Savaşın 17. günü: Karşılıklı bombardıman devam ediyor, Trump Hürmüz Boğazı için yardım istedi

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta nükleer müzakereler devam ederken İran'ı vurmasıyla başlayan savaş, Lübnan, Hark Adası ve Hürmüz Boğazı cephelerinde de devam ediyor.
İsrail'in İran'ı hedef alıp dalga dalga yayılan bombardımanı on yedinci günde devam ederken İran, İsrail dahil Körfez ülkelerindeki ABD üslerini ve bazı ABD şirketlerini vuruyor.
İsrail, Lübnan sınırına kara birliklerini yığmaya devam ediyor.
Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların giderilmesi için Pekin’e yardım çağrısı yaptı. Trump, boğazın güvenliğini sağlamak için ülkelerle temas kurduktan sonra “bazı olumlu yanıtlar” aldığını söyledi ve müttefikler yardım etmezse NATO’nun “çok kötü” bir gelecekle karşılaşacağı uyarısında bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'a atfedilen bazı saldırıların "sahte bayrak" operasyonu olabileceğine dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Dünyanın en yoğun hava merkezlerinden biri olan Dubai Uluslararası Havalimanı’nda, yakınlardaki bir yakıt tankının “İHA kaynaklı bir olay” sırasında alev almasının ardından uçuşlar geçici olarak durduruldu ve insanlar tahliye edildi.
Petrol fiyatları pazar günü Temmuz 2022’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Brent petrolün varil fiyatı 105 doları gördü.