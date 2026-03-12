https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/bayram-oncesi-ikinci-el-otomobil-piyasasinda-talep-artisi-bekleniyor-1104195818.html

Bayram öncesi ikinci el otomobil piyasasında talep artışı bekleniyor

Türkiye’de araç ticaretinin büyük bölümünü oluşturan ikinci el otomobil piyasası, Ramazan Bayramı öncesinde hareketlenmeye hazırlanıyor. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, özellikle bayram ve yaz sezonu öncesinde ikinci el araç talebinin hız kazandığını belirterek, pazarda önümüzdeki haftalarda canlılık beklediklerini açıkladı.2025’te 11 milyon 213 bin 405 araç devri gerçekleştiTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılında 11 milyon 213 bin 405 aracın devri yapıldı. Aydın Erkoç, bu rakamın ikinci el araç ticaretinin Türkiye otomotiv sektöründeki hacmini açık biçimde ortaya koyduğunu söyledi.Erkoç, ikinci el otomobil piyasasının Türkiye’de otomotiv ticaretinin temel dinamiği olduğunu belirterek, "Türkiye'de otomotiv ticaretinin çok büyük bir bölümü ikinci el araç piyasasında gerçekleşiyor. TÜİK verileri her yıl milyonlarca aracın el değiştirdiğini gösteriyor. Bu tablo, ikinci el otomotiv sektörünün ülke ekonomisinde ne kadar büyük bir hacme sahip olduğunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.Yılın ilk ayında satışlar yüzde 5,5 büyüdüBu yıl da ikinci el otomobil piyasasında hareketliliğin sürdüğüne dikkat çeken Erkoç, yılın ilk aylarında talebin güçlü seyrettiğini söyledi. Erkoç, Türkiye’de ikinci el otomobil pazarının yılın ilk ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 büyüyerek 582 binin üzerinde satışa ulaştığını aktardı.Erkoç, yılın ilk aylarının piyasanın yönünü belirleyen dönemler olduğunu belirterek, "Bu yıl ikinci el araç piyasasının güçlü başlangıç yaptığını görüyoruz. Türkiye'de ikinci el araç ticareti çok büyük bir ekosistem. Binlerce işletme, 10 binlerce çalışan bu sektörün içinde yer alıyor. Bu nedenle piyasadaki hareketlilik, ekonominin birçok alanını doğrudan etkiliyor" dedi.Sıfır araç kampanyaları ikinci ele de yansıdıYılın son döneminde sıfır araç tarafında başlatılan kampanyaların, bu yılın ocak ve şubat aylarında da devam ettiğini belirten Erkoç, bu gelişmenin ikinci el araç piyasasına da doğrudan yansıdığını ifade etti.'Bayram öncesinde belirgin hareketlilik yaşanıyor'Aydın Erkoç, bayram tatillerinin araç piyasasında geleneksel olarak hareketlilik yarattığını ve özellikle seyahatlerin arttığı dönemlerde araç talebinin yükseldiğini vurguladı. Erkoç, "Bu nedenle araç talebinde de artış görülebiliyor. Özellikle ikinci el araç piyasasında bayram öncesinde daha hareketli bir dönem yaşanabiliyor. Bayram dönemlerinde birçok kişi araç sahibi olmayı ya da mevcut aracını yenilemeyi tercih edebiliyor. İkinci el pazarı, bu noktada önemli bir alternatif sunuyor. İkinci el araç piyasası, vatandaşların daha hızlı ve erişilebilir şekilde araç sahibi olabildiği bir alan. Bayram gibi seyahat yoğunluğunun arttığı dönemlerde bu talep daha da belirgin hale geliyor. Özellikle bayram öncesinde belirgin hareketlilik yaşanıyor" diye konuştu.MASFED’den güvenli ticaret uyarısıAraç alım satımında güvenli ticaretin önemine de dikkat çeken Erkoç, vatandaşların işlemlerini mutlaka yetki belgeli ve kurumsal işletmeler üzerinden gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi.Erkoç, "Vatandaşlarımızın araç alım-satım işlemlerini mutlaka yetki belgeli ve kurumsal işletmeler üzerinden gerçekleştirmelerini öneriyoruz. Bu hem güvenli ticaret hem de tüketici haklarının korunması açısından büyük önem taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

