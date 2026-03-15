Arakçi: Şahid'e benzer 'Lucas' adlı bir İHA geliştirdiler, Arap ülkelerini hedef alıyorlar
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin enerji tesislerinin hedef alınması halinde bölgedeki Amerikan şirketlerinin tesislerini hedef alacaklarını... 15.03.2026, Sputnik Türkiye
12:41 15.03.2026 (güncellendi: 12:48 15.03.2026)
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin enerji tesislerinin hedef alınması halinde bölgedeki Amerikan şirketlerinin tesislerini hedef alacaklarını söyledi. Arakçi, Amerikalıların Şahid İHA'sını taklit eden Lucas adlı bir İHA geliştirip sahte bayrak saldırıları yaptığını vurguladı.
İran'ın bölgedeki ABD üsleri ve hedeflerine saldırılarına değinen Erakçi, "Saldırılarımız yalnızca bölgedeki Amerikan üslerini ve çıkarlarını hedef almaktadır. Bölge ülkeleriyle birlikte, saldırıya uğrayan hedefler hakkında bir soruşturma komitesi kurmaya hazırız." dedi.
Bununla birlikte bölgede İran'a atfedilen bazı saldırıların "sahte bayrak" operasyonu olabileceğine dikkati çeken Erakçi, şunları kaydetti:
"İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in belirli noktalardan Arap ülkelerine saldırılar düzenlediğine dair bilgiler aldı. Amerikalılar, 'Şahid' insansız hava aracımıza tamamen uyumlu ve Arap ülkelerindeki hedeflere yönelik saldırılar düzenleyen 'Lucas' adlı bir insansız hava aracı geliştirdiler. İsrail'in de bu ülkelerin İran ile ilişkilerini bozmak amacıyla Arap ülkelerindeki sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında olması mümkündür. Şu ana kadar bölgedeki hiçbir sivil veya yerleşim alanını hedef almadık."
Erakçi, bu bilgilerin şu anda soruşturulduğunu belirtti.
İranlı bakan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın enerji tesislerini hedef alma yönündeki tehditlerine de değinerek, "Enerji tesislerimiz hedef alınırsa, biz de bölgedeki Amerikan şirketlerinin tesislerini hedef alacağız." ifadelerini kullandı.

'Savaşın adil bir şekilde sona ermesine yol açacak her türlü bölgesel girişimi memnuniyetle karşılayacağız'

İran'ın savaşın sona erdirilmesine ilişkin girişimleri memnuniyetle karşıladığını belirten Erakçi, "Savaşı sona erdirmek için henüz somut bir girişimde bulunulmadı. Savaşın adil bir şekilde sona ermesine yol açacak her türlü bölgesel girişimi memnuniyetle karşılayacağız ancak savaşın sona ermesi, İran'a bir daha saldırılmasının önünü kesmeye ve tazminat ödenmesine bağlıdır." şeklinde konuştu.
"Devrim Lideri'nin sağlığı mükemmel"

ABD-İsrail'in saldırılarının ardından İran'ın bu ülkelerle bağlantılı gemilerin geçişine kapattığı Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin de bilgi veren Erakçi, Hürmuz Boğazı'nın İran tarafından kapatılmadığını ve Amerikan gemileri ve saldırganlara hariç herkese açık olduğunu aktardı.
İranlı Bakan, yeni lider Ayetullah Mücteba Hüseyni Hamaney'in de yaralandığına dair haberlerin sorulmasına üzerine "Devrim Lideri'nin sağlığı mükemmel ve durumu yönetiyor." dedi.
