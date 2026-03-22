Savaşın 23. günü: İran misilleme saldırılarını artırdı, bilanço artıyor, Diego Garcia muamması

İsrail, İran’a ait bir füzenin, ülkenin nükleer tesisine ev sahipliği yapan güneydeki Dimona kasabasını vurduğunu ve misilleme saldırısında onlarca kişinin yaralandığını açıkladı.
İran ise deniz kuvvetlerinin, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Al-Minhad üssü ile Kuveyt’teki Ali Al Salem hava üssündeki tesisleri yok ettiğini, bu üslerin İran topraklarına yönelik saldırılarda kullanıldığını açıkladı.
İsrail’den 4 bin kmlik balistik füze iddiası
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran’ın dün ABD-İngiltere’ye ait Diego Garcia askeri üssüne yönelik saldırısında “4 bin kilometre menzile sahip iki kademeli bir kıtalararası balistik füze” kullandığını öne sürdü.
İranlı yetkililer, Tahran'ın Diego Garcia'yı vurmadığını söylerken, İsrail'e yönelik misilleme saldırıları artırıldı.