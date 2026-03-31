‘Rus petrol tankerinin Küba'ya ulaşması siyasi ve sembolik bir zafedir’
Anatoliy Kolodkin petrol tankerinin Küba'ya ulaşmasını yorumlayan uzmanlar, siyasi ve sembolik bir zafer olarak nitelendirdikleri olayın ayrıca Amerikan... 31.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-31T19:44+0300
Anatoliy Kolodkin petrol tankerinin Küba'ya ulaşmasını yorumlayan uzmanlar, siyasi ve sembolik bir zafer olarak nitelendirdikleri olayın ayrıca Amerikan ablukasına darbe vurduğunu ifade etti.
İnsani yardım amaçlı yaklaşık 100 bin ton ham petrol taşıyan Anatoliy Kolodkin tankeri Küba'ya ulaşarak Matanzas limanındaki süper tanker üssünün yakınında demirledi.
Araştırmacı ve tarihçi Abel Aguilera, Sputnik'e demecinde tankerinin adaya ulaşmasının ‘gergin ve zorlu kıtlık durumda bir rahatlama’ anlamına geldiğini ve ‘Washington tarafından uygulanan yasadışı ablukaya’ karşı bir önlem olduğunu belirtti.
Havana'nın 'herhangi bir uluslararası piyasadan petrol satın alma hakkı olduğunu' söyleyen Aguilera, olayın ayrıca ‘siyasi ve sembolik bir zafer’ olduğuna ve Meksika ve Brezilya gibi daha yakın ülkeleri adaya yakıt satmaya teşvik edebileceğine ve bunun diplomatik bir zafer olacağına’ işaret etti.
Araştırmacı, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ablukanın her Kübalıyı doğrudan etkilediğini ve ekonomik boğulmaya yol açarak mal alımını sınırladığını, bunun da toplumsal huzursuzluğu kışkırtmayı ve ‘bu durumdan bitkin düşmüş insanları 60 yıldan fazla süredir gerçekleşmemiş bir rejim değişikliğini desteklemeye zorlamayı’ amaçladığını hatırlattı.
'Amerikan ablukasına darbe'
Yosmany Fernández Pacheco ise bu ‘çok önemli zaferin’ bazı Latin Amerika hükümetlerinin Washington'un bu Karayip adasına yönelik politikasını izlemesine rağmen, Küba'ya verilen desteği ortaya koyduğunu, ayrıca geminin gelişinin ‘uzun vadeli hafifletici faktör’ olmasa da, Amerikan ablukasına darbe vurduğu için önemli bir olay olduğunu vurguladı.