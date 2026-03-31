https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/abd-savunma-bakani-hegseth-irana-karsi-operasyonlar-suruyor-onumuzdeki-gunler-belirleyici-1104651042.html
ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran’a karşı operasyonlar sürüyor, önümüzdeki günler belirleyici
ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran’a karşı operasyonlar sürüyor, önümüzdeki günler belirleyici
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Orta Doğu’daki operasyonların İran ordusunun moralini zayıflattığını ve firarların arttığını belirterek, çatışmada kritik... 31.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-31T15:41+0300
2026-03-31T15:41+0300
2026-03-31T16:07+0300
dünya
pete hegseth
abd
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104650535_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_5e96b66c9787d5a9b87bb379f1f3f343.jpg
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, basın toplantısında Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Hegseth, hafta sonu bölgede konuşlu ABD askerlerini ziyaret ettiğini ve İran’a yönelik askeri operasyonları yerinde gözlemlediğini ifade etti.Hegseth, Orta Doğu’daki çatışmalarda önümüzdeki günlerin belirleyici olacağını vurgulayarak, ABD’nin askeri seçeneklerinin arttığını, İran’ın ise hareket alanının daraldığını söyledi. “Giderek daha fazla seçeneğimiz var, onların ise daha az. Sadece bir ay içinde şartları biz belirledik. Önümüzdeki günler belirleyici olacak” dedi.ABD’li bakan, İran’ın askeri açıdan yapabileceklerinin sınırlı olduğunu savunarak, “İran bunun farkında ve askeri olarak yapabilecekleri neredeyse hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.İstihbarat verilerine dayandırdığı değerlendirmesinde Hegseth, ABD saldırılarının İran ordusunun moralini zedelediğini ileri sürdüğü konuşmasında 'bu durumun geniş çaplı firarlara, kritik personel eksikliğine ve üst düzey komutanlar arasında rahatsızlığa yol açtığını' söyledi.Hegseth'in konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:'Trump bir anlaşma yapmaya istekli'
abd
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104650535_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_436ee6674beb0fb3c979b3916dd2e803.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
pete hegseth, abd, i̇ran
ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran’a karşı operasyonlar sürüyor, önümüzdeki günler belirleyici
15:41 31.03.2026 (güncellendi: 16:07 31.03.2026)
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Orta Doğu’daki operasyonların İran ordusunun moralini zayıflattığını ve firarların arttığını belirterek, çatışmada kritik günlere girildiğini söyledi.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, basın toplantısında Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Hegseth, hafta sonu bölgede konuşlu ABD askerlerini ziyaret ettiğini ve İran’a yönelik askeri operasyonları yerinde gözlemlediğini ifade etti.
Hegseth, Orta Doğu’daki çatışmalarda önümüzdeki günlerin belirleyici olacağını vurgulayarak, ABD’nin askeri seçeneklerinin arttığını, İran’ın ise hareket alanının daraldığını söyledi. “Giderek daha fazla seçeneğimiz var, onların ise daha az. Sadece bir ay içinde şartları biz belirledik. Önümüzdeki günler belirleyici olacak” dedi.
ABD’li bakan, İran’ın askeri açıdan yapabileceklerinin sınırlı olduğunu savunarak, “İran bunun farkında ve askeri olarak yapabilecekleri neredeyse hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.
İstihbarat verilerine dayandırdığı değerlendirmesinde Hegseth, ABD saldırılarının İran ordusunun moralini zedelediğini ileri sürdüğü konuşmasında 'bu durumun geniş çaplı firarlara, kritik personel eksikliğine ve üst düzey komutanlar arasında rahatsızlığa yol açtığını' söyledi.
Hegseth'in konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
Son 24 saatte İran tarafından ateşlenen füzelerinin sayısı en düşük seviyeye indi.
İran akıllıysa, bir anlaşma yapacaktır.
Yeni İran rejimi, bir öncekinden daha akıllı olmalı.
Trump sayesinde Hürmüz Boğazı'ndan daha fazla gemi geçiyor.
(NATO hakkında) İran'dan sonra durumun nasıl olacağı Trump'ın kararına bağlı.
'Trump bir anlaşma yapmaya istekli'
Trump bir anlaşma yapmaya istekli.
Görüşmeler devam ediyor ve güç kazanıyor.
Anlaşma istiyoruz, olmazsa devam etmeye hazırız.
Trump, ABD'nin başarı için şartlar koyduğunu söyledi.
İran anlaşma yapmazsa, savaş daha da şiddetlenerek devam edecek.
Biz bu çatışmanın bizim şartlarımızla ve Trump'ın döneminde sona ermesi konusunda kararlıyız.