İstifa etmişti: Burak Yılmaz, Gaziantep FK'ye geri döndü
Gaziantep FK'deki teknik direktörlük görevinden istifa eden Burak Yılmaz geri döndü. 19.12.2025, Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'daki teknik direktörlük görevinden 15 Aralık'ta istifa eden teknik direktör Burak Yılmaz geri göndü. 4 gün sonra geri geldiKulüpten "Kaldığımız yerden devam, Gaziantep Yılmaz" başlıklı paylaşımda şunlar kaydedildi:"İmza attığı günden bu yana kulübümüzde büyük bir özveriyle çalışan ve takımımızın başında oldukça başarılı bir performans sergileyen teknik direktör Burak Yılmaz ile kısa bir ayrılığın ardından yeniden anlaşmaya varılmıştır. Sayın Burak Yılmaz ve ekibine, bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında süre gelen başarılarının devamını diliyoruz."Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 1-0 mağlup oldukları Göztepe maçının ardından 2 hafta sonra takımın başında olmayacağını açıklamış ve ertesi gün de görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.
