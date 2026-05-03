Bakan Uraloğlu: Bu hat ile 6.5 saat olan seyahat süresi 2.5 saate inecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nde devam eden çalışmaları inceledi. Bakan Uraloğlu, "Bu... 03.05.2026, Sputnik Türkiye
türkiye, hızlı tren, yüksek hızlı tren (yht), hızlı tren hattı, mersin, gaziantep, tarsus, abdulkadir uraloğlu, haberler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nde devam eden çalışmaları inceledi. Bakan Uraloğlu, "Bu hat ile 6.5 saat olan seyahat süresi 2.5 saate inecek" dedi.
Uraloğlu, projenin Tarsus tünel geçişinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
İncelemelerinin ardından Uraloğlu, gazetecilere, projenin Mersin'den başlayıp Gaziantep'e kadar giden 312 kilometrelik hızlı demir yolu hattından oluştuğunu söyledi.
Projenin hem kuzeye hem de doğuya doğru devamını planladıklarını anlatan Uraloğlu, projenin Tarsus geçişindeki çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Bakan Uraloğlu, projenin Tarsus merkezinden geçen bölümüyle ilgili bilgi vererek, şöyle konuştu:
"Demir yolumuz esasında şehrimizi bir anlamda ikiye bölen bir yapıya sahip. Daha çok hemzemin geçitlerin bulunduğu bir bölge. Biz burada yaptığımız değerlendirmede hem şehrin içerisinde insanımız bavuluyla yürüyüp istasyona gitsin, oradan trene binsin hem de mümkün olduğu kadar hayatı bölmesin düşüncesiyle, 2 bin 400 metrelik bir bölümü tamamen yeraltına alarak, üstündeki kesimi hayatın bütünleşmesine, sosyal faaliyetlerinin yapılmasına imkan sağlayacak bir alan haline getirmiş olduk."
200 kilometre hıza uygun inşa edilen Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi ile yaklaşık 6,5 saat olan seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek. Proje tamamlandığında yılda ortalama 3 milyonun üzerinde yolcu ve 37 milyon ton civarında yük taşıması öngörülüyor.