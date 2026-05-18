Beşiktaş Başkanı Adalı, Sergen Yalçın ayrılığının perde arkasını anlattı: 'En kolayı bırakmak'
Sputnik Türkiye
Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Adalı... 18.05.2026, Sputnik Türkiye
Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Adalı, Yalçın'ın taraftarın tepkisine kendisini hazır hissetmediği için bıraktığını söyledi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde açıklamalarda bulundu.
Sergen Yalçın'ın ayrılığı hakkında konuşan Başkan Adalı, ''Öğleye kadar aklımın ucundan böyle bir ayrılık geçmemişti. Önümüzdeki sene kötü bir sonuçta gelecek tepkilere hoca kendini hazır hissetmedi. Son 3-4 senede camia haklı! Tepkide de haklı. Biz de iyi sonuç almak için uğraşıyoruz. Olmadığı zaman da bu camianın tepkisine 'Neden?' diyemiyorum. Haklılar... Her bağırıldığında gidecek olursak... İnce ip üstünde giderek bir şeyleri atlatmaya çalışıyoruz. Gerek finansal, gerek idari... Evet durumdan ben de, hoca da memnun değiliz! Bir şeyden vazgeçecek değiliz! Başarmak mecburiyetindeyiz! En kolayı bırakmak, hoca da söyledi'' dedi.
Başkan Adalı, "Sergen Yalçın, hiçbir şekilde tazminat talep etmedi. Haziran ayındaki ödeyeceğimiz maaşını da istemedi. Teknik direktör yabancı mı olur, yerli mi olur, şu ana kadar bakmadık. Hoca buradayken birini aramamız bize yakışmazdı. Şimdi bir an önce uzatmadan hocayı belirleyeceğiz. Şenol Güneş'i çok severim ama tekrar çalışmayı düşünmüyorum. Yazıyorlar çiziyorlar, ona da ayıp ediyorlar. Aylardır telefonla bile konuşmadık'' açıklamasında bulundu.