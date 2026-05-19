https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/arsenal-22-yil-sonra-premier-lig-sampiyonu-oldu-1105867300.html
Arsenal, 22 yıl sonra Premier Lig şampiyonu oldu
Arsenal, 22 yıl sonra Premier Lig şampiyonu oldu
Sputnik Türkiye
Arsenal, 22 yıllık şampiyonluk hasretine son vererek Premier Lig şampiyonluğunu ilan etti. 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T23:26+0300
2026-05-19T23:26+0300
2026-05-19T23:26+0300
spor
manchester city
bournemouth
arsenal
premier lig
i̇ngiltere premier ligi
maç
maç yayını
tarihi maç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/13/1105867143_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_dd636f4eb7e80d26a191bc70a59f9f7e.jpg
İngiltere Premier Lig’de Manchester City, deplasmanda Bournemouth’la 1-1 berabere kaldı.Arsenal, bu sonucun ardından 22 yıllık şampiyonluk hasretine son vererek Premier Lig şampiyonu oldu.Londra temsilcisi, ligde son şampiyonluğunu 2004 yılında teknik direktör Arsene Wenger yönetiminde yaşamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/southampton-championship-play-offtan-ihrac-edildi-hull-citynin-rakibi-belli-oldu-1105865799.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/13/1105867143_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0b4126957b912382a74899d394d0a5ae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
manchester city, bournemouth, arsenal, premier lig, i̇ngiltere premier ligi, maç, maç yayını, tarihi maç
manchester city, bournemouth, arsenal, premier lig, i̇ngiltere premier ligi, maç, maç yayını, tarihi maç
Arsenal, 22 yıl sonra Premier Lig şampiyonu oldu
Arsenal, 22 yıllık şampiyonluk hasretine son vererek Premier Lig şampiyonluğunu ilan etti.
İngiltere Premier Lig’de Manchester City, deplasmanda Bournemouth’la 1-1 berabere kaldı.
Arsenal, bu sonucun ardından 22 yıllık şampiyonluk hasretine son vererek Premier Lig şampiyonu oldu.
Londra temsilcisi, ligde son şampiyonluğunu 2004 yılında teknik direktör Arsene Wenger yönetiminde yaşamıştı.