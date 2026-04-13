Mısırlı uzman: Avrupa ve NATO, Orban dengesinin olmayışından dolayı bedel ödeyebilir
Mısırlı uzman Saber, dün gerçekleşen ve Başbakan Orban'ın yenilgisiyle sonuçlanan Macaristan seçimlerinin gerçek bir deprem etkisi yarattığını belirtti. 13.04.2026, Sputnik Türkiye
Mısırlı güvenlik uzmanı Albay Hatem Saber, Sputnik’e demecinde Pazar günü gerçekleşen ve Başbakan Viktor Orban'ın yenilgisiyle sonuçlanan Macaristan seçimlerinin gerçek bir deprem etkisi yarattığını belirtti. Saber, söz konusu seçimlerin 16 yıllık kesintisiz yönetim dönemine son verdiğini ve Orban'ın AB'deki ‘dengeleyici’ rolünün artık kalmadığını vurguladı.
Tisza Partisi'nin Peter Magyar önderliğindeki zaferiyle sandalyelerin üçte ikisini almasıyla Macaristan 'keskin kutuplaşma' evresine giriyor. Yeni partinin anayasayı değiştirmeye olanak tanıyan mutlak çoğunluğu, eski iktidar partisi Fidesz'in mirasını tasfiye etmeye yönelik bir 'siyasi intikam' dalgasının kapısını açabilir, bu da bölünmüş Macar toplumunu istikrarsızlaştırma tehdidini beraberinde getirir.
Mısırlı uzman, ekonomik açıdan yıllardır Doğu (Çin ve Rusya) ve Batı yatırımları arasında başarıyla denge kuran ‘Orbanomics’ modelinin çökebileceği konusunda endişelerini dile getirdi:
Bruksel tarafına keskin dönüş, Avrupa yardımı gelene kadar siyasi çizginin değişmesine yanıt olarak doğu sermayesinin çekilmesi sonucu devasa bir 'finansal kopuş' yaratabilir.
Saber, "Orban, aşırı merkezileşmeye karşı bir bariyer görevi görüyordu. Şimdi Almanya ve Fransa'nın 'Federatif Birlik' politikası dayatma yolu açıldı, bu Polonya ve Çekya gibi Doğu Avrupa ülkelerinin ulusal kimliklerinin marjinalleşmesine ve halklarının tehdit hissetmesine yol açabilir" uyarısında bulundu.
Mısırlı uzman, "Orban, Rusya, Çin ve Türkiye gibi büyük güçlerle ilişkilerde 'diplomatik pencere' ve gayriresmi arabulucu konumundaydı. Bu bağlantının kaybı, doğrudan jeopolitik yüzleşmeyi alevlendirebilir ve AB'nin kriz durumlarında diplomatik manevra alanını daraltabilir" diye konuştu.
NATO konularına da değinen Saber, şunları kaydetti:
Budapeşte'nin sesi, Ukrayna'daki çatışmaya tamamen çekilmeyi reddeden 'gerçekçi akımı' temsil ediyordu. Macar vetosu olmadan ittifak dışarıdan daha homojen görünebilir, ancak 'daha az temkinli' hale gelebilir, bu da onu mazur görülemeyecek adımlara itebilir.
Albay Saber, “Orban, 'liberal olmayan demokrasinin başlıca teorisyeni olarak muazzam bir ideolojik boşluk bırakıyor. Onun çekilmesiyle Avrupa'daki milliyetçi ve muhafazakar hareketler kendilerini 'siyasi yetimmiş' gibi hissedebilir. Bu boşluk, söz konusu akımları siyasi sistem içinde çalışmak yerine radikalleşmeye itebilir, bu da komşu Avrupa ülkelerinde sosyal istikrarı sarsabilir” ifadelerini kullandı.