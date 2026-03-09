Türkiye
Bangladeş’te savaş kaynaklı kriz: Üniversiteler kapandı, yakıt alımına limit getirildi
Bangladeş’te savaş kaynaklı kriz: Üniversiteler kapandı, yakıt alımına limit getirildi
Enerji ihtiyaçlarında yüzde 95 dışa bağımlı olan Bangladeş, savaşta ekonomik kriz anlamında ciddi olarak ilk etkilenen ülke oldu. Özel ve devlet üniversiteleri kapatılırken Ramazan Bayramı erkene çekildi, yakıta limit getirildi.
Bangladeş'te pazar günü benzin istasyonları önünde bir daha yakıt bulamama endişesiyle uzun kuyruklar oluşturanların görüntüleri uluslararası haber ajanslarına yansıdı.Ciddi gaz sıkıntısı nedeniyle Bangladeş, devlete ait beş gübre fabrikasından dördünde üretimi durdurmak zorunda kaldı. Mevcut gaz kaynakları ise geniş çaplı elektrik kesintilerini önlemek için enerji santrallerine yönlendirildi.Yaklaşık 170 milyon nüfusa sahip ve dünyanın en kalabalık sekizinci ülkesi olan Bangladeş, arz açığını kapatmak için spot piyasadan çok daha yüksek fiyatlarla sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) satın aldı ve ek kargolar temin etmeye çalışıyor.Enerji ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde görevli üst düzey bir yetkili, "Tüketimi azaltmak ve elektrik, yakıt ile ithalat tedarikinde istikrarı sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.Yetkililer, elektrik ve yakıt tüketimini azaltmaya yönelik acil önlemler kapsamında pazartesi gününden itibaren ülke genelindeki tüm devlet ve özel üniversitelerin kapatıldığını açıkladı. Bu kapsamda Ramazan Bayramı tatili de erkene çekildi.Üniversite yönetimlerine giden talimatYetkililer, söz konusu adımın yalnızca elektrik tüketimini azaltmakla kalmayacağını, aynı zamanda yakıt israfına yol açan trafik yoğunluğunu da hafifleteceğini belirtti.Eğitim Bakanlığı tarafından üniversite yönetimlerine gönderilen talimatta, "Mevcut küresel durum göz önünde bulundurularak elektrik ve yakıt tüketimini azaltmak amacıyla bu karar alınmıştır" denildi.Ülkede devlet ve özel okulların büyük bölümü zaten Ramazan nedeniyle kapalıydı. Böylece ülke genelindeki eğitim kurumlarının çoğu bu dönemde faaliyet göstermeyecek.Enerjinin yüzde 95'i ithalEnerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 95'ini ithalat yoluyla karşılayan Bangladeş, cuma günü ayrıca panik alımları ve stoklamanın ardından akaryakıt satışına günlük sınırlamalar getirdi.Daha geniş kapsamlı tasarruf önlemleri çerçevesinde hükümet, yabancı müfredat uygulayan okullar ile özel ders ve etüt merkezlerinden de bu dönemde faaliyetlerini durdurmalarını istedi. Yetkililer üniversitelerin ne kadar süre kapalı kalacağına ilişkin net bir süre belirtmedi. Ancak enerji durumunun iyileşmesi halinde kurumların bayram tatilinin ardından normal akademik takvime dönmesinin beklendiği ifade edildi.
bangladeş, enerji krizi, üniversiteler kapandı, yakıta limit, iran, savaş, abd, israil, savaşın bölgeye etkileri, bangladeş'te ithalat, dünya, ekonomi, dünya haberleri
Bangladeş’te savaş kaynaklı kriz: Üniversiteler kapandı, yakıt alımına limit getirildi

13:54 09.03.2026
Enerji ihtiyaçlarında yüzde 95 dışa bağımlı olan Bangladeş, Ortadoğu'daki savaşta ekonomik kriz anlamında ciddi olarak ilk etkilenen ülke oldu. Özel ve devlet üniversiteleri kapatılırken Ramazan Bayramı erkene çekildi, yakıta limit getirildi.
Bangladeş’te pazar günü benzin istasyonları önünde bir daha yakıt bulamama endişesiyle uzun kuyruklar oluşturanların görüntüleri uluslararası haber ajanslarına yansıdı.
Ciddi gaz sıkıntısı nedeniyle Bangladeş, devlete ait beş gübre fabrikasından dördünde üretimi durdurmak zorunda kaldı. Mevcut gaz kaynakları ise geniş çaplı elektrik kesintilerini önlemek için enerji santrallerine yönlendirildi.
Yaklaşık 170 milyon nüfusa sahip ve dünyanın en kalabalık sekizinci ülkesi olan Bangladeş, arz açığını kapatmak için spot piyasadan çok daha yüksek fiyatlarla sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) satın aldı ve ek kargolar temin etmeye çalışıyor.
Enerji ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde görevli üst düzey bir yetkili, “Tüketimi azaltmak ve elektrik, yakıt ile ithalat tedarikinde istikrarı sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.
Yetkililer, elektrik ve yakıt tüketimini azaltmaya yönelik acil önlemler kapsamında pazartesi gününden itibaren ülke genelindeki tüm devlet ve özel üniversitelerin kapatıldığını açıkladı. Bu kapsamda Ramazan Bayramı tatili de erkene çekildi.

Üniversite yönetimlerine giden talimat

Yetkililer, söz konusu adımın yalnızca elektrik tüketimini azaltmakla kalmayacağını, aynı zamanda yakıt israfına yol açan trafik yoğunluğunu da hafifleteceğini belirtti.
Eğitim Bakanlığı tarafından üniversite yönetimlerine gönderilen talimatta, “Mevcut küresel durum göz önünde bulundurularak elektrik ve yakıt tüketimini azaltmak amacıyla bu karar alınmıştır” denildi.
Ülkede devlet ve özel okulların büyük bölümü zaten Ramazan nedeniyle kapalıydı. Böylece ülke genelindeki eğitim kurumlarının çoğu bu dönemde faaliyet göstermeyecek.

Enerjinin yüzde 95’i ithal

Enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 95’ini ithalat yoluyla karşılayan Bangladeş, cuma günü ayrıca panik alımları ve stoklamanın ardından akaryakıt satışına günlük sınırlamalar getirdi.
Daha geniş kapsamlı tasarruf önlemleri çerçevesinde hükümet, yabancı müfredat uygulayan okullar ile özel ders ve etüt merkezlerinden de bu dönemde faaliyetlerini durdurmalarını istedi.
Yetkililer üniversitelerin ne kadar süre kapalı kalacağına ilişkin net bir süre belirtmedi. Ancak enerji durumunun iyileşmesi halinde kurumların bayram tatilinin ardından normal akademik takvime dönmesinin beklendiği ifade edildi.
