Türkiye
GÖRÜŞ
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/rus-petrol-tankerinin-kubaya-ulasmasi-siyasi-ve-sembolik-bir-zafedir-1104656130.html
‘Rus petrol tankerinin Küba'ya ulaşması siyasi ve sembolik bir zafedir’
‘Rus petrol tankerinin Küba'ya ulaşması siyasi ve sembolik bir zafedir’
Sputnik Türkiye
Anatoliy Kolodkin petrol tankerinin Küba'ya ulaşmasını yorumlayan uzmanlar, siyasi ve sembolik bir zafer olarak nitelendirdikleri olayın ayrıca Amerikan... 31.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-31T19:44+0300
2026-03-31T19:44+0300
görüş
küba
rus petrolü
tanker
insani yardım
uzman
yorum
meksika
brezilya
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104655658_0:24:1233:718_1920x0_80_0_0_97cc344ae3b7b8a686ebdbe604228832.png
İnsani yardım amaçlı yaklaşık 100 bin ton ham petrol taşıyan Anatoliy Kolodkin tankeri Küba'ya ulaşarak Matanzas limanındaki süper tanker üssünün yakınında demirledi.Araştırmacı ve tarihçi Abel Aguilera, Sputnik'e demecinde tankerinin adaya ulaşmasının ‘gergin ve zorlu kıtlık durumda bir rahatlama’ anlamına geldiğini ve ‘Washington tarafından uygulanan yasadışı ablukaya’ karşı bir önlem olduğunu belirtti.Havana'nın 'herhangi bir uluslararası piyasadan petrol satın alma hakkı olduğunu' söyleyen Aguilera, olayın ayrıca ‘siyasi ve sembolik bir zafer’ olduğuna ve Meksika ve Brezilya gibi daha yakın ülkeleri adaya yakıt satmaya teşvik edebileceğine ve bunun diplomatik bir zafer olacağına’ işaret etti.Araştırmacı, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ablukanın her Kübalıyı doğrudan etkilediğini ve ekonomik boğulmaya yol açarak mal alımını sınırladığını, bunun da toplumsal huzursuzluğu kışkırtmayı ve ‘bu durumdan bitkin düşmüş insanları 60 yıldan fazla süredir gerçekleşmemiş bir rejim değişikliğini desteklemeye zorlamayı’ amaçladığını hatırlattı.'Amerikan ablukasına darbe'Yosmany Fernández Pacheco ise bu ‘çok önemli zaferin’ bazı Latin Amerika hükümetlerinin Washington'un bu Karayip adasına yönelik politikasını izlemesine rağmen, Küba'ya verilen desteği ortaya koyduğunu, ayrıca geminin gelişinin ‘uzun vadeli hafifletici faktör’ olmasa da, Amerikan ablukasına darbe vurduğu için önemli bir olay olduğunu vurguladı.
küba
meksika
brezilya
washington
havana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104655658_100:0:1155:791_1920x0_80_0_0_9067e1ba458185d1a8373d0d8b3a9c55.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
küba, rus petrolü, tanker, insani yardım, uzman, yorum, meksika, brezilya, abd, washington, sputnik, havana
küba, rus petrolü, tanker, insani yardım, uzman, yorum, meksika, brezilya, abd, washington, sputnik, havana

‘Rus petrol tankerinin Küba'ya ulaşması siyasi ve sembolik bir zafedir’

19:44 31.03.2026
© AP Photo / Ramon EspinosaRus petrol tankeri Anatoliy Kolodkin, Matanzas limanında
Rus petrol tankeri Anatoliy Kolodkin, Matanzas limanında - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Abone ol
Anatoliy Kolodkin petrol tankerinin Küba'ya ulaşmasını yorumlayan uzmanlar, siyasi ve sembolik bir zafer olarak nitelendirdikleri olayın ayrıca Amerikan ablukasına darbe vurduğunu ifade etti.
İnsani yardım amaçlı yaklaşık 100 bin ton ham petrol taşıyan Anatoliy Kolodkin tankeri Küba'ya ulaşarak Matanzas limanındaki süper tanker üssünün yakınında demirledi.
Araştırmacı ve tarihçi Abel Aguilera, Sputnik'e demecinde tankerinin adaya ulaşmasının ‘gergin ve zorlu kıtlık durumda bir rahatlama’ anlamına geldiğini ve ‘Washington tarafından uygulanan yasadışı ablukaya’ karşı bir önlem olduğunu belirtti.
Havana'nın 'herhangi bir uluslararası piyasadan petrol satın alma hakkı olduğunu' söyleyen Aguilera, olayın ayrıca ‘siyasi ve sembolik bir zafer’ olduğuna ve Meksika ve Brezilya gibi daha yakın ülkeleri adaya yakıt satmaya teşvik edebileceğine ve bunun diplomatik bir zafer olacağına’ işaret etti.
Araştırmacı, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ablukanın her Kübalıyı doğrudan etkilediğini ve ekonomik boğulmaya yol açarak mal alımını sınırladığını, bunun da toplumsal huzursuzluğu kışkırtmayı ve ‘bu durumdan bitkin düşmüş insanları 60 yıldan fazla süredir gerçekleşmemiş bir rejim değişikliğini desteklemeye zorlamayı’ amaçladığını hatırlattı.

'Amerikan ablukasına darbe'

Yosmany Fernández Pacheco ise bu ‘çok önemli zaferin’ bazı Latin Amerika hükümetlerinin Washington'un bu Karayip adasına yönelik politikasını izlemesine rağmen, Küba'ya verilen desteği ortaya koyduğunu, ayrıca geminin gelişinin ‘uzun vadeli hafifletici faktör’ olmasa da, Amerikan ablukasına darbe vurduğu için önemli bir olay olduğunu vurguladı.
An oil tanker is moored at the Sheskharis complex, part of Chernomortransneft JSC, a subsidiary of Transneft PJSC, in Novorossiysk, Russia, on Oct. 11, 2022. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2026
DÜNYA
Dün, 13:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала