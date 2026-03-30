Kremlin: Küba'nın enerji sorunlarına kayıtsız kalamayız
Kremlin: Küba'nın enerji sorunlarına kayıtsız kalamayız
Rusya, ABD Başkanı Trump'ın kararı sonrası enerji alanında büyük sorunlarla karşı karşıya kalan Küba'ya yardım eli uzatmaya devam edeceğini vurguladı. 30.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-30T13:06+0300
2026-03-30T13:06+0300
Rusya'nın Küba'ya insani yardım amaçlı petrol tankeri göndermesini yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Havana'nın enerji alanındaki sorunları karşısında kayıtsız kalamayacağının altını çizdi.📢Peskov'un öne çıkan açıklamaları:🔴Rusya, Küba'nın enerji sorunlarına kayıtsız kalamaz ve bu ülkeye petrol sevkiyatı yapılması yönündeki çalışmalarını sürdürecek🔴Küba'ya Rus petrolü tedariki konusu, Rusya ve ABD'li mevkidaşlar arasında önceden gündeme getirilmiş bir mesele🔴Rusya, Avrupa da dahil tüm pazarlar için güvenilir enerji kaynağı tedarikçisi olmaya devam etmeye hazır🔴Rusya, Sırbistan ile olan doğalgaz sözleşmesinin uzatılmasına yönelik temaslarını sürdürüyor🔴Rusya, Sırbistan gibi dost ülkelere karşı üstlendiği yükümlülüklere özellikle bağlı🔴Putin, bugün Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi🔴Putin, bugün bir telefon görüşmesi daha yapmayı planlıyor
Kremlin: Küba'nın enerji sorunlarına kayıtsız kalamayız

13:06 30.03.2026
© AP PhotoAn oil tanker is moored at the Sheskharis complex, part of Chernomortransneft JSC, a subsidiary of Transneft PJSC, in Novorossiysk, Russia, on Oct. 11, 2022.
An oil tanker is moored at the Sheskharis complex, part of Chernomortransneft JSC, a subsidiary of Transneft PJSC, in Novorossiysk, Russia, on Oct. 11, 2022.
© AP Photo
Rusya, ABD Başkanı Trump'ın kararı sonrası enerji alanında büyük sorunlarla karşı karşıya kalan Küba'ya yardım eli uzatmaya devam edeceğini vurguladı.
Rusya'nın Küba'ya insani yardım amaçlı petrol tankeri göndermesini yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Havana'nın enerji alanındaki sorunları karşısında kayıtsız kalamayacağının altını çizdi.

📢Peskov'un öne çıkan açıklamaları:

🔴Rusya, Küba'nın enerji sorunlarına kayıtsız kalamaz ve bu ülkeye petrol sevkiyatı yapılması yönündeki çalışmalarını sürdürecek

🔴Küba'ya Rus petrolü tedariki konusu, Rusya ve ABD'li mevkidaşlar arasında önceden gündeme getirilmiş bir mesele

🔴Rusya, Avrupa da dahil tüm pazarlar için güvenilir enerji kaynağı tedarikçisi olmaya devam etmeye hazır

🔴Rusya, Sırbistan ile olan doğalgaz sözleşmesinin uzatılmasına yönelik temaslarını sürdürüyor

🔴Rusya, Sırbistan gibi dost ülkelere karşı üstlendiği yükümlülüklere özellikle bağlı

🔴Putin, bugün Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi

🔴Putin, bugün bir telefon görüşmesi daha yapmayı planlıyor
Havana limanında bir tanker - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2026
