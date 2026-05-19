Trump'tan İran'a 'saldırı' açıklaması: Dün sadece 1 saat kalmıştı, hazırdık
ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşı ve Çin ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunurken "İran'ın hala misilleme kapasitesi var" ifadelerini kullanırken...
2026-05-19T19:25+0300
18:10 19.05.2026 (güncellendi: 19:25 19.05.2026)
Donald Trump, İran ile ilgili yaptığı son açıklamada "Hala misilleme kapasiteleri var" dedi.
ABD Başkanı , Beyaz Saray'ın bahçesinde yapımı devam eden balo salonu inşasını inceledikten sonra basın mensuplarına İran gündemini değerlendirdi.
Trump, dün İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmaya tamamen hazır olduklarını belirterek "Saldırıların başlamasına ne kadar zaman kalmıştı?" sorusuna, "Sadece 1 saat kalmıştı. Her şey hazırdı. Dünden kastediyorum. Şu anda (saldırılar) gerçekleşiyor olacaktı. Her şey hazırdı" yanıtını verdi.
Trump ayrıca Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar liderlerinin kendisine ulaşarak İran'la anlaşmaya çok yakın olduklarını ve bu yüzden saldırıları bir süre ertelemesi ricasında bulunduklarını belirterek şunları söyledi:
,"Dün bölgeden telefonlar aldım, 'Efendim anlaşmaya çok yakınız birkaç gün (saldırıları) bekletebilir miyiz?' dediler, ben de tamam dedim."
'Şi göndermeyeceğine söz verdi'
Çin ziyaretine de değinen Trump, "Şi, İran'a silah göndermeyeceğine söz verdi" şeklinde konuştu.