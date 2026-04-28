Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nde sona geliniyor: İstanbul-Edirne arası yolculuk 4 saatten 1.5 saate düşecek
Halkalı -Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin ilk etabında test sürüşleri başladı, Projesinin hayata geçmesiyle birlikte yolcu trenleriyle seyahat süresi 4 saatten... 28.04.2026, Sputnik Türkiye
Türkiye'nin Avrupa ile yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin ilk etabında test sürüşlerine başlandı. Edirne'yi hızlı tren ağıyla İstanbul'a bağlayacak proje kapsamında, yolcu trenleriyle seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük trenleriyle ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor. Test sürüşleri başladıProjenin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde altyapı, üstyapı ve demir yolu bakım teknik elemanları (EST) yapım çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından söz konusu hattın belli bölümlerinde test sürüşleri gerçekleştirilmeye başlandı.Yüksek hızlı tren setiyle belirlenen güzergahlar üzerinde geliş ve gidiş istikametinde test sürüşü gerçekleştirildi.İstanbul -Edirne arası 1.5 saat olacakHalkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi, 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule ve 8,4 kilometrelik Ispartakule-Halkalı etaplarından oluşuyor.Edirne'yi hızlı tren ağıyla İstanbul'a bağlayacak proje kapsamında, yolcu trenleriyle seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük trenleriyle ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor. Saatte 200 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edilen hatla, hem yolcu hem de yük taşımacılığı yapılabilecek.Projenin tamamlanmasıyla, tarihi İpek Demiryolu güzergahının Türkiye'den geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalardan birinin hayata geçirilmesi planlanıyor.
