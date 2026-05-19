Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/iranda-150den-fazla-kiz-cocugu-oldurulmustu-abd-kongresinde-sorumlulugun-ustlenilmesi-istendi-1105865922.html
İran'da 150'den fazla kız çocuğu öldürülmüştü: ABD Kongresi'nde sorumluluğun üstlenilmesi istendi
İran'da 150'den fazla kız çocuğu öldürülmüştü: ABD Kongresi'nde sorumluluğun üstlenilmesi istendi
Sputnik Türkiye
ABD Kongresi'nde, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'dan İran'da 150'den fazla kız çocuğunun hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili sorumluluğun... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T21:49+0300
2026-05-19T21:49+0300
dünya
abd
i̇ran
brad cooper
adam smith
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
abd kongresi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/02/1103948746_2:0:678:380_1920x0_80_0_0_cbc4c17653470501e04f11e4dfc53a8a.jpg
ABD Kongresi'nde, Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, "ABD Askeri Duruşu, Büyük Orta Doğu ve Afrika'daki Ulusal Güvenlik Zorlukları" konulu oturumda, Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Daniel Zimmerman ve ABD Afrika Komutanı General Dagvin Anderson ile ifade verdi.Komitenin kıdemli üyesi Temsilci Adam Smith, önceki olaylarda ABD ordusunun, soruşturmalar devam ederken bile hatalarını kabul etme konusunda hızlı davrandığını hatırlatarak, şöyle konuştu:Smith'in sorusuna Cooper, "ABD sivilleri kasıtlı olarak hedef almaz."İran halkı da bizim düşmanımız değildir. Bu olayda hasım olan taraf, İran Devrim Muhafızları Ordusudur (IRGC)." yanıtını verirken, sorumluluğu üstlendiklerine dair bir ifadeye yer vermedi.CENTCOM Komutanı, Smith'in aynı sorunun cevabını almakta ısrar etmesi üzerine, "Soruşturma devam ediyor." demekle yetinirken, bu konuda incelemelerin tamamlandığında şeffaflık sağlanacağı sözünü verdi.Smith, Cooper'a, İranlı yetkililerin '150'den fazla kız öğrenci de dahil olmak üzere 175 kişinin ölümüne yol açtığını' belirttiği okul saldırısında ABD'nin sorumluluğu kabul etmesi çağrısında bulundu.ABD-İsrail'in, İran'a saldırıları başlattığı 28 Şubat'ta Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği bombardımanda çocuklar ve öğretmenler dahil 185 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/trump-iranin-hala-misilleme-kapasitesi-var-1105862116.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/02/1103948746_87:0:594:380_1920x0_80_0_0_05119929cd0dcd279336e21a4ae434ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, i̇ran, brad cooper, adam smith, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), abd kongresi
abd, i̇ran, brad cooper, adam smith, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), abd kongresi

İran'da 150'den fazla kız çocuğu öldürülmüştü: ABD Kongresi'nde sorumluluğun üstlenilmesi istendi

21:49 19.05.2026
© İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçiİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD-İsrail saldırılarında ölen kız çocuklarının mezar yerlerimi paylaştı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD-İsrail saldırılarında ölen kız çocuklarının mezar yerlerimi paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2026
© İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
Abone ol
ABD Kongresi'nde, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'dan İran'da 150'den fazla kız çocuğunun hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili sorumluluğun üstlenilmesi talep edildi.
ABD Kongresi'nde, Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, "ABD Askeri Duruşu, Büyük Orta Doğu ve Afrika'daki Ulusal Güvenlik Zorlukları" konulu oturumda, Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Daniel Zimmerman ve ABD Afrika Komutanı General Dagvin Anderson ile ifade verdi.
Komitenin kıdemli üyesi Temsilci Adam Smith, önceki olaylarda ABD ordusunun, soruşturmalar devam ederken bile hatalarını kabul etme konusunda hızlı davrandığını hatırlatarak, şöyle konuştu:
"Orada ne olduğunun aslında oldukça açık olduğu görülüyor. Şu anda, o hatanın yapıldığını ve bundan bizim sorumlu olduğumuzu kabul edebilir misiniz?"
Smith'in sorusuna Cooper, "ABD sivilleri kasıtlı olarak hedef almaz."İran halkı da bizim düşmanımız değildir. Bu olayda hasım olan taraf, İran Devrim Muhafızları Ordusudur (IRGC)." yanıtını verirken, sorumluluğu üstlendiklerine dair bir ifadeye yer vermedi.
CENTCOM Komutanı, Smith'in aynı sorunun cevabını almakta ısrar etmesi üzerine, "Soruşturma devam ediyor." demekle yetinirken, bu konuda incelemelerin tamamlandığında şeffaflık sağlanacağı sözünü verdi.
Smith, Cooper'a, İranlı yetkililerin '150'den fazla kız öğrenci de dahil olmak üzere 175 kişinin ölümüne yol açtığını' belirttiği okul saldırısında ABD'nin sorumluluğu kabul etmesi çağrısında bulundu.
ABD-İsrail'in, İran'a saldırıları başlattığı 28 Şubat'ta Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği bombardımanda çocuklar ve öğretmenler dahil 185 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2026
DÜNYA
Trump'tan İran'a 'saldırı' açıklaması: Dün sadece 1 saat kalmıştı, hazırdık
18:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала