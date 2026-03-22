İngiliz basını: Nükleer güçle çalışan İngiliz denizaltısı Arap Denizi’ne ulaştı
İngiliz donanmasına ait nükleer güçle çalışan bir denizaltının Arap Denizi'ne ulaştığı ve İngiliz kuvvetlerini İran'ı vurma menziline yerleştirdiği bildirildi. 22.03.2026, Sputnik Türkiye
İngiliz basını: Nükleer güçle çalışan İngiliz denizaltısı Arap Denizi’ne ulaştı
09:45 22.03.2026 (güncellendi: 09:52 22.03.2026)
İngiliz donanmasına ait nükleer güçle çalışan bir denizaltının Arap Denizi’ne ulaştığı ve İngiliz kuvvetlerini İran’ı vurma menziline yerleştirdiği bildirildi.
Londra merkezli Daily Mail’in askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, 97 metre uzunluğundaki Astute sınıfı saldırı denizaltısı HMS Anson, 6 Mart’ta Perth’ten ayrıldı ve Arap Denizi’nin kuzeyindeki derin sularda konuşlandığı değerlendiriliyor.
Denizaltının, yaklaşık 1.600 kilometre menzile sahip Tomahawk Block IV kara saldırı seyir füzeleri ile Spearfish ağır torpidolarla donatıldığı ifade edildi.
İngiliz kuvvetlerine saldırı kapasitesi ‘sağlayacak’
Söz konusu konuşlanmanın, çatışmanın daha da tırmanması halinde İngiliz kuvvetlerine İran’a yönelik saldırı düzenleme kapasitesi sağlayacağı belirtildi.
Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, denizaltının konumunu doğrulamayı reddetti. Bakanlık sözcüsü, hükümetin belirli operasyonlar veya konuşlandırmalar hakkında ayrıntı vermeyeceğini söyledi ve bölgedeki kabiliyetlerin “sürekli gözden geçirildiğini” ifade etti.
İngiltere, üslerin kullanılmasına izin vermişti
Haber, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın ABD’nin Hürmüz Boğazı’nı hedef alan İran noktalarına saldırı düzenlemek için İngiliz üslerini kullanmasına izin verilmesini kabul ettiğini doğrulamasının ardından geldi. Bu adım, İngiltere’nin sürece “çok geç dahil olduğunu” söyleyen ABD Başkanı Donald Trump tarafından eleştirildi.