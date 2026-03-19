Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası taşıyan Resmi Gazete kararıyla 4 büyükelçi ataması gerçekleşti. 19.03.2026, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, El Salvador nezdinde Türkiye Büyükelçiliği'ne Letonya nezdinde Türkiye Büyükelçisi Şule Öztunç, Letonya nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Protokol ve Diplomatik İşlemler Genel Müdürü Ahmet Cemil Miroğlu, Kolombiya nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Malezya nezdinde Türkiye Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Kamboçya nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Mesut Özcan atandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260319/turkiye-afganistan-ve-pakistanin-ateskesini-memnuniyetle-karsiladi-1104357661.html
