https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/istifa-etmisti-burak-yilmaz-gaziantep-fkye-geri-dondu-1101982793.html

İstifa etmişti: Burak Yılmaz, Gaziantep FK'ye geri döndü

İstifa etmişti: Burak Yılmaz, Gaziantep FK'ye geri döndü

Sputnik Türkiye

Gaziantep FK'deki teknik direktörlük görevinden istifa eden Burak Yılmaz geri döndü. 19.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-19T16:56+0300

2025-12-19T16:56+0300

2025-12-19T16:58+0300

spor

burak yılmaz

gaziantep fk

istifa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098698272_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_de8e827e0e66eae5c0efd55147627773.jpg

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'daki teknik direktörlük görevinden 15 Aralık'ta istifa eden teknik direktör Burak Yılmaz geri göndü. 4 gün sonra geri geldiKulüpten "Kaldığımız yerden devam, Gaziantep Yılmaz" başlıklı paylaşımda şunlar kaydedildi:"İmza attığı günden bu yana kulübümüzde büyük bir özveriyle çalışan ve takımımızın başında oldukça başarılı bir performans sergileyen teknik direktör Burak Yılmaz ile kısa bir ayrılığın ardından yeniden anlaşmaya varılmıştır. Sayın Burak Yılmaz ve ekibine, bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında süre gelen başarılarının devamını diliyoruz."Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 1-0 mağlup oldukları Göztepe maçının ardından 2 hafta sonra takımın başında olmayacağını açıklamış ve ertesi gün de görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/gaziantepte-istifa-depremin-burak-yilmaz-donemi-sona-erdi-1101804126.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

burak yılmaz, gaziantep fk, istifa