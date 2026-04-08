İsrail ana muhalefet lideri Lapid: Tarihimizde böyle bir siyasi felaket hiç yaşanmadı
İsrail parlamentosundaki ana muhalefet lideri Lapid, ABD ile İran arasındaki ateşkesi ‘daha önce hiç yaşanmamış siyasi felaket’ olarak nitelendirdi. 08.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-08T13:39+0300
İsrail parlamentosundaki muhalefet lideri, Yeş Atid Partisi Başkanı Yair Lapid, X hesabından yaptığı paylaşımda kızgınlığını gizlemeyerek, ABD ile İran arasındaki ateşkesi eşi benzeri görülmemiş bir felaket olarak nitelendirerek, İsrail’in müzakere masasında bile olmadığını belirtti.Lapid, "Tüm tarihimiz boyunca böyle bir siyasi felaket yaşanmadı. İsrail, ulusal güvenliğimizin temel unsurlarına ilişkin kararların alınmasında bile yer almadı. Ordunun önüne konulan tüm görevler yerine getirildi, halk olağanüstü bir dayanıklılık gösterdi, ancak Netanyahu politik bir yenilgiye uğradı, stratejik olarak başarısız oldu ve kendisinin belirlemiş olduğu hiçbir hedefe ulaşamadı" ifadelerini kullandı.Daha önce İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisi, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları iki hafta süreyle durdurma kararını desteklediğini bildirmişti.
i̇srail, muhalefet, abd, i̇ran, ateşkes, x, yorum, yair lapid, benyamin netanyahu, i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, donald trump
