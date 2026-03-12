https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/ilac-fiyatlarina-zam-geliyor-iki-asamali-uygulanacak-1104196160.html

İlaç fiyatlarına zam geliyor: İki aşamalı uygulanacak

İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan Euro kurunun güncellenmesiyle birlikte ilaç fiyatlarına da zam gelecek. 12.03.2026, Sputnik Türkiye

İlaç fiyatlarında baz alınan Euro kuru güncellendi. İki aşamalı olarak uygulanacak güncellemeyle birlikte kur toplamda yüzde 14.92 yükselerek 29.11 TL olarak hesaplanacak. İki aşamalı olarak uygulanacakBugün tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile ilaç fiyatlarının satışında referans alınan euro kuru artırıldı. Yayımlanan karara göre, ilaç fiyatlarının hesaplanmasında baz alınan ve mevcut durumda 25,3346 TL olan Euro kuru, iki farklı tarihte artırılacak. 13 Mart cuma saat 00.00 itibarıyla Euro kuru yüzde 6,5’lik bir artışla 26,8767 TL seviyesine çekilecek. 1 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren ise kur yüzde 8,33 oranında bir kez daha artırılarak 29,1164 TL olarak uygulanacak. Toplam zam oranı yüzde 14.9 olacak.

