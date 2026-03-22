Trump'ın 'İran'ı haritandan silme' açıklamasına Pezeşkiyan’dan yanıt
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD Başkanı Trump'ın sözlerine "İran'ı haritadan silme yanılsaması, tarih yazan bir milletin iradesi karşısındaki çaresizliği ve... 22.03.2026, Sputnik Türkiye
22:29 22.03.2026
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD Başkanı Trump'ın sözlerine "İran'ı haritadan silme yanılsaması, tarih yazan bir milletin iradesi karşısındaki çaresizliği ve acizliği gösteriyor" yorumunda bulundu.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ı haritadan silme açıklamasına sosyal medya platformundan cevap verdi.
Pezeşkiyan, "İran'ı haritadan silme yanılsaması, tarih yazan bir milletin iradesi karşısındaki çaresizliği ve acizliği gösteriyor. Tehditler ve terör İran halkını daha da birleştiriyor" ifadelerini kullandı.

'İran topraklarına saldıranlar hariç tüm ülkelerin gemilerine açıktır'

Hürmüz Boğazı’nın geçişlere kapatılması konusuna da değinen Pezeşkiyan şu değerlendşrmeyi yaptı:

"Hürmüz Boğazı, İran topraklarına saldıranlar hariç tüm ülkelerin gemilerine açıktır. Tehditlere sahada perişan edici şekilde cevap vereceğiz."

Trump, TruthSocial sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ""Amerika Birleşik Devletleri İran'ı haritadan sildi" ifadelerini kullanmıştı.
