Şampiyonluktan üçüncü lige: Leicester City küme düştü
Leicester City, üst üste ikinci kez küme düşerek İngiltere 3. Ligi olan League One'a geriledi. Tilkiler, 2015-16 sezonunda kazandığı tarihi Premier Lig...
2026-04-22T00:51+0300
Şampiyonluktan üçüncü lige: Leicester City küme düştü
Leicester City, üst üste ikinci kez küme düşerek İngiltere 3. Ligi olan League One’a geriledi. Tilkiler, 2015-16 sezonunda kazandığı tarihi Premier Lig şampiyonluğundan sadece 10 yıl sonra büyük bir düşüş yaşadı.
Leicester City, ligde kalabilmek için mucizevi sonuçlara ihtiyaç duyarken, Hull City karşısında alınan 2-2’lik beraberlik sonrası küme düşmesi kesinleşti.
Sezona Championship’ten Premier Lig’e yükselme hedefiyle başlayan Tilkiler, beklentilerin çok altında kaldı. Leicester, oynadığı son 11 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.
Leicester City’nin League One’a düşmesi, kulüp tarihinde yalnızca ikinci kez yaşanırken, Premier Lig şampiyonluğundan 10 yıl sonra gelen bu düşüş şaşkınlık yarattı.