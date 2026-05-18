https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/kume-dusmustu-kayserispordan-tffye-ligi-tescil-etmeyin-cagrisi-1105836452.html
Küme düşmüştü: Kayserispor'dan TFF'ye ligi tescil etmeyin çağrısı
Küme düşmüştü: Kayserispor'dan TFF'ye ligi tescil etmeyin çağrısı
Sputnik Türkiye
Kayserispor, Trendyol Süper Lig’in tescil sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüp, sezon boyunca Türk futbolunda eşit... 18.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-18T19:38+0300
2026-05-18T19:38+0300
2026-05-18T19:38+0300
spor
kayserispor
trendyol süper lig
maç
maç yayını
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104169/85/1041698552_14:0:1187:660_1920x0_80_0_0_4a8a91544557985812732e6a7a2614b4.jpg
Trendyol Süper Lig'de küme düşen Kayserispor, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaştı.Kulüpten yapılan açıklamada, 'futbolda bahis-şike' soruşturması kapsamında bazı kulüp başkanları ve yöneticilerinin tutuklandığı hatırlatıldı. Bu gelişmelerin Türk futbolu adına ciddi bir tablo ortaya koyduğu ifade edilirken, müsabaka sonuçlarını etkileyebilecek iddiaların Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da incelenmesi gerektiği vurgulandı.Açıklamada ayrıca Süper Lig’de mücadele eden iki kulübe yönelik devam eden soruşturmalar nedeniyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el koyma işlemi uygulanmasının olağanüstü bir durum olduğu kaydedildi. Kayserispor yönetimi, sportif rekabetin güvenilirliğini etkileyen bu gelişmeler karşısında puan silme ve ligden düşürme dahil olmak üzere gerekli yaptırımların gündeme alınması gerektiğini savundu.Sarı-kırmızılı kulüp, adli süreçlerin henüz tamamlanmadığını belirterek Süper Lig’in nihai tescil işlemlerinin mevcut aşamada açıklanmaması gerektiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/besiktas-baskani-adali-sergen-yalcin-ayriliginin-perde-arkasini-anlatti-en-kolayi-birakmak-1105833795.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104169/85/1041698552_160:0:1040:660_1920x0_80_0_0_e6160c238dc30a9db5646081be92e059.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kayserispor, trendyol süper lig, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
kayserispor, trendyol süper lig, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Küme düşmüştü: Kayserispor'dan TFF'ye ligi tescil etmeyin çağrısı
Kayserispor, Trendyol Süper Lig’in tescil sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüp, sezon boyunca Türk futbolunda eşit rekabet ortamının zarar gördüğünü savunarak, ligin tescil edilmemesi çağrısında bulundu.
Trendyol Süper Lig'de küme düşen Kayserispor, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 'futbolda bahis-şike' soruşturması kapsamında bazı kulüp başkanları ve yöneticilerinin tutuklandığı hatırlatıldı. Bu gelişmelerin Türk futbolu adına ciddi bir tablo ortaya koyduğu ifade edilirken, müsabaka sonuçlarını etkileyebilecek iddiaların Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da incelenmesi gerektiği vurgulandı.
Açıklamada ayrıca Süper Lig’de mücadele eden iki kulübe yönelik devam eden soruşturmalar nedeniyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el koyma işlemi uygulanmasının olağanüstü bir durum olduğu kaydedildi.
Kayserispor yönetimi, sportif rekabetin güvenilirliğini etkileyen bu gelişmeler karşısında puan silme ve ligden düşürme dahil olmak üzere gerekli yaptırımların gündeme alınması gerektiğini savundu.
Sarı-kırmızılı kulüp, adli süreçlerin henüz tamamlanmadığını belirterek Süper Lig’in nihai tescil işlemlerinin mevcut aşamada açıklanmaması gerektiğini ifade etti.