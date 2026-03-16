Savaşın 17. günü: Karşılıklı bombardıman devam ediyor, Trump Hürmüz Boğazı için yardım istedi

Macron'dan Pezeşkiyan'a ‘saldırıları derhal durdurun’ çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformu X paylaşımında, İran Cumhrubaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Macron, “Az önce İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştüm. Kendisinden, İran'ın bölgedeki ülkelere, hem doğrudan hem de Lübnan ve Irak’taki olanlar da dahil vekilleri aracılığıyla, gerçekleştirdiği kabul edilemez saldırılara derhal son vermesini talep ettim” diye yazdı.

Macron ayrıca gerilim nedeniyle kapatılan Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerinin en kısa sürede yeniden sağlanması çağrısında bulunduğunu ifade etti.