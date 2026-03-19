Rus ordusu hız kesmiyor: Donbass’ta iki yerleşim daha Ukraynalı militanlardan temizlendi

Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) iki yerleşim biriminin daha kontrolünü eline geçirdi. 19.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-19T12:45+0300

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus güçler kararlı eylemleri sonucu DHC’ye bağlı Fedorovka Vtoraya ve Pavlovka köylerinin Ukraynalı oluşumlardan kurtardı.Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı 1185 asker ve 16 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna ordusu çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji ve ulaşım altyapısı tesisleri, uzun menzilli İHA’ların havalandırıldığı üsler ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 148 nokta bombalandı.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 6 güdümlü uçak bombasını ve 356 uçak tipi İHA’sını imha etti.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

