonu2026