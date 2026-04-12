Macaristan'da oyların yüzde 72'si sayıldı, Orban: Muhalefette dahi olsak Macar milletine hizmet etmeye devam edeceğiz
Macaristan Seçim Komisyonu oyların yüzde 72.44'ünün sayıldığını ve bu sonuçlara göre Tisza Partisi'nin parlamentoda 138 sandalye kazanırken, Orban'ın partisi... 12.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-12T22:21+0300
2026-04-12T23:16+0300
22:21 12.04.2026 (güncellendi: 23:16 12.04.2026)
Macaristan Seçim Komisyonu oyların yüzde 72.44'ünün sayıldığını ve bu sonuçlara göre Tisza Partisi'nin parlamentoda 138 sandalye kazanırken, Orban'ın partisi Fidesz'in 54 sandalyede kaldığını açıkladı. Başbakan Orban yaptığı değerlendirmede muhalefette dahi olsalar Macar milletine hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.
Macaristan Seçim Komisyonu tarafından açıklanan son duruma göre ülkede oyların 72.44'ü sayıldı. Bu sonuçlara göre Tisza Partisi parlamentoda 138 sandalye kazanırken, Orban'ın partisi Fidesz 54 sandalyede kaldı.
Seçim komisyonunun ilk verilere göre yaptığı değerlendirmede ise parlamentodaki 199 sandalyenin 136'sını Tisza Partisi alırken; Başbakan Viktor Orban liderliğindeki iktidar partisi Fidesz 56 sandalye, sağ kanatta yer alan "Vatanımız Hareketi" (Our Homeland Movement) ise 7 sandalye kazanmıştı.
Macaristan’da Ulusal Seçim Ofisi tarafından paylaşılan ilk sonuçlara göre parlamento seçimlerini muhalefet partisi Tisza'nın 3'te 2 çoğunluğu alarak seçimi kazanması bekleniyor.
Orban: Fidesz muhalefet partisi olarak hizmet etmeye devam edecek

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Fidesz partisinin ülkeye ve millete muhalefet partisi olarak hizmet etmeye devam edeceğini açıkladı.
Fidesz partisinin genel merkezinde destekçilerine hitap eden Orban, ülkedeki parlamento seçimlerinin ön sonuçlarını partisi için "acı verici" olarak nitelendirdi.
Tisza Partisi'ni galibiyetinden dolayı tebrik eden Orban, "Ne olursa olsun, muhalefette dahi olsak vatanımıza ve Macar milletine hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.
Tisza lideri Magyar sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda “Başbakan Viktor Orban, az önce bizi arayarak zaferimizden dolayı tebrik etti” ifadesini kullandı.
Macaristan'da pazar sabah yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 19.00'da tamamlandı. 16 yıldır iktidarda bulunan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Fidesz ile Peter Magyar liderliğindeki Tisza'nın yarıştığı seçime saat 18.30 itibarıyla seçime katılım 77.80'i buldu.
Sonuçlar yalnızca ülkenin iç siyaseti açısında değil Avrupa Birliği'nin siyasi dengeleri açısından da önem taşıyor.
İran Devrim Muhafızları askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2026
DÜNYA
İran Devrim Muhafızları: Hürmüz'e yaklaşacak her türlü askeri gemiye sert karşılık verilecek
20:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
