Arakçi, İran'ın ABD ile iletişimde olduğu iddialarını yalanladı
Arakçi, İran'ın ABD ile iletişimde olduğu iddialarını yalanladı
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ülkesinin ABD'yle doğrudan temas halinde olduğu iddialarını yalanladı. 17.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-17T00:45+0300
2026-03-17T00:45+0300
2026-03-17T00:45+0300
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, batı medyasında yer alan son günlerde İran ile ABD'nin doğrudan temas halinde olduğu yönündeki iddialara yönelik tepki gösterdi.Arakçi, sosyal medya platformundan konuya ilişkin yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la son iletişimin ABD-İsrail saldırılarından önce gerçekleştiğini belirtti.Arakçi, "Bunun aksine ortaya atılan her türlü iddia, yalnızca petrol tüccarlarını ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir" dedi.ABD merkezli Axios internet sitesi, ismi açıklanmayan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile Donald Trump'ın Temsilcisi Witkoff'un doğrudan iletişim halinde olduğunu öne sürmüştü.
abbas arakçi, steve witkoff, abd, i̇ran
abbas arakçi, steve witkoff, abd, i̇ran
Arakçi, İran'ın ABD ile iletişimde olduğu iddialarını yalanladı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ülkesinin ABD'yle doğrudan temas halinde olduğu iddialarını yalanladı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, batı medyasında yer alan son günlerde İran ile ABD'nin doğrudan temas halinde olduğu yönündeki iddialara yönelik tepki gösterdi.
Arakçi, sosyal medya platformundan konuya ilişkin yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la son iletişimin ABD-İsrail saldırılarından önce gerçekleştiğini belirtti.
Arakçi, "Bunun aksine ortaya atılan her türlü iddia, yalnızca petrol tüccarlarını ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir" dedi.
ABD merkezli Axios internet sitesi, ismi açıklanmayan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile Donald Trump'ın Temsilcisi Witkoff'un doğrudan iletişim halinde olduğunu öne sürmüştü.