https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/israil-ana-muhalefet-lideri-lapid-tarihimizde-boyle-bir-siyasi-felaket-hic-yasanmadi-1104861593.html

İsrail ana muhalefet lideri Lapid: Tarihimizde böyle bir siyasi felaket hiç yaşanmadı

İsrail parlamentosundaki ana muhalefet lideri Lapid, ABD ile İran arasındaki ateşkesi ‘daha önce hiç yaşanmamış siyasi felaket’ olarak nitelendirdi. 08.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-08T13:39+0300

dünya

i̇srail

muhalefet

abd

i̇ran

ateşkes

x

yorum

yair lapid

benyamin netanyahu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104860127_0:37:747:457_1920x0_80_0_0_22a176efffd0597cc17de5a3c1cd78f6.png

İsrail parlamentosundaki muhalefet lideri, Yeş Atid Partisi Başkanı Yair Lapid, X hesabından yaptığı paylaşımda kızgınlığını gizlemeyerek, ABD ile İran arasındaki ateşkesi eşi benzeri görülmemiş bir felaket olarak nitelendirerek, İsrail’in müzakere masasında bile olmadığını belirtti.Lapid, "Tüm tarihimiz boyunca böyle bir siyasi felaket yaşanmadı. İsrail, ulusal güvenliğimizin temel unsurlarına ilişkin kararların alınmasında bile yer almadı. Ordunun önüne konulan tüm görevler yerine getirildi, halk olağanüstü bir dayanıklılık gösterdi, ancak Netanyahu politik bir yenilgiye uğradı, stratejik olarak başarısız oldu ve kendisinin belirlemiş olduğu hiçbir hedefe ulaşamadı" ifadelerini kullandı.Daha önce İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisi, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları iki hafta süreyle durdurma kararını desteklediğini bildirmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

