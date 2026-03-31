ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran’a karşı operasyonlar sürüyor, önümüzdeki günler belirleyici

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Orta Doğu'daki operasyonların İran ordusunun moralini zayıflattığını ve firarların arttığını belirterek, çatışmada kritik...

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, basın toplantısında Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Hegseth, hafta sonu bölgede konuşlu ABD askerlerini ziyaret ettiğini ve İran’a yönelik askeri operasyonları yerinde gözlemlediğini ifade etti.Hegseth, Orta Doğu’daki çatışmalarda önümüzdeki günlerin belirleyici olacağını vurgulayarak, ABD’nin askeri seçeneklerinin arttığını, İran’ın ise hareket alanının daraldığını söyledi. “Giderek daha fazla seçeneğimiz var, onların ise daha az. Sadece bir ay içinde şartları biz belirledik. Önümüzdeki günler belirleyici olacak” dedi.ABD’li bakan, İran’ın askeri açıdan yapabileceklerinin sınırlı olduğunu savunarak, “İran bunun farkında ve askeri olarak yapabilecekleri neredeyse hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.İstihbarat verilerine dayandırdığı değerlendirmesinde Hegseth, ABD saldırılarının İran ordusunun moralini zedelediğini ileri sürdüğü konuşmasında 'bu durumun geniş çaplı firarlara, kritik personel eksikliğine ve üst düzey komutanlar arasında rahatsızlığa yol açtığını' söyledi.Hegseth'in konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:'Trump bir anlaşma yapmaya istekli'

