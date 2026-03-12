https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/turkakimin-karasal-isleyisini-saglayan-russkaya-kompresor-istasyonu-dun-gece-tekrar-saldiriya-1104199321.html

TürkAkım’ın karasal işleyişini sağlayan ‘Russkaya’ kompresör istasyonu dün gece tekrar saldırıya uğradı

TürkAkım’ın karasal işleyişini sağlayan ‘Russkaya’ kompresör istasyonu dün gece tekrar saldırıya uğradı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Krasnodar Bölgesi’nde yer alan ve TürkAkım’ın karasal işleyişini sağlayan ‘Russkaya’ kompresör istasyonuna dün gece... 12.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-12T12:55+0300

2026-03-12T12:55+0300

2026-03-12T13:14+0300

dünya

rusya

rusya savunma bakanlığı

gazprom

ukrayna

saldırı

türkakım

türkakım doğalgaz boru hattı

silahlı i̇ha (si̇ha)

russkaya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0d/1092638540_0:28:741:445_1920x0_80_0_0_ef0a4fefa7e7404ce51441dfce9638e2.png

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Krasnodar Bölgesi’nde yer alan ve TürkAkım’ın karasal işleyişini sağlayan ‘Russkaya’ kompresör istasyonuna yönelik saldırı sırasında Ukrayna'ya ait 10 adet uçak tipi saldırı insansız hava aracı (SİHA) imha edildii.Açıklamada ayrıca Rus hava savunmasının tesiste herhangi bir hasar meydana gelmesine izin vermediği vurgulandı.Russkaya ve Beregovaya kompresör istasyonlarına yeni saldırıDiğer yandan Rus enerji şirketi Gazprom, 12 Mart sabahı TürkAkım'ın karasal işleyişini sağlayan Russkaya kompresör istasyonuna ve Mavi Akım’ın karasal işleyişini sağlayan Beregovaya kompresör istasyonuna yeniden hava saldırıları düzenlendiğini, insansız hava araçları ile gerçekleşen saldırıların tamamının püskürtüldüğünü bildirdi.Gazprom daha önce Rusya’nın güneyindeki Russkaya kompresör istasyonu dahil olmak üzere, bölgedeki tesislere toplam 12 saldırı gerçekleştirildiğini, tüm saldırıların aşarıyla püskürtüldüğünü duyurmuştu.Rusya Savunma Bakanlığı ise TürkAkım’ın karasal işleyişini sağlayan Russkaya kompresör istasyonuna ve Mavi Akım’ın karasal işleyişini sağlayan Beregovaya kompresör istasyonuna yapılan saldırının amacının Avrupalı tüketicilere gaz sevkiyatını engellemek olduğunu açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/rusyanin-guneyinde-gazproma-ait-kompresor-istasyonuna-saldiri-duzenlendi-1104182301.html

rusya

ukrayna

russkaya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, gazprom, ukrayna, saldırı, türkakım, türkakım doğalgaz boru hattı, silahlı i̇ha (si̇ha), russkaya, mavi akım, mavi akım