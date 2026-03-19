Bazı bakanlıklarda görevler değişti, 5 üniversiteye rektör atandı: İlgili karar Resmi Gazete'de

Bazı bakanlıklar ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 5 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi. 19.03.2026, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Adalet Bakanlığı'nda, Ceza İşleri Genel Müdürü Oğuzhan Yaşar, Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Personel Genel Müdürü Yusuf Soner Çiftçioğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Abdurrahim Taş, Bilgi İşlem Genel Müdürü Servet Gül, Teftiş Kurulu Başkanı Cihan Yıldız, İcra İşleri Dairesi Başkanı Hasan Özçelik, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı İbrahim Çetin, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Meral Gökkaya görevden alındı.Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne Hazım Aslancı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'ne Erdinç Avşar, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne Çelebi Yılmaz, Personel Genel Müdürlüğü'ne Cahit Cihad Sarı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Mücahit Gülşen, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Murat Tuzcu, Teftiş Kurulu Başkanlığı'na Murat Gülaç, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'na Yusuf Kılıç, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Murat Akınbingöl, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Berkay Altuğ, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı'na Metin Yıldırım atandı.Kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara görevden alınırken, yerine Hasan Basri Alagöz atandı. Bakanlığın Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise Samiye Korkmaz getirildi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi'nde açık bulunan Birinci Hukuk Müşavirliği'ne Damla Sezer Okur getirilirken, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nda açık bulunan Birinci Hukuk Müşavirliği'ne Işıl Gürer atandı.Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ise Yaşar Ciğer'in ataması yapıldı.5 üniversiteye rektör atandıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şebnem Kavaklı, Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ayşe Başar, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. İsmail Küçük getirildi.

