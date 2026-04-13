Mısırlı uzman: Avrupa ve NATO, Orban dengesinin olmayışından dolayı bedel ödeyebilir

Sputnik Türkiye

Mısırlı uzman Saber, dün gerçekleşen ve Başbakan Orban'ın yenilgisiyle sonuçlanan Macaristan seçimlerinin gerçek bir deprem etkisi yarattığını belirtti. 13.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-13T22:04+0300

Mısırlı güvenlik uzmanı Albay Hatem Saber, Sputnik’e demecinde Pazar günü gerçekleşen ve Başbakan Viktor Orban'ın yenilgisiyle sonuçlanan Macaristan seçimlerinin gerçek bir deprem etkisi yarattığını belirtti. Saber, söz konusu seçimlerin 16 yıllık kesintisiz yönetim dönemine son verdiğini ve Orban'ın AB'deki ‘dengeleyici’ rolünün artık kalmadığını vurguladı.Mısırlı uzman, ekonomik açıdan yıllardır Doğu (Çin ve Rusya) ve Batı yatırımları arasında başarıyla denge kuran ‘Orbanomics’ modelinin çökebileceği konusunda endişelerini dile getirdi:Saber, "Orban, aşırı merkezileşmeye karşı bir bariyer görevi görüyordu. Şimdi Almanya ve Fransa'nın 'Federatif Birlik' politikası dayatma yolu açıldı, bu Polonya ve Çekya gibi Doğu Avrupa ülkelerinin ulusal kimliklerinin marjinalleşmesine ve halklarının tehdit hissetmesine yol açabilir" uyarısında bulundu.Mısırlı uzman, "Orban, Rusya, Çin ve Türkiye gibi büyük güçlerle ilişkilerde 'diplomatik pencere' ve gayriresmi arabulucu konumundaydı. Bu bağlantının kaybı, doğrudan jeopolitik yüzleşmeyi alevlendirebilir ve AB'nin kriz durumlarında diplomatik manevra alanını daraltabilir" diye konuştu.NATO konularına da değinen Saber, şunları kaydetti:Albay Saber, “Orban, 'liberal olmayan demokrasinin başlıca teorisyeni olarak muazzam bir ideolojik boşluk bırakıyor. Onun çekilmesiyle Avrupa'daki milliyetçi ve muhafazakar hareketler kendilerini 'siyasi yetimmiş' gibi hissedebilir. Bu boşluk, söz konusu akımları siyasi sistem içinde çalışmak yerine radikalleşmeye itebilir, bu da komşu Avrupa ülkelerinde sosyal istikrarı sarsabilir” ifadelerini kullandı.

2026

