Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Savaşın 23. günü: İran misilleme saldırılarını artırdı, bilanço artıyor, Diego Garcia muamması
Savaşın 23. günü: İran misilleme saldırılarını artırdı, bilanço artıyor, Diego Garcia muamması
ABD-İsrail'in İran'a yönelik savaşında bilanço artıyor, İsrail'de hasar, Trump'tan tehdit, kaç kişi öldü, savaşta son durum
2026-03-22T08:55+0300
2026-03-22T09:20+0300
savaşın 23. günü: i̇ran misilleme saldırılarını artırdı, diego garcia muamması
savaşın 23. günü: i̇ran misilleme saldırılarını artırdı, diego garcia muamması
Savaşın 23. günü: İran misilleme saldırılarını artırdı, bilanço artıyor, Diego Garcia muamması

08:55 22.03.2026 (güncellendi: 09:20 22.03.2026)
Savaş 4. haftasına girerken İran, İsrail içinde misilleme saldırılarını gece boyunca yoğunlaştırdı. İsrail bir İran füzesinin Dimona’yı vurduğunu, en az 150 yaralı olduğunu söyledi, Trump'tan Tahran'a 48 saat tehdidi geldi.
İsrail, İran’a ait bir füzenin, ülkenin nükleer tesisine ev sahipliği yapan güneydeki Dimona kasabasını vurduğunu ve misilleme saldırısında onlarca kişinin yaralandığını açıkladı.
İran ise deniz kuvvetlerinin, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Al-Minhad üssü ile Kuveyt’teki Ali Al Salem hava üssündeki tesisleri yok ettiğini, bu üslerin İran topraklarına yönelik saldırılarda kullanıldığını açıkladı.

İsrail’den 4 bin kmlik balistik füze iddiası

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran’ın dün ABD-İngiltere’ye ait Diego Garcia askeri üssüne yönelik saldırısında “4 bin kilometre menzile sahip iki kademeli bir kıtalararası balistik füze” kullandığını öne sürdü.
İranlı yetkililer, Tahran'ın Diego Garcia'yı vurmadığını söylerken, İsrail'e yönelik misilleme saldırıları artırıldı.

Savaştaki son dakika gelişmeleri Sputnik Türkiye canlı blogundan takip edebilirsiniz⬇️

Trump’tan Hürmüz Boğazı için İran’a 48 saat tehdidi
Rakamlarla: ABD-İsrail’in İran’a karşı savaşı nedeniyle insani bilanço şöyle:
ABD: 13 asker hayatını kaybetti
İran: En az 1.444 kişi hayatını kaybetti, 20.984 kişi yaralandı
İsrail: Güney Lübnan’da iki asker dahil 18 kişi hayatını kaybetti
Lübnan: 1.024 kişi hayatını kaybetti, 2.740 kişi yaralandı
Irak: En az 61 kişi hayatını kaybetti
BAE: 2’si asker 8 kişi hayatını kaybetti
Kuveyt: 6 kişi hayatını kaybetti
Suriye: 4 kişi hayatını kaybetti
Filistin: İşgal altındaki Batı Şeria’da 4 kişi hayatını kaybetti
Umman: 3 kişi hayatını kaybetti
Suudi Arabistan: 2 kişi hayatını kaybetti
Bahreyn: 2 kişi hayatını kaybetti
Fransa: Kuzey Irak’ta bir Fransız askeri öldü, 6 kişi yaralandı
Ürdün: 28 kişi yaralandı
Katar: 16 kişi yaralandı
