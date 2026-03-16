Trump: İran Hürmüz'ü silah olarak kullanıyor, buna izin veremeyiz
19:19 16.03.2026 (güncellendi: 19:47 16.03.2026)
© REUTERS Kevin Lamarque
ABD Başkanı Trump, canlı yayında İran ile ilgili açıklamalar yaptı. Trump, "İran Hürmüz'ü ekonomik silah olarak kullanmak istiyor. Buna izin veremeyiz" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'daki bir etkinlikte yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:
İran rejiminin oluşturduğu tehdidi sona erdirmeye yönelik askeri kampanyamız son birkaç gündür aralıksız devam ediyor.
Onların ordusunu kelimenin tam anlamıyla yok ettik.
Çatışmanın başlangıcından bu yana İran genelinde 7 bin’den fazla hedefi vurduk.
Balistik füze fırlatmalarında yüzde 90’lık bir azalma. dron saldırılarında ise yüzde 95’lik bir düşüş sağladık.
Ayrıca füze ve dron üretim tesislerini de hedef aldık, sadece bugün üç tanesini vurduk.
Son iki buçuk hafta içinde İran’a ait 100’den fazla gemi batırıldı ya da imha edildi.
Harg adasını vurduk ve gerçekten adadaki neredeyse her şeyi yok ettik
Mayın döşemeleri şu an onları için intihar olur. 30'dan fazla gemilerini yok ettik.
Birçok ülkenin petrolü Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Avrupa ülkelerinin büyük kısmının petrol rezervlerini oradan geliyor. Biz körfezi kullanımda tutmak istiyoruz.
İran'ı çoğunlukla yok etmiş sayılırız. Ama İran burayı bir ekonomik silah olarak kullanmak istiyor ama biz buna izin vermeyeceğiz.
Rakibimiz karşımızdaki düşman, kağıttan bir kaplan.
‘Bazı ülkeler istekli değil’
Trump hafta sonu yaptığı açıklamaların aksine, bugün bazı ülkelerin Hürmüz Boğazı’nı açmaya yardım etme konusunda istekli olmadığını söyledi.
Trump, İran’ın ABD-İsrail saldırılarına dronlar, füzeler ile karşılık vermesini gerekçe göstererek diğer ülkelerin ‘boğazda güvenliği sağlamaya yardımcı olmasını’ isterken şöyle dedi:
40 yıldır sizi biz koruyoruz ve siz işin içine girmek istemiyorsunuz. Bazıları buna çok istekli, bazıları ise değil. Uzun, uzun yıllardır yardım ettiğimiz ülkeler var. Onları korkunç dış tehditlerden koruduk ve onlar o kadar da istekli değil. Ve bu isteklilik düzeyi benim için önemli.
ABD’nin bazı müttefikleri ise pazartesi günü yaptıkları açıklamalarda Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmak için gemi gönderme konusunda şu an için acil bir planları bulunmadığını söyledi.