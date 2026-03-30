Kremlin: Küba'nın enerji sorunlarına kayıtsız kalamayız

Rusya, ABD Başkanı Trump'ın kararı sonrası enerji alanında büyük sorunlarla karşı karşıya kalan Küba'ya yardım eli uzatmaya devam edeceğini vurguladı. 30.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-30T13:06+0300

Rusya'nın Küba'ya insani yardım amaçlı petrol tankeri göndermesini yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Havana'nın enerji alanındaki sorunları karşısında kayıtsız kalamayacağının altını çizdi.📢Peskov'un öne çıkan açıklamaları:🔴Rusya, Küba'nın enerji sorunlarına kayıtsız kalamaz ve bu ülkeye petrol sevkiyatı yapılması yönündeki çalışmalarını sürdürecek🔴Küba'ya Rus petrolü tedariki konusu, Rusya ve ABD'li mevkidaşlar arasında önceden gündeme getirilmiş bir mesele🔴Rusya, Avrupa da dahil tüm pazarlar için güvenilir enerji kaynağı tedarikçisi olmaya devam etmeye hazır🔴Rusya, Sırbistan ile olan doğalgaz sözleşmesinin uzatılmasına yönelik temaslarını sürdürüyor🔴Rusya, Sırbistan gibi dost ülkelere karşı üstlendiği yükümlülüklere özellikle bağlı🔴Putin, bugün Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi🔴Putin, bugün bir telefon görüşmesi daha yapmayı planlıyor

