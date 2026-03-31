Trump'tan NATO ülkelerine: Gidin petrolünüzü alın
14:29 31.03.2026 (güncellendi: 14:47 31.03.2026)
Trump, NATO ülkelerine yaptığı çıkışta sert ifadeler kullanırken, “Artık kendi başınıza savaşmayı öğrenmek zorunda kalacaksınız. ABD size yardım etmek için orada olmayacak" dedi. Fransa'ya ayrıca seslenerek "İsrail'e giden uçaklar için hava sahanızı açmadınız, ABD bunu asla unutmayacak" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamalarda NATO ülkelerine sert çıkışta bulundu.
Trump, "Hürmüz Boğazı yüzünden jet yakıtı alamayan tüm ülkeler, mesela İran liderinin öldürülmesine karışmayı reddeden Birleşik Krallık, size bir önerim var" derken şunları ekledi:
'Birincisi, ABD'den satın alın, bol miktarda var bizde ve ikincisi, biraz cesaret toplayın, Boğaz'a gidin ve alın.'
'Kendi başınıza savaşmayı öğrenmeniz gerekecek, ABD artık size yardım etmeyecek, tıpkı sizin bize yardım etmediğiniz gibi.'
'İran yerle bir edildi. Zor kısım bitti. Gidin kendi petrolünüzü alın!'
‘Fransa adlı ülke, ABD bunu unutmayacak’
Trump, ardından bir paylaşım daha yaparak Fransa'ya şöyle seslendi:
'Fransa adlı ülke, askeri malzemelerle dolu şekilde İsrail’e giden uçakların Fransız hava sahası üzerinden uçmasına izin vermedi.’
‘Fransa, başarıyla 'ortadan kaldırılmış' olan 'İran’ın kasabı' konusunda hiç yardımcı olmadı’
‘ABD bunu UNUTMAYACAK!!!’