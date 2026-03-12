Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/ilac-fiyatlarina-zam-geliyor-iki-asamali-uygulanacak-1104196160.html
İlaç fiyatlarına zam geliyor: İki aşamalı uygulanacak
İlaç fiyatlarına zam geliyor: İki aşamalı uygulanacak
Sputnik Türkiye
İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan Euro kurunun güncellenmesiyle birlikte ilaç fiyatlarına da zam gelecek. 12.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-12T11:36+0300
2026-03-12T11:36+0300
ekonomi̇
i̇laç
ilaç sektörü
euro
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/19/1064994547_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_0d96808678d1ba957df3d5d2c554f627.jpg
İlaç fiyatlarında baz alınan Euro kuru güncellendi. İki aşamalı olarak uygulanacak güncellemeyle birlikte kur toplamda yüzde 14.92 yükselerek 29.11 TL olarak hesaplanacak. İki aşamalı olarak uygulanacakBugün tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile ilaç fiyatlarının satışında referans alınan euro kuru artırıldı. Yayımlanan karara göre, ilaç fiyatlarının hesaplanmasında baz alınan ve mevcut durumda 25,3346 TL olan Euro kuru, iki farklı tarihte artırılacak. 13 Mart cuma saat 00.00 itibarıyla Euro kuru yüzde 6,5’lik bir artışla 26,8767 TL seviyesine çekilecek. 1 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren ise kur yüzde 8,33 oranında bir kez daha artırılarak 29,1164 TL olarak uygulanacak. Toplam zam oranı yüzde 14.9 olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/eczane-eczane-dolasmaya-artik-son-ilacim-nerede-sistemi-devreye-alindi--1104139674.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/19/1064994547_83:0:630:410_1920x0_80_0_0_30c4517e58e5fdbc804d275e9bb088c1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇laç, ilaç sektörü, euro
i̇laç, ilaç sektörü, euro

İlaç fiyatlarına zam geliyor: İki aşamalı uygulanacak

11:36 12.03.2026
© DHAİlaç
İlaç - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2026
© DHA
Abone ol
İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan Euro kurunun güncellenmesiyle birlikte ilaç fiyatlarına da zam gelecek.
İlaç fiyatlarında baz alınan Euro kuru güncellendi. İki aşamalı olarak uygulanacak güncellemeyle birlikte kur toplamda yüzde 14.92 yükselerek 29.11 TL olarak hesaplanacak.

İki aşamalı olarak uygulanacak

Bugün tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile ilaç fiyatlarının satışında referans alınan euro kuru artırıldı. Yayımlanan karara göre, ilaç fiyatlarının hesaplanmasında baz alınan ve mevcut durumda 25,3346 TL olan Euro kuru, iki farklı tarihte artırılacak.
13 Mart cuma saat 00.00 itibarıyla Euro kuru yüzde 6,5’lik bir artışla 26,8767 TL seviyesine çekilecek. 1 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren ise kur yüzde 8,33 oranında bir kez daha artırılarak 29,1164 TL olarak uygulanacak. Toplam zam oranı yüzde 14.9 olacak.
e-Nabız - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2026
SAĞLIK
Eczane eczane dolaşmaya artık son: 'İlacım nerede' sistemi devreye alındı
10 Mart, 11:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала