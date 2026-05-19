Southampton, Championship play-off’tan ihraç edildi: Hull City'nin rakibi belli oldu

Southampton, casus skandalı nedeniyle Championship play-off'larından ihraç edildi. Middlesbrough ise kararla yeniden turnuvaya dahil edilerek, Hull City'le...

İngiltere Futbol Ligi, Southampton'ı casusluk skandalı nedeniyle Championship play-off’larından ihraç ettiğini duyurdu.Kararın ardından Middlesbrough ise turnuvaya dahil edilerek dört gün sonra, 23 Mayıs Cumartesi günü Hull City'le finalde rakip oldu.Bağımsız disiplin komisyonunun kararıyla Southampton’a ayrıca gelecek sezon için 4 puan silme cezası verildi. Kulübün, rakip takımların antrenmanlarını yetkisiz şekilde görüntülediği ve EFL kurallarını ihlal ettiği belirtildi.

