Çin'de kritik görüşme: Rus lider Putin için karşılama töreni düzenleniyor

Putin: Rusya ve Çin daha adil bir dünya düzeni için çabalıyor

Halihazırda tüm ülkelerin çıkarlarının dengelenmesine dayalı, çok merkezli bir dünyanın oluşumuna yönelik karmaşık bir sürecin yaşandığını dile getiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şunu kaydetti:

“Çinli dostlarımızla birlikte kültürel-medeniyetsel çeşitliliği ve devletlerin egemen kalkınma haklarına saygıyı savunuyor; daha adil ve demokratik bir dünya düzeninin inşası için çabalıyoruz.”

Putin, iki ülkenin Birleşmiş Milletler, BRICS ve Şanhay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) platformlarındaki işbirliğini artırdığını belirtti.