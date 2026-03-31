Lavrov: ABD ve İsrail, Körfez ülkelerini İran'a karşı kışkırtmaya çalışıyor
Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi'ne hitap eden Lavrov, ABD ve İsrail'in Ortadoğu'daki eylemlerini eleştirdi. 31.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-31T13:51+0300
abd, i̇ran, rusya, i̇srail, rusya uluslararası i̇lişkiler konseyi (riac), körfez arap ülkeleri i̇şbirliği konseyi (ki̇k), şangay i̇şbirliği örgütü, brics, sergey lavrov, ortadoğu
13:51 31.03.2026
Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi'ne hitap eden Lavrov, ABD ve İsrail'in Ortadoğu'daki eylemlerini eleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ortadoğu'da gerilimi tırmandıran ABD ve İsrail'in Körfez ülkelerini İran'a karşı kışkırtmaya çalıştığını vurguladı.

Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi'nin genel kurul toplantısında konuşan Lavrov, "ABD ve İsrail, İran ile komşuları arasında normalleşmeyi engellemeye, hatta Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi üyelerini İran'a karşı kışkırtmaya çalışıyor" dedi.

📢Lavrov'un öne çıkan açıklamaları şöyle:

🔴Basra Körfezi'ndeki kriz, tam ölçekli bir çatışmaya dönüşme emareleri gösteriyor

🔴Rusya, Ortadoğu'daki çatışmanın taraflarına çözüm için yardımcı olmaya hazır

🔴Batı, mevcut zorlukların eşitlik ve adalet temelinde aşılması konularında küresel çoğunluk ülkeleriyle çıkmaza girdi

🔴Rusya, Batı ile müzakerelere kapıyı açık bırakıyor ancak kimsenin peşinden koşmayacak

🔴Rusya, Çin ile diğer BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü ülkeleri agresif karşı önlemlere maruz kalıyor

🔴Dünya düzeni yeniden yapılanıyor, bu sürecin tam ortasındayız
