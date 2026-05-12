İngiltere’de Keir Starmer i̇çin i̇stifa çanları: İşçi Partisi’nde liderlik yarışı başladı
İngiltere Başbakanı Starmer, yerel seçimlerdeki tarihi hezimetin ardından partisinden gelen yoğun baskılarla karşı karşıya. Aralarında üst düzey bakanların da...
2026-05-12T13:09+0300
İngiltere’de siyaset kazanı kaynıyor. Son yerel seçimlerde Reform UK ve Yeşil Parti karşısında 1.496 belediye meclis üyesini kaybeden, İskoçya ve Galler’de adeta silinen İşçi Partisi, faturayı Başbakan Keir Starmer’a kesti. Aralarında eski Gölge Şansölye John McDonnell ve altı bakan yardımcısının da bulunduğu 80’den fazla milletvekili, Starmer’ın istifasını talep etti. İçişleri Bakanı Shabana Mahmood’un Başbakan’dan görevden ayrılmak için bir takvim belirlemesini istediği, Yvette Cooper ve David Lammy gibi ağır topların ise Starmer ile özel görüşmeler gerçekleştirdiği bildirildi.Kabinede i̇lk çatlak: Miatta Fahnbulleh görevinden ayrıldıHükümet kanadındaki kriz, Konut ve Yerel Yönetimler Bakanı Miatta Fahnbulleh’in istifasıyla derinleşti. Ed Miliband’e yakınlığıyla bilinen Fahnbulleh, Starmer’a yazdığı mektupta, "Halk sizin bu değişimi yönetebileceğinize inanmıyor, ben de inanmıyorum," ifadelerini kullanarak Başbakan’ı "ülke için doğru olanı yapmaya" ve görevi bırakmaya çağırdı. Keir Starmer ise henüz havlu atmış değil; kabinesine yaptığı açıklamada, liderlik değişimi için parti içi mekanizmaların henüz tetiklenmediğini belirterek istifa çağrılarını reddetti.Anayasal engel: Andy Burnham Başbakan olabilir mi?Listenin başında yer alan Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, halk nezdinde popüler olsa da şu an milletvekili olmadığı için Başbakanlık koltuğuna oturması zor görünüyor. İngiliz anayasal geleneklerine göre, bir başbakanın Avam Kamarası’nda hesap verebilir olması için aktif bir milletvekili olması şartı aranıyor. Bu durum, gözleri listenin ikinci sırasındaki Wes Streeting ve mevcut Başbakan Yardımcısı Angela Rayner üzerine çeviriyor.Starmer: Görevimde kalacağımİngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın ofisi bugün kabinesiyle yaptığı bir açıklamada “görevde kalmaya devam edeceğini” söylediğini bildirdi.
13:09 12.05.2026 (güncellendi: 13:45 12.05.2026)
İngiltere Başbakanı Starmer, yerel seçimlerdeki tarihi hezimetin ardından partisinden gelen yoğun baskılarla karşı karşıya. Aralarında üst düzey bakanların da bulunduğu 80’den fazla milletvekilinin istifasını istediği Starmer’ın koltuğu sallanırken, bahis şirketleri yeni başbakan adaylarını belirledi. Starmer ise "Görevi bırakmayacağım" dedi.
