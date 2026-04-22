Şampiyonluktan üçüncü lige: Leicester City küme düştü

Sputnik Türkiye

Leicester City, üst üste ikinci kez küme düşerek İngiltere 3. Ligi olan League One’a geriledi. Tilkiler, 2015-16 sezonunda kazandığı tarihi Premier Lig... 22.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-22T00:51+0300

Leicester City, ligde kalabilmek için mucizevi sonuçlara ihtiyaç duyarken, Hull City karşısında alınan 2-2’lik beraberlik sonrası küme düşmesi kesinleşti.Sezona Championship’ten Premier Lig’e yükselme hedefiyle başlayan Tilkiler, beklentilerin çok altında kaldı. Leicester, oynadığı son 11 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.Leicester City’nin League One’a düşmesi, kulüp tarihinde yalnızca ikinci kez yaşanırken, Premier Lig şampiyonluğundan 10 yıl sonra gelen bu düşüş şaşkınlık yarattı.

