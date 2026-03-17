Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260317/arakci-iranin-abd-ile-iletisimde-oldugu-iddialarini-yalanladi-1104298631.html
Arakçi, İran'ın ABD ile iletişimde olduğu iddialarını yalanladı
Sputnik Türkiye
dünya
abbas arakçi
steve witkoff
abd
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/10/1103536380_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_7b5eca26fa25eb6cda8cf580ef9697dc.jpg
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/10/1103536380_0:0:907:680_1920x0_80_0_0_92b923e2cbb663291c6b62d57dae31ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
00:45 17.03.2026
© AP Photo / Khaled Elfiqi
Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2026
© AP Photo / Khaled Elfiqi
Abone ol
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ülkesinin ABD'yle doğrudan temas halinde olduğu iddialarını yalanladı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, batı medyasında yer alan son günlerde İran ile ABD'nin doğrudan temas halinde olduğu yönündeki iddialara yönelik tepki gösterdi.
Arakçi, sosyal medya platformundan konuya ilişkin yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la son iletişimin ABD-İsrail saldırılarından önce gerçekleştiğini belirtti.
Arakçi, "Bunun aksine ortaya atılan her türlü iddia, yalnızca petrol tüccarlarını ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir" dedi.
ABD merkezli Axios internet sitesi, ismi açıklanmayan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile Donald Trump'ın Temsilcisi Witkoff'un doğrudan iletişim halinde olduğunu öne sürmüştü.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2026
DÜNYA
Dün, 21:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала