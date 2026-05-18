https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/kume-dusmustu-kayserispordan-tffye-ligi-tescil-etmeyin-cagrisi-1105836452.html

Küme düşmüştü: Kayserispor'dan TFF'ye ligi tescil etmeyin çağrısı

Küme düşmüştü: Kayserispor'dan TFF'ye ligi tescil etmeyin çağrısı

Sputnik Türkiye

Kayserispor, Trendyol Süper Lig’in tescil sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüp, sezon boyunca Türk futbolunda eşit... 18.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-18T19:38+0300

2026-05-18T19:38+0300

2026-05-18T19:38+0300

spor

kayserispor

trendyol süper lig

maç

maç yayını

futbol

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104169/85/1041698552_14:0:1187:660_1920x0_80_0_0_4a8a91544557985812732e6a7a2614b4.jpg

Trendyol Süper Lig'de küme düşen Kayserispor, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaştı.Kulüpten yapılan açıklamada, 'futbolda bahis-şike' soruşturması kapsamında bazı kulüp başkanları ve yöneticilerinin tutuklandığı hatırlatıldı. Bu gelişmelerin Türk futbolu adına ciddi bir tablo ortaya koyduğu ifade edilirken, müsabaka sonuçlarını etkileyebilecek iddiaların Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da incelenmesi gerektiği vurgulandı.Açıklamada ayrıca Süper Lig’de mücadele eden iki kulübe yönelik devam eden soruşturmalar nedeniyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el koyma işlemi uygulanmasının olağanüstü bir durum olduğu kaydedildi. Kayserispor yönetimi, sportif rekabetin güvenilirliğini etkileyen bu gelişmeler karşısında puan silme ve ligden düşürme dahil olmak üzere gerekli yaptırımların gündeme alınması gerektiğini savundu.Sarı-kırmızılı kulüp, adli süreçlerin henüz tamamlanmadığını belirterek Süper Lig’in nihai tescil işlemlerinin mevcut aşamada açıklanmaması gerektiğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/besiktas-baskani-adali-sergen-yalcin-ayriliginin-perde-arkasini-anlatti-en-kolayi-birakmak-1105833795.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kayserispor, trendyol süper lig, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu