Savaşın 17. günü: Karşılıklı bombardıman devam ediyor, Trump Hürmüz Boğazı için yardım istedi
ABD, İsrail ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş 17'nci gününe girerken karşılıklı bombardıman devam ediyor. Enerji ve hava ulaşımını etkileyen... 16.03.2026, Sputnik Türkiye
252
60
252
60
tr_TR
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
252
60
Tahran, 15 Mart 2026 - Sputnik Türkiye

Savaşın 17. günü: Karşılıklı bombardıman devam ediyor, Trump Hürmüz Boğazı için yardım istedi

06:43 16.03.2026
ABD, İsrail ve İran arasında 28 Şubat’ta başlayan savaş 17'nci gününe girerken karşılıklı bombardıman devam ediyor. Enerji ve hava ulaşımını etkileyen Körfez'deki çatışmalar, giderek artarken bölge ülkelerde yapılacak bazı yarışlar iptal edildi. Trump, Hürmüz Boğazı için Çin'den ve bazı NATO ülkelerinden yardım istedi.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta nükleer müzakereler devam ederken İran'ı vurmasıyla başlayan savaş, Lübnan, Hark Adası ve Hürmüz Boğazı cephelerinde de devam ediyor.
İsrail'in İran'ı hedef alıp dalga dalga yayılan bombardımanı on yedinci günde devam ederken İran, İsrail dahil Körfez ülkelerindeki ABD üslerini ve bazı ABD şirketlerini vuruyor.
İsrail, Lübnan sınırına kara birliklerini yığmaya devam ediyor.
Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların giderilmesi için Pekin’e yardım çağrısı yaptı. Trump, boğazın güvenliğini sağlamak için ülkelerle temas kurduktan sonra “bazı olumlu yanıtlar” aldığını söyledi ve müttefikler yardım etmezse NATO’nun “çok kötü” bir gelecekle karşılaşacağı uyarısında bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'a atfedilen bazı saldırıların "sahte bayrak" operasyonu olabileceğine dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Dünyanın en yoğun hava merkezlerinden biri olan Dubai Uluslararası Havalimanı’nda, yakınlardaki bir yakıt tankının “İHA kaynaklı bir olay” sırasında alev almasının ardından uçuşlar geçici olarak durduruldu ve insanlar tahliye edildi.
Petrol fiyatları pazar günü Temmuz 2022’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Brent petrolün varil fiyatı 105 doları gördü.

Orta Doğu'daki savaşta yaşanan son gelişmeler Sputnik Türkiye'nin canlı anlatımında:

08:27 16.03.2026
BAE: Hava savunma sistemlerimiz bir füze tehdidine karşılık veriyor
08:17 16.03.2026
Güney Kore’de savaş gemilerinin Hürmüz Boğazı’na gönderilmesine karşı protesto düzenlendi
Güney Kore’nin başkenti Seul’de protestocular, Güney Kore savaş gemilerinin Hürmüz Boğazı’na gönderilmesine karşı Mavi Saray ve ABD Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi.
08:07 16.03.2026
Beyrut, Tahran ve Irak'ta patlama sesleri
Gece saatlerinde Tahran’da şimdiye kadar görülen en güçlü saldırılardan bazılarıyla yeni hava saldırıları düzenlendi. Kentte en az iki ya da üç farklı noktadan, gece saatlerinde bile yoğun duman sütunları yükseldiği görüldü.
Irak’ın Ninova kentinde patlama sesi duyuldu. Al Jazeera, Irak’ın kuzeyindeki Ninova vilayetinde bir patlama sesi duyulduğunu bildirdi.
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine 2 hava saldırısı düzenledi.
07:56 16.03.2026
Macron'dan Pezeşkiyan'a ‘saldırıları derhal durdurun’ çağrısı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformu X paylaşımında, İran Cumhrubaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Macron, “Az önce İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştüm. Kendisinden, İran'ın bölgedeki ülkelere, hem doğrudan hem de Lübnan ve Irak’taki olanlar da dahil vekilleri aracılığıyla, gerçekleştirdiği kabul edilemez saldırılara derhal son vermesini talep ettim” diye yazdı.
Macron ayrıca gerilim nedeniyle kapatılan Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerinin en kısa sürede yeniden sağlanması çağrısında bulunduğunu ifade etti.
07:34 16.03.2026
Almanya, Hürmüz Boğazı'nda uluslararası bir askeri operasyona katılmayacak
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ülkesinin Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve İran'a yönelik saldırılar bağlamında uluslararası bir askeri operasyona katılmayacağını yineledi.
Wadephul, ARD televizyonunda yayımlanan "Bericht aus Berlin" programında yaptığı açıklamada, Almanya'nın söz konusu çatışmanın aktif bir parçası olmayacağını vurgulayarak, "Yakında bu çatışmanın aktif bir parçası olacak mıyız? Hayır" dedi.
Alman hükümetinin bu konudaki tutumunun net olduğunu belirten Wadephul, bu yaklaşımın Başbakan Friedrich Merz ve Savunma Bakanı Boris Pistorius tarafından da açık şekilde dile getirildiğine işaret etti.
Dışişleri Bakanı, olası bir diplomatik müzakere sürecine dahil olmayı arzuladıklarını belirterek, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenliğin kalıcı biçimde sağlanması ancak diplomatik bir çözümle ve İran ile yapılacak görüşmelerle mümkün olabileceğini aktardı.
07:18 16.03.2026
Javier Bardem'in Oscar'da “Savaşa hayır, özgür Filistin” açıklaması alkış aldı
Oscar’da en iyi uluslararası film ödülünü sunmak üzere sahneye çıkan İspanyol aktör Javier Bardem, konuşmasına “Savaşa hayır ve Filistin özgür” sözleriyle başladı. Bardem’in sözleri ödül töreninde salondan büyük alkış aldı.
Ünlü oyuncu ayrıca smokininin yakasında “Savaşa hayır” yazılı bir rozet ve Filistin’i destekleyen bir rozet taktığı dikkat çekti.
07:15 16.03.2026
Avustralya: Hürmüz Boğazı’na savaş gemisi göndermeyeceğiz
Avustralya Ulaştırma Bakanı Catherine King, Trump’ın boğazın açık tutulması için müttefiklerden destek istemesinin ardından Avustralya’nın Hürmüz Boğazı’na savaş gemisi göndermeyeceğini söyledi.
King, ABC Radio’ya verdiği röportajda, Avustralya’nın katkısının Birleşik Arap Emirlikleri’ne savunma desteği sağlamak amacıyla uçak göndermek olduğunu belirtti.
Ne tür bir katkı sunacağımız konusunda çok net olduk. Özellikle bölgede çok sayıda Avustralyalı bulunduğu için savunmaya yardımcı olmak amacıyla BAE’ye uçak sağlıyoruz” diyen King, “Ancak Hürmüz Boğazı’na gemi göndermeyeceğiz. Bunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ama bu ne bizden istendi ne de bizim katkı sağlayacağımız bir konu” ifadelerini kullandı.
06:56 16.03.2026
Japonya, Hürmüz’e gemi göndermeyecek
Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, ABD Başkanı Donald Trump’ın müttefiklerden yardım istemesinin ardından Japonya’nın şu aşamada Hürmüz Boğazı’nın güvenliği için gemi gönderme planı olmadığını söyledi.
Takaichi, parlamentoda yaptığı açıklamada, Deniz kuvvetlerinin gönderilmesine ilişkin henüz hiçbir karar almadık. Şu anda Japonya’nın kendi yasal çerçevesi içinde bağımsız olarak neler yapabileceğini inceliyoruz dedi.
Trump cumartesi günü sosyal medya paylaşımında “Umarım Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, İngiltere ve diğerleri” bölgeye gemi gönderir ifadelerini kullanmıştı.
Takaichi, Tokyo’ya henüz resmi bir talep iletilmediğini belirtti.
Japon hükümetinin gerekli yanıtı vermek için yöntemleri değerlendirdiğini söyleyen Takaichi, “Japonya ile bağlantılı gemileri ve mürettebatlarının hayatlarını nasıl koruyabileceğimizi değerlendiriyoruz” dedi.
06:53 16.03.2026
Trump, İran'ın uçak gemisi Lincoln'e 'asla saldırmadığını' ileri sürdü
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın uçak gemisi USS Abraham Lincoln'e (CVN-72) "asla saldırmadığını" ve paylaşılan görüntülerin gerçek olmadığını iddia etti.
Trump, Florida'da geçirdiği hafta sonu tatilinden başkent Washington'a dönerken uçaktaki gazetecilerin Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını yanıtladı.
ABD Başkanı Trump, "Dünyanın en büyük gemilerinden biri olan USS Abraham Lincoln'e saldırdıklarını iddia ettiler. Hatta geminin yandığına dair görüntüler bile paylaştılar." dedi.
İran'ın bu konudaki iddialarını yalanlayan Trump, "O gemiye asla saldırılmadı, gemi hiçbir şekilde yanmadı." ifadesini kullandı. Trump, paylaşılan görüntülerin ise gerçek olmadığını ileri sürdü.
Trump, ABD'ye ait 5 yakıt ikmal uçağının vurulduğu haberlerini bir kez daha yalanlarken, bu uçaklardan 4'ünün "en ufak bir hasar bile almadığını, sadece birinde hafif bir hasar oluştuğunu" söyledi.
06:48 16.03.2026
Dubai Uluslararası Havalimanı çevresinde İHA saldırısı sonucu yangın çıktı
Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Dubai Uluslararası Havalimanı çevresinde insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı bildirildi.
Dubai Hükümeti Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Dubai Uluslararası Havalimanı yakınında bir yakıt tankına isabet eden İHA nedeniyle çıkan yangını kontrol altına alma çabalarının sürdüğü belirtildi.
Saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı kaydedildi. Uçuşlar askıya alındı, yolcular tahliye edildi.
