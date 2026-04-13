Burak Yılmaz, maç sonrası istifa etti: 'Türk futbolunun kalitesi yerlerde'
Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’a 2-1 mağlup olan Gaziantep FK’de teknik direktör Burak Yılmaz, maçın ardından düzenlenen... 13.04.2026, Sputnik Türkiye
23:31 13.04.2026 (güncellendi: 00:04 14.04.2026)
Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’a 2-1 mağlup olan Gaziantep FK’de teknik direktör Burak Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Gaziantep FK, Çaykur Rizespor deplasmanında 2-1 mağlup oldu.
Basın toplantısında istifa eden Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, ''MHK Başkanı Ali Kıran Baş kesen gibi rahat, keyfi yerinde. Kim koruyor bilmiyorum, büyükler koruyor tabii. Çok rahatlar. Federasyonla sıkıntılı bir durum yaşadım, bunu da ondan yaptılar. Federasyondaki bazı insanlar sürekli tehditvari konuşuyor. Ben de birazdan konuşacağım. Bugüne kadar gitmediysem başkana verdiğim sözden dolayı gitmedim. Takımıma para aradım, çocukların maaşlarını ve primlerini yatırtırdım. Kendim para almıyorum, çok cüzi. Bana çok fazla terbiyesizlik yapıldı, görmezden geldim. Başkanımıza söz verdim. Bu TFF, bu hakemler, TFF’nin içindeki olaylar, hakemlerin rahat rahat doğraması… Bu MHK Başkanına niye dokunulmuyor? Türk futbolunun kalitesi yerlerde” dedi.
Burak Yılmaz, ''Fuat Göktaş devre arası Antalya'da kamptayken beni aradı. Bir tane Burak Yılmaz bahis oynamış dedi. Ne diyorsun abi dedim sen. Ben 2010-2011'i yaşamışım. Bu bahis olayı benim karın ağrım dedim telefonu kapattım. 15 dakika sonra tekrar aradı. Özür dilerim yanlış Burak Yılmaz'mış. Iğdır'da birisiymiş, çıkarttırdım dedi. İyi dinleyin. Kendinizi benim yerime koyun. Bahis nasıl oynanır bilmem. İhtiyacım da yok. Mecnun Otyakmaz'ı aradım. Karıştı ortalık. Kocaelispor maçında hiçbir şey yokken atıldım. Ondan sonra Fuat Göktaş'ı aradım. Yanlış konuştum. Bu da benim hatam. Ben miyim diye yoklama çekti. Ondan sonra bugüne kadar her maçta beni doğradılar'' şeklinde konuştu.
Yılmaz, “Fenerbahçe–Beşiktaş maçındaki penaltı, penaltı mı Allah aşkına? Bu beni ilgilendirmez; ne Beşiktaş’ı koruyorum ne de Fenerbahçe’ye bir şey yapıyorum, bana ne. Ama gözle görülen bir şey var” açıklamasında bulundu.