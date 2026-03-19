UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Gazprom: Ukrayna, TürkAkım ve Mavi Akım altyapısına saldırdı
Gazprom: Ukrayna, TürkAkım ve Mavi Akım altyapısına saldırdı
Rus enerji devi Gazprom, Ukrayna ordusunun bir kez daha TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarının altyapısını hedef aldığını belirtti.
2026-03-19T13:09+0300
2026-03-19T13:09+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
gazprom
russkaya
türkakım
mavi akım
Gazprom’dan yapılan açıklamada, TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarının işleyişini sağlayan altyapı tesislerine saldırı girişiminin engellendiği kaydedildi.Açıklamada, “Savunma Bakanlığı güçleri ve acil harekat güçlerinin ortak eylemleri sayesinde saldırılar püskürtüldü. Gazprom tesislerinde herhangi bir hasar meydana gelmedi” bilgisine yer verildi.17 ve 19 Mart günleri ​​ Russkaya kompresör istasyonuna 22 İHA, Kazaçya istasyonuna 3İHA ve Beregovaya istasyonuna bir İHA saldırılar düzenlenmişti. Tüm saldırılar başarıyla püskürtülmüştü.Ukrayna ordusu son haftalarda doğalgaz altyapısına yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rus ordusunun tehdidi azaltmak için mümkün olan her şeyi yaptığını belirtmişti. Kiev'in enerji tesislerine yönelik saldırı girişimlerinin küresel durumu daha da kötüleştirebileceğini kaydetmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şubat ayı sonunda, Federal Güvenlik Servisi (FSB) kurulu toplantısında, TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarına yönelik sabotaj hazırlığı yapıldığı konusunda uyarıda bulunmuştu.
rusya
ukrayna
russkaya
rusya, ukrayna, gazprom, russkaya, türkakım, mavi akım
rusya, ukrayna, gazprom, russkaya, türkakım, mavi akım

Gazprom: Ukrayna, TürkAkım ve Mavi Akım altyapısına saldırdı

13:09 19.03.2026
© Sputnik / Виталий ТимкивTürkAkım Russkaya kompresör İstasyonu
TürkAkım Russkaya kompresör İstasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2026
Rus enerji devi Gazprom, Ukrayna ordusunun bir kez daha TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarının altyapısını hedef aldığını belirtti.
Gazprom’dan yapılan açıklamada, TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarının işleyişini sağlayan altyapı tesislerine saldırı girişiminin engellendiği kaydedildi.
Açıklamada, “Savunma Bakanlığı güçleri ve acil harekat güçlerinin ortak eylemleri sayesinde saldırılar püskürtüldü. Gazprom tesislerinde herhangi bir hasar meydana gelmedi” bilgisine yer verildi.
17 ve 19 Mart günleri ​​ Russkaya kompresör istasyonuna 22 İHA, Kazaçya istasyonuna 3İHA ve Beregovaya istasyonuna bir İHA saldırılar düzenlenmişti. Tüm saldırılar başarıyla püskürtülmüştü.
Ukrayna ordusu son haftalarda doğalgaz altyapısına yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rus ordusunun tehdidi azaltmak için mümkün olan her şeyi yaptığını belirtmişti. Kiev'in enerji tesislerine yönelik saldırı girişimlerinin küresel durumu daha da kötüleştirebileceğini kaydetmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şubat ayı sonunda, Federal Güvenlik Servisi (FSB) kurulu toplantısında, TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarına yönelik sabotaj hazırlığı yapıldığı konusunda uyarıda bulunmuştu.
UKRAYNA KRİZİ
