Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Krasnodar Bölgesi’nde yer alan ve TürkAkım’ın karasal işleyişini sağlayan ‘Russkaya’ kompresör istasyonuna dün gece... 12.03.2026, Sputnik Türkiye
TürkAkım’ın karasal işleyişini sağlayan ‘Russkaya’ kompresör istasyonu dün gece tekrar saldırıya uğradı

12:55 12.03.2026 (güncellendi: 13:14 12.03.2026)
© Sputnik / Виталий ТимкивTürkAkım Russkaya kompresör İstasyonu
TürkAkım Russkaya kompresör İstasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2026
© Sputnik / Виталий Тимкив
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Krasnodar Bölgesi’nde yer alan ve TürkAkım’ın karasal işleyişini sağlayan ‘Russkaya’ kompresör istasyonuna dün gece tekrar saldırdığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Krasnodar Bölgesi’nde yer alan ve TürkAkım’ın karasal işleyişini sağlayan ‘Russkaya’ kompresör istasyonuna yönelik saldırı sırasında Ukrayna'ya ait 10 adet uçak tipi saldırı insansız hava aracı (SİHA) imha edildii.
Açıklamada ayrıca Rus hava savunmasının tesiste herhangi bir hasar meydana gelmesine izin vermediği vurgulandı.

Russkaya ve Beregovaya kompresör istasyonlarına yeni saldırı

Diğer yandan Rus enerji şirketi Gazprom, 12 Mart sabahı TürkAkım'ın karasal işleyişini sağlayan Russkaya kompresör istasyonuna ve Mavi Akım’ın karasal işleyişini sağlayan Beregovaya kompresör istasyonuna yeniden hava saldırıları düzenlendiğini, insansız hava araçları ile gerçekleşen saldırıların tamamının püskürtüldüğünü bildirdi.
Gazprom daha önce Rusya’nın güneyindeki Russkaya kompresör istasyonu dahil olmak üzere, bölgedeki tesislere toplam 12 saldırı gerçekleştirildiğini, tüm saldırıların aşarıyla püskürtüldüğünü duyurmuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı ise TürkAkım’ın karasal işleyişini sağlayan Russkaya kompresör istasyonuna ve Mavi Akım’ın karasal işleyişini sağlayan Beregovaya kompresör istasyonuna yapılan saldırının amacının Avrupalı tüketicilere gaz sevkiyatını engellemek olduğunu açıklamıştı.
