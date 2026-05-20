Çin'de kritik görüşme: Rus lider Putin için karşılama töreni düzenleniyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Çin’in başkenti Pekin’de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından askeri törenle karşılandı. Tiananmen Meydanı’nda düzenlenen ve Rus liderin onuruna törensel top atışları gerçekleştirilen resmi karşılama töreninin ardından, iki lider kritik zirve için Halk Büyük Salonu’na geçti.
07:23 20.05.2026
Putin: Rusya ve Çin daha adil bir dünya düzeni için çabalıyor
Halihazırda tüm ülkelerin çıkarlarının dengelenmesine dayalı, çok merkezli bir dünyanın oluşumuna yönelik karmaşık bir sürecin yaşandığını dile getiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şunu kaydetti:
“Çinli dostlarımızla birlikte kültürel-medeniyetsel çeşitliliği ve devletlerin egemen kalkınma haklarına saygıyı savunuyor; daha adil ve demokratik bir dünya düzeninin inşası için çabalıyoruz.”
Putin, iki ülkenin Birleşmiş Milletler, BRICS ve Şanhay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) platformlarındaki işbirliğini artırdığını belirtti.
07:19 20.05.2026
Şi: Rusya-Çin ilişkileri dünyaya öngörülebilirlik getiriyor
Çin lideri, "Karşılıklı saygı, adalet ve kazan-kazan işbirliğine dayalı yeni tip devletlerarası ilişkiler inşa etme paradigması, kaotik dünyaya sürekli olarak değerli bir istikrar ve öngörülebilirlik kazandırmakta" ifadesini kullandı.
07:15 20.05.2026
Şi'den adil küresel yönetişim sistemi çağrısı
BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve önemli küresel güçler olarak Çin ve Rusya’nın, uzun vadeli çıkarları gözeterek, kapsamlı stratejik işbirliğini ve daha yüksek bir kalite düzeyini teşvik etmek suretiyle ulusal canlanmayı hayata geçirmeleri gerektiğini dile getiren Şi şunu dedi:
“Daha adil ve rasyonel bir küresel yönetişim sistemi inşa edilmeli.”
07:11 20.05.2026
Şi: Çin ve Rusya uluslararası adaleti savunuyor
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede sırasında, Çin ve Rusya'nın uluslararası adaleti savunma konusunda cesaret sergilediğini belirtti:
"Çin-Rusya ilişkileri, etrafta fırtınalar kopsa dahi sükuneti korumayı sağlayan bir cesaretle uluslararası adaleti savunduğu ve insanlığın ortak kader birliği topluluğunun inşasını teşvik ettiği için adım adım bugünkü yüksek seviyesine ulaşmayı başardı.”
06:57 20.05.2026
Putin: Rusya güvenilir bir enerji tedarikçisi
İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin lokomotifini, enerji alanındaki Rusya-Çin işbirliğinin oluşturduğunu vurgulayan Putin, Ortadoğu'daki kriz ortamında Rusya'nın, güvenilir bir enerji kaynakları tedarikçisi olduğunu, Çin'in de bu kaynakların sorumluluk sahibi bir tüketicisi olma rolünü sürdürdüğünü kaydetti.
Rusya ve Çin arasındaki ticaret hacminin, son 25 yılda 30 kattan fazla artış gösterdiğine dikkat çeken Putin, iki ülke arasındaki ticaretin, birkaç yıldır üst üste 200 milyar dolar sınırının üzerinde seyrettiğini söyledi.
06:51 20.05.2026
Putin, Şi Cinping'i Rusya'yı ziyaret etmeye davet etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi'yi 2027 yılında Rusya'yı ziyaret etmeye davet etti.
06:47 20.05.2026
Şi: Uluslararası durumun kaotik olduğu bir ortamda, dünyada bir bölünme söz konusu
Kaotik uluslararası koşullarda bölünme, tek taraflılık ve hegemonya eğilimleri gözlense de barış, kalkınma ve işbirliği arayışı, halkların ortak arzusu ve zamanın ruhu olmayı sürdürmektedir.
Zirvenin önemine dikkat çeken Şi, Çin-Rusya ilişkilerinin, siyasi güvenin ve stratejik etkileşimin pekiştirilmesi sürecindeki sarsılmaz iradeleri sayesinde adım adım bugünkü yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.
06:46 20.05.2026
Putin: İlişkilerimiz eşi benzeri görülmemiş seviyede
Rusya lideri, Rusya-Çin ilişkilerinin benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaşarak gerçek bir stratejik ortaklık modeli haline geldiğine dikkat çekti.
Putin, konuşmasına, Şi'yi "değerli dostum" şeklinde nitelendirerek başladı:
"Saygıdeğer Devlet Başkanı, Sayın Şi Cinping, değerli dostum; burada bir Çin atasözünü hatırlatmak yerinde olacaktır. Bildiğimiz kadarıyla Çin'de şöyle derler: Bir gün görmedim seni, sanki geçti üç sonbahar."
06:36 20.05.2026
Şi Cinping, Pekin'deki bir görüşmede Putin'i eski bir dost olarak nitelendirerek selamladı
Şi, "Uzun yıllardır karşılıklı saygı, adalet ve kazan-kazan ilkesine dayalı Çin-Rusya ilişkilerinin, kapsamlı ortaklığın ve stratejik etkileşimin gelişimini birlikte yönlendiriyoruz" ifadesini kullandı.
06:32 20.05.2026
Putin-Şi görüşmesi başladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin lideri Şi Cinping arasındaki görüşme başladı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Pekin'de, görüşmelerin gerçekleştirileceği Halk Meclisi binası önünde bizzat karşıladı. Düzenlenen karşılama töreninin ardından iki lider, Halk Meclisi binasına geçti.