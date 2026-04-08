Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/israil-ana-muhalefet-lideri-lapid-tarihimizde-boyle-bir-siyasi-felaket-hic-yasanmadi-1104861593.html
İsrail ana muhalefet lideri Lapid: Tarihimizde böyle bir siyasi felaket hiç yaşanmadı
Sputnik Türkiye
İsrail parlamentosundaki ana muhalefet lideri Lapid, ABD ile İran arasındaki ateşkesi ‘daha önce hiç yaşanmamış siyasi felaket’ olarak nitelendirdi. 08.04.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104860127_0:37:747:457_1920x0_80_0_0_22a176efffd0597cc17de5a3c1cd78f6.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104860127_45:0:702:493_1920x0_80_0_0_9f40371536ef63c6d1af7b019cd2f960.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
13:39 08.04.2026 (güncellendi: 14:08 08.04.2026)
© AP Photo / Flash90 / David Cohenİsrail semalarında füze izleri
İsrail semalarında füze izleri - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2026
© AP Photo / Flash90 / David Cohen
Abone ol
İsrail parlamentosundaki ana muhalefet lideri Lapid, ABD ile İran arasındaki ateşkesi ‘daha önce hiç yaşanmamış siyasi felaket’ olarak nitelendirdi.
İsrail parlamentosundaki muhalefet lideri, Yeş Atid Partisi Başkanı Yair Lapid, X hesabından yaptığı paylaşımda kızgınlığını gizlemeyerek, ABD ile İran arasındaki ateşkesi eşi benzeri görülmemiş bir felaket olarak nitelendirerek, İsrail’in müzakere masasında bile olmadığını belirtti.
Lapid, "Tüm tarihimiz boyunca böyle bir siyasi felaket yaşanmadı. İsrail, ulusal güvenliğimizin temel unsurlarına ilişkin kararların alınmasında bile yer almadı. Ordunun önüne konulan tüm görevler yerine getirildi, halk olağanüstü bir dayanıklılık gösterdi, ancak Netanyahu politik bir yenilgiye uğradı, stratejik olarak başarısız oldu ve kendisinin belirlemiş olduğu hiçbir hedefe ulaşamadı" ifadelerini kullandı.
Daha önce İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisi, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları iki hafta süreyle durdurma kararını desteklediğini bildirmişti.
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2026
DÜNYA
İki haftalık karşılıklı ateşkes: 'Hürmüz'den kontrollü geçiş, yaptırımlar ve BMGK kararları'
01:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала