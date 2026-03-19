Gazprom: Ukrayna, TürkAkım ve Mavi Akım altyapısına saldırdı
Rus enerji devi Gazprom, Ukrayna ordusunun bir kez daha TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarının altyapısını hedef aldığını belirtti. 19.03.2026, Sputnik Türkiye
Gazprom’dan yapılan açıklamada, TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarının işleyişini sağlayan altyapı tesislerine saldırı girişiminin engellendiği kaydedildi.Açıklamada, “Savunma Bakanlığı güçleri ve acil harekat güçlerinin ortak eylemleri sayesinde saldırılar püskürtüldü. Gazprom tesislerinde herhangi bir hasar meydana gelmedi” bilgisine yer verildi.17 ve 19 Mart günleri Russkaya kompresör istasyonuna 22 İHA, Kazaçya istasyonuna 3İHA ve Beregovaya istasyonuna bir İHA saldırılar düzenlenmişti. Tüm saldırılar başarıyla püskürtülmüştü.Ukrayna ordusu son haftalarda doğalgaz altyapısına yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rus ordusunun tehdidi azaltmak için mümkün olan her şeyi yaptığını belirtmişti. Kiev'in enerji tesislerine yönelik saldırı girişimlerinin küresel durumu daha da kötüleştirebileceğini kaydetmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şubat ayı sonunda, Federal Güvenlik Servisi (FSB) kurulu toplantısında, TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarına yönelik sabotaj hazırlığı yapıldığı konusunda uyarıda bulunmuştu.
