https://anlatilaninotesi.com.tr/20260315/iran-saglik-bakanligi-abd-israil-saldirilarinda-202-cocuk-ve-223-kadin-hayatini-kaybetti-1104270172.html
İran Sağlık Bakanlığı: 'ABD-İsrail saldırılarında 202 çocuk ve 223 kadın hayatını kaybetti'
İran Sağlık Bakanlığı, 28 Şubat'tan bu yana düzenlenen ABD-İsrail saldırılarında aralarında bebeklerin de bulunduğu yüzlerce sivilin hayatını kaybettiğini... 15.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-15T14:52+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0e/1104251756_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e41b056e43e4d5b74d25f0bda973bc56.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260315/arakci-sahide-benzer-lucas-adli-bir-iha-gelistirdiler-arap-ulkelerini-hedef-aliyorlar-1104266876.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0e/1104251756_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b81cd6e7c3175b3bb131742c34bc9cb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
İran Sağlık Bakanlığı, 28 Şubat’tan bu yana düzenlenen ABD-İsrail saldırılarında aralarında bebeklerin de bulunduğu yüzlerce sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamaya göre saldırılarda 223 kadın ve 202 çocuk yaşamını yitirdi, çok sayıda sağlık merkezi de zarar gördü.
İran Sağlık Bakanlığı, ABD-İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 223 kadın ve 202 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.
İran medyasında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanlığı, savaşın başlatıldığı 28 Şubat'tan bu yana 3'ü hamile 223 kadın ve 202 çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Saldırılarda hayatını kaybeden çocuklardan 12'sinin 5 yaşın altında bebekler olduğu belirtildi. Diğer yandan ülke genelinde 153 sağlık merkezinin de saldırılarda zarar gördüğü ifade edildi.