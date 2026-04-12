https://anlatilaninotesi.com.tr/20260412/macaristan-genel-secimlerinde-sandiklarin-yaklasik-yuzde-50si-acildi-muhalefet-lideri-magyar-yarisi-1104960012.html

Macaristan'da oyların yüzde 72'si sayıldı, Orban: Muhalefette dahi olsak Macar milletine hizmet etmeye devam edeceğiz

Macaristan Seçim Komisyonu oyların yüzde 72.44'ünün sayıldığını ve bu sonuçlara göre Tisza Partisi'nin parlamentoda 138 sandalye kazanırken, Orban'ın partisi... 12.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-12T22:21+0300

dünya

macaristan

fidesz

viktor orban

peter magyar

seçim

son dakika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0c/1104960572_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b6076e09203d3b3a38798abcf7657956.jpg

Macaristan Seçim Komisyonu tarafından açıklanan son duruma göre ülkede oyların 72.44'ü sayıldı. Bu sonuçlara göre Tisza Partisi parlamentoda 138 sandalye kazanırken, Orban'ın partisi Fidesz 54 sandalyede kaldı.Seçim komisyonunun ilk verilere göre yaptığı değerlendirmede ise parlamentodaki 199 sandalyenin 136'sını Tisza Partisi alırken; Başbakan Viktor Orban liderliğindeki iktidar partisi Fidesz 56 sandalye, sağ kanatta yer alan "Vatanımız Hareketi" (Our Homeland Movement) ise 7 sandalye kazanmıştı.Macaristan’da Ulusal Seçim Ofisi tarafından paylaşılan ilk sonuçlara göre parlamento seçimlerini muhalefet partisi Tisza'nın 3'te 2 çoğunluğu alarak seçimi kazanması bekleniyor.Orban: Fidesz muhalefet partisi olarak hizmet etmeye devam edecekMacaristan Başbakanı Viktor Orban, Fidesz partisinin ülkeye ve millete muhalefet partisi olarak hizmet etmeye devam edeceğini açıkladı.Fidesz partisinin genel merkezinde destekçilerine hitap eden Orban, ülkedeki parlamento seçimlerinin ön sonuçlarını partisi için "acı verici" olarak nitelendirdi.Tisza Partisi'ni galibiyetinden dolayı tebrik eden Orban, "Ne olursa olsun, muhalefette dahi olsak vatanımıza ve Macar milletine hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.Tisza lideri Magyar sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda “Başbakan Viktor Orban, az önce bizi arayarak zaferimizden dolayı tebrik etti” ifadesini kullandı.Macaristan'da pazar sabah yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 19.00'da tamamlandı. 16 yıldır iktidarda bulunan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Fidesz ile Peter Magyar liderliğindeki Tisza'nın yarıştığı seçime saat 18.30 itibarıyla seçime katılım 77.80'i buldu.Sonuçlar yalnızca ülkenin iç siyaseti açısında değil Avrupa Birliği'nin siyasi dengeleri açısından da önem taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260412/iran-devrim-muhafizlari-hurmuze-yaklasacak-her-turlu-askeri-gemiye-sert-karsilik-verilecek-1104959463.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

