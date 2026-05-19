https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/iranda-150den-fazla-kiz-cocugu-oldurulmustu-abd-kongresinde-sorumlulugun-ustlenilmesi-istendi-1105865922.html

İran'da 150'den fazla kız çocuğu öldürülmüştü: ABD Kongresi'nde sorumluluğun üstlenilmesi istendi

İran'da 150'den fazla kız çocuğu öldürülmüştü: ABD Kongresi'nde sorumluluğun üstlenilmesi istendi

Sputnik Türkiye

ABD Kongresi'nde, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'dan İran'da 150'den fazla kız çocuğunun hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili sorumluluğun... 19.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-19T21:49+0300

2026-05-19T21:49+0300

2026-05-19T21:49+0300

dünya

abd

i̇ran

brad cooper

adam smith

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

abd kongresi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/02/1103948746_2:0:678:380_1920x0_80_0_0_cbc4c17653470501e04f11e4dfc53a8a.jpg

ABD Kongresi'nde, Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, "ABD Askeri Duruşu, Büyük Orta Doğu ve Afrika'daki Ulusal Güvenlik Zorlukları" konulu oturumda, Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Daniel Zimmerman ve ABD Afrika Komutanı General Dagvin Anderson ile ifade verdi.Komitenin kıdemli üyesi Temsilci Adam Smith, önceki olaylarda ABD ordusunun, soruşturmalar devam ederken bile hatalarını kabul etme konusunda hızlı davrandığını hatırlatarak, şöyle konuştu:Smith'in sorusuna Cooper, "ABD sivilleri kasıtlı olarak hedef almaz."İran halkı da bizim düşmanımız değildir. Bu olayda hasım olan taraf, İran Devrim Muhafızları Ordusudur (IRGC)." yanıtını verirken, sorumluluğu üstlendiklerine dair bir ifadeye yer vermedi.CENTCOM Komutanı, Smith'in aynı sorunun cevabını almakta ısrar etmesi üzerine, "Soruşturma devam ediyor." demekle yetinirken, bu konuda incelemelerin tamamlandığında şeffaflık sağlanacağı sözünü verdi.Smith, Cooper'a, İranlı yetkililerin '150'den fazla kız öğrenci de dahil olmak üzere 175 kişinin ölümüne yol açtığını' belirttiği okul saldırısında ABD'nin sorumluluğu kabul etmesi çağrısında bulundu.ABD-İsrail'in, İran'a saldırıları başlattığı 28 Şubat'ta Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği bombardımanda çocuklar ve öğretmenler dahil 185 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/trump-iranin-hala-misilleme-kapasitesi-var-1105862116.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, brad cooper, adam smith, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), abd kongresi