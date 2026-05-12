Trump, 2028 seçimleri için Vance ve Rubio olasılığı için ‘rüya takımı’ dedi: Anketler ne diyor?
2026-05-12T13:00+0300
ABD Başkanı Donald Trump, konuşması sırasında etrafındaki kalabalığa, 2028 seçimleri için başkan yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio oylaması yaptırdı ve ikiliyi ‘rüya takımı’ olarak niteledi. Demokratlar cephesinde Harris ismi tekrar öne çıkarken, son anketler ön seçimlere ışık tutmaya başladı.
Beyaz Saray’ın gül bahçesinde kolluk güçleri ‘onuruna’ verilen bir etkinlikte konuşan Trump, kalabalığa “JD Vance’i kim seviyor?” diye sordu ve kalabalık arasında alkışlar yükseldi. Ardından “Kim Marco Rubio’yu seviyor?” sorusunu yöneltti ve tekrar alkış aldı.
Ardından, bunun kendisinin resmi onayı olmadığını belirterek “İyi bir bilet. Bu arada bence bu bir rüya takımı ama minik detaylar var” diye ekledi.
The Financial Times gazetesi ve Focaldata ortaklığındaki yeni bir anket Vance’in 2028 olası Cumhuriyetçi parti adaylığı için Rubio ve Donald Trump Jr’a liderlik ettiğini gösteriyor.
Anket sonuçları Vance’e yüzde 40, Rubio’ya yüzde 14, Donald Trump Jr.’a ise yüzde 15 oranında destek çıktığını gösteriyor.
Anketin 1 ve 5 Mayıs tarihleri arasında 1291 Cumhuriyetçi ön seçim seçmeni arasında yapılırken, 1339 Demokrat parti ön seçim seçmeni de oy kullandı.
Demokratlar cephesinde eski ABD başkan yardımcısı Kamala Harris yüzde 38 oranla destek alırken, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’a yüzde 16, New York Temsilcisi Alexandra Ocasio-Cortez’e ise yüzde 9 oranında destek çıktı. Diğer olası aday adayları tek hanelerde kaldı.