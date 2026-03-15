https://anlatilaninotesi.com.tr/20260315/arakci-sahide-benzer-lucas-adli-bir-iha-gelistirdiler-arap-ulkelerini-hedef-aliyorlar-1104266876.html

Arakçi: Şahid'e benzer 'Lucas' adlı bir İHA geliştirdiler, Arap ülkelerini hedef alıyorlar

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin enerji tesislerinin hedef alınması halinde bölgedeki Amerikan şirketlerinin tesislerini hedef alacaklarını... 15.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-15T12:41+0300

dünya

i̇ran

abd

abbas arakçi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0f/1104266999_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_25911ed6da89b283c554627ae971d55d.jpg

İran'ın bölgedeki ABD üsleri ve hedeflerine saldırılarına değinen Erakçi, "Saldırılarımız yalnızca bölgedeki Amerikan üslerini ve çıkarlarını hedef almaktadır. Bölge ülkeleriyle birlikte, saldırıya uğrayan hedefler hakkında bir soruşturma komitesi kurmaya hazırız." dedi.Bununla birlikte bölgede İran'a atfedilen bazı saldırıların "sahte bayrak" operasyonu olabileceğine dikkati çeken Erakçi, şunları kaydetti:Erakçi, bu bilgilerin şu anda soruşturulduğunu belirtti.İranlı bakan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın enerji tesislerini hedef alma yönündeki tehditlerine de değinerek, "Enerji tesislerimiz hedef alınırsa, biz de bölgedeki Amerikan şirketlerinin tesislerini hedef alacağız." ifadelerini kullandı.'Savaşın adil bir şekilde sona ermesine yol açacak her türlü bölgesel girişimi memnuniyetle karşılayacağız'İran'ın savaşın sona erdirilmesine ilişkin girişimleri memnuniyetle karşıladığını belirten Erakçi, "Savaşı sona erdirmek için henüz somut bir girişimde bulunulmadı. Savaşın adil bir şekilde sona ermesine yol açacak her türlü bölgesel girişimi memnuniyetle karşılayacağız ancak savaşın sona ermesi, İran'a bir daha saldırılmasının önünü kesmeye ve tazminat ödenmesine bağlıdır." şeklinde konuştu."Devrim Lideri'nin sağlığı mükemmel"ABD-İsrail'in saldırılarının ardından İran'ın bu ülkelerle bağlantılı gemilerin geçişine kapattığı Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin de bilgi veren Erakçi, Hürmuz Boğazı'nın İran tarafından kapatılmadığını ve Amerikan gemileri ve saldırganlara hariç herkese açık olduğunu aktardı.İranlı Bakan, yeni lider Ayetullah Mücteba Hüseyni Hamaney'in de yaralandığına dair haberlerin sorulmasına üzerine "Devrim Lideri'nin sağlığı mükemmel ve durumu yönetiyor." dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

