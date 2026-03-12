https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/lutfen-lutfen-lutfen-danimarkadan-vatandaslarina-arac-kullanmayin-uyarisi-hangi-ulkeler-uyari-yapti-1104204958.html
‘Lütfen, lütfen, lütfen’: Danimarka’dan vatandaşlarına ‘araç kullanmayın’ uyarısı, hangi ülkeler uyarı yaptı?
Danimarka'nın enerji bakanı, Ortadoğu'daki devam eden çatışma nedeniyle vatandaşlara enerji tüketimini azaltmaları çağrısında bulundu. Vatandaşlarına yakıt uyarısı yapan ülkelen hangileri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0c/1104204740_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98b6b04541bb0da73d67f83cfa4a84ae.jpg
Danimarka İklim, Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanı Lars Aagaard, yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasındaki devam eden savaşın petrol fiyatlarını ‘çok yüksek seviyelere’ taşıdığını ve çatışmanın ne zaman sona ereceğinin belirsiz olduğunu söyledi. Bu nedenle ülkenin petrol rezervlerine başvurmak zorunda kaldığını belirtti.Yerel yayın kuruluşu DR’ye verdiği röportajda Aagaard, Danimarkalılara şöyle seslendi:‘İki olumlu sonucu olacak’Aagaard’a göre Danimarka kısa vadede enerji tasarrufu yapabilirse bunun hem vatandaşlar hem de hükümet açısından iki olumlu sonucu olacak.“Birincisi bunun etkisi insanların kendi bütçelerinde hissedilecek. İkincisi ise rezervlerimizin daha uzun süre dayanmasına yardımcı olacak.”Dünya çapında vatandaşlara uyarılarBenzer uyarılar dünyanın birçok ülkesinde de yapıldı.Rezervler devreye alınıyorEndişeleri azaltmak amacıyla Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) dün İran savaşı nedeniyle oluşan arz kesintisini telafi etmek için 400 milyon varil petrol piyasaya sürme konusunda anlaşmaya vardı.Avrupa, Kuzey Amerika ve Kuzeydoğu Asya’dan 32 üye ülkeyi temsil eden IEA, rezervlerin üye ülkelerin ihtiyaçlarına bağlı olarak belirli bir zaman dilimi içinde piyasaya verileceğini açıkladı.Öte yandan ABD de Stratejik Petrol Rezervi’nden 172 milyon varil petrol piyasaya süreceğini duyurdu. Sevkiyatların gelecek hafta başlaması ve yaklaşık 120 gün sürmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/orta-doguda-savasin-13-gunu-karsilikli-saldirilar-devam-ediyorhurmuzde-tankerler-vuruldu-iran-1104188914.html
14:31 12.03.2026 (güncellendi: 14:40 12.03.2026)
Danimarka’nın enerji bakanı, Ortadoğu’daki devam eden çatışma nedeniyle vatandaşlara enerji tüketimini azaltmaları çağrısında bulundu. Petrol fiyatları perşembe günü varil başına 100 doların üzerine çıkarak enflasyonun artabileceği yönündeki endişeleri artırdı. Benzer uyarılar başka ülkelerden de gelmeye devam ediyor.
Danimarka İklim, Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanı Lars Aagaard, yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasındaki devam eden savaşın petrol fiyatlarını ‘çok yüksek seviyelere’ taşıdığını ve çatışmanın ne zaman sona ereceğinin belirsiz olduğunu söyledi. Bu nedenle ülkenin petrol rezervlerine başvurmak zorunda kaldığını belirtti.
Yerel yayın kuruluşu DR’ye verdiği röportajda Aagaard, Danimarkalılara şöyle seslendi:
Danimarkalıların lütfen, lütfen, lütfen yapmasını istediğim şey şu: Vazgeçebileceğiniz herhangi bir enerji tüketimi varsa bundan kaçının. Araba kullanmak kesinlikle gerekli değilse, kullanmayın.
‘İki olumlu sonucu olacak’
Aagaard’a göre Danimarka kısa vadede enerji tasarrufu yapabilirse bunun hem vatandaşlar hem de hükümet açısından iki olumlu sonucu olacak.
“Birincisi bunun etkisi insanların kendi bütçelerinde hissedilecek. İkincisi ise rezervlerimizin daha uzun süre dayanmasına yardımcı olacak.”
Dünya çapında vatandaşlara uyarılar
Benzer uyarılar dünyanın birçok ülkesinde de yapıldı.
İngiltere’de,
sürücülere “zorunlu olmayan yolculukları” azaltmaları ve yakıt tasarrufu için sürüş tarzlarını değiştirmeleri çağrısında bulundu.
Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
, ulusal enerji güvenliğini sağlamak amacıyla işletmelere uzaktan çalışma düzenlemeleri uygulamaları ve seyahat ile taşımacılık talebini azaltmaları yönünde çağrı yaptı.
Filipinler
hükümeti ise enerji tasarrufu sağlamak ve yakıt kullanımını azaltmak için bazı yürütme organlarında geçici olarak dört günlük çalışma haftası uygulamasını hayata geçirdi.
Bangladeş'te
günlük yakıt kullanımına limit getirildi, üniversiteler tatil edildi.
Rezervler devreye alınıyor
Endişeleri azaltmak amacıyla Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) dün İran savaşı nedeniyle oluşan arz kesintisini telafi etmek için 400 milyon varil petrol piyasaya sürme konusunda anlaşmaya vardı.
Avrupa, Kuzey Amerika ve Kuzeydoğu Asya’dan 32 üye ülkeyi temsil eden IEA, rezervlerin üye ülkelerin ihtiyaçlarına bağlı olarak belirli bir zaman dilimi içinde piyasaya verileceğini açıkladı.
Öte yandan ABD de Stratejik Petrol Rezervi’nden 172 milyon varil petrol piyasaya süreceğini duyurdu. Sevkiyatların gelecek hafta başlaması ve yaklaşık 120 gün sürmesi bekleniyor.