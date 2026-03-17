Arakçi, İran'ın ABD ile iletişimde olduğu iddialarını yalanladı

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ülkesinin ABD'yle doğrudan temas halinde olduğu iddialarını yalanladı.

2026-03-17T00:45+0300

abbas arakçi

steve witkoff

abd

i̇ran

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, batı medyasında yer alan son günlerde İran ile ABD'nin doğrudan temas halinde olduğu yönündeki iddialara yönelik tepki gösterdi.Arakçi, sosyal medya platformundan konuya ilişkin yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la son iletişimin ABD-İsrail saldırılarından önce gerçekleştiğini belirtti.Arakçi, "Bunun aksine ortaya atılan her türlü iddia, yalnızca petrol tüccarlarını ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir" dedi.ABD merkezli Axios internet sitesi, ismi açıklanmayan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile Donald Trump'ın Temsilcisi Witkoff'un doğrudan iletişim halinde olduğunu öne sürmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260316/trump-israil-asla-boyle-bir-sey-yapmaz-1104296930.html

