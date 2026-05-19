Southampton, Championship play-off’tan ihraç edildi: Hull City'nin rakibi belli oldu
Southampton, casus skandalı nedeniyle Championship play-off'larından ihraç edildi. Middlesbrough ise kararla yeniden turnuvaya dahil edilerek, Hull City'le...
2026-05-19T21:33+0300
2026-05-19T21:34+0300
İngiltere Futbol Ligi, Southampton'ı casusluk skandalı nedeniyle Championship play-off’larından ihraç ettiğini duyurdu.Kararın ardından Middlesbrough ise turnuvaya dahil edilerek dört gün sonra, 23 Mayıs Cumartesi günü Hull City'le finalde rakip oldu.Bağımsız disiplin komisyonunun kararıyla Southampton’a ayrıca gelecek sezon için 4 puan silme cezası verildi. Kulübün, rakip takımların antrenmanlarını yetkisiz şekilde görüntülediği ve EFL kurallarını ihlal ettiği belirtildi.
21:33 19.05.2026 (güncellendi: 21:34 19.05.2026)
Southampton, casus skandalı nedeniyle Championship play-off’larından ihraç edildi. Middlesbrough ise kararla yeniden turnuvaya dahil edilerek, Hull City'le final maçına çıkma hakkı kazandı.
İngiltere Futbol Ligi, Southampton'ı casusluk skandalı nedeniyle Championship play-off’larından ihraç ettiğini duyurdu.
Kararın ardından Middlesbrough ise turnuvaya dahil edilerek dört gün sonra, 23 Mayıs Cumartesi günü Hull City'le finalde rakip oldu.
Bağımsız disiplin komisyonunun kararıyla Southampton’a ayrıca gelecek sezon için 4 puan silme cezası verildi.
Kulübün, rakip takımların antrenmanlarını yetkisiz şekilde görüntülediği ve EFL kurallarını ihlal ettiği belirtildi.
