Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260316/trumptan-canli-iran-aciklamalari-harg-adasini-vurduk-ve-gercekten-adadaki-neredeyse-her-seyi-yok-1104295085.html
Trump: İran Hürmüz'ü silah olarak kullanıyor, buna izin veremeyiz
Sputnik Türkiye
Trump canlı yayında İran ile ilgili açıklamalar yaptı, İran'ı suçladı, yeni detaylar verdi...
2026-03-16T19:19+0300
2026-03-16T19:47+0300
dünya
abd
i̇ran
haberler
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104131429_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8548b0e40ed59f0838499dc8f424da1f.jpg
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'daki bir etkinlikte yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle: 'Bazı ülkeler istekli değil' Trump hafta sonu yaptığı açıklamaların aksine, bugün bazı ülkelerin Hürmüz Boğazı'nı açmaya yardım etme konusunda istekli olmadığını söyledi. Trump, İran'ın ABD-İsrail saldırılarına dronlar, füzeler ile karşılık vermesini gerekçe göstererek diğer ülkelerin 'boğazda güvenliği sağlamaya yardımcı olmasını' isterken şöyle dedi: ABD'nin bazı müttefikleri ise pazartesi günü yaptıkları açıklamalarda Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için gemi gönderme konusunda şu an için acil bir planları bulunmadığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260316/savasin-17-gunu-karsilikli-bombardiman-devam-ediyor-trump-hurmuz-bogazi-icin-yardim-istedi-1104275171.html
SON HABERLER
tr_TR
Trump: İran Hürmüz'ü silah olarak kullanıyor, buna izin veremeyiz

19:19 16.03.2026 (güncellendi: 19:47 16.03.2026)
© REUTERS Kevin LamarqueABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2026
© REUTERS Kevin Lamarque
Abone ol
ABD Başkanı Trump, canlı yayında İran ile ilgili açıklamalar yaptı. Trump, "İran Hürmüz'ü ekonomik silah olarak kullanmak istiyor. Buna izin veremeyiz" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'daki bir etkinlikte yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:
İran rejiminin oluşturduğu tehdidi sona erdirmeye yönelik askeri kampanyamız son birkaç gündür aralıksız devam ediyor.
Onların ordusunu kelimenin tam anlamıyla yok ettik.
Çatışmanın başlangıcından bu yana İran genelinde 7 bin’den fazla hedefi vurduk.
Balistik füze fırlatmalarında yüzde 90’lık bir azalma. dron saldırılarında ise yüzde 95’lik bir düşüş sağladık.
Ayrıca füze ve dron üretim tesislerini de hedef aldık, sadece bugün üç tanesini vurduk.
Son iki buçuk hafta içinde İran’a ait 100’den fazla gemi batırıldı ya da imha edildi.
Harg adasını vurduk ve gerçekten adadaki neredeyse her şeyi yok ettik
Mayın döşemeleri şu an onları için intihar olur. 30'dan fazla gemilerini yok ettik.
Birçok ülkenin petrolü Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Avrupa ülkelerinin büyük kısmının petrol rezervlerini oradan geliyor. Biz körfezi kullanımda tutmak istiyoruz.
İran'ı çoğunlukla yok etmiş sayılırız. Ama İran burayı bir ekonomik silah olarak kullanmak istiyor ama biz buna izin vermeyeceğiz.
Rakibimiz karşımızdaki düşman, kağıttan bir kaplan.

‘Bazı ülkeler istekli değil’

Trump hafta sonu yaptığı açıklamaların aksine, bugün bazı ülkelerin Hürmüz Boğazı’nı açmaya yardım etme konusunda istekli olmadığını söyledi.
Trump, İran’ın ABD-İsrail saldırılarına dronlar, füzeler ile karşılık vermesini gerekçe göstererek diğer ülkelerin ‘boğazda güvenliği sağlamaya yardımcı olmasını’ isterken şöyle dedi:

40 yıldır sizi biz koruyoruz ve siz işin içine girmek istemiyorsunuz. Bazıları buna çok istekli, bazıları ise değil. Uzun, uzun yıllardır yardım ettiğimiz ülkeler var. Onları korkunç dış tehditlerden koruduk ve onlar o kadar da istekli değil. Ve bu isteklilik düzeyi benim için önemli.

ABD’nin bazı müttefikleri ise pazartesi günü yaptıkları açıklamalarda Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmak için gemi gönderme konusunda şu an için acil bir planları bulunmadığını söyledi.
İran'ın misilleme saldırılarında İsrail'de hasar alan bir ev - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2026
DÜNYA
Savaşın 17. günü: Bombardımanlar devam ediyor, Trump Hürmüz için yardım istedi, İsrail'den Lübnan'a kara harekatı
06:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала