G7’den petrol rezervini serbest bırakma fikrine destek
G7 ülkelerinin enerji bakanları, Ortadoğu’daki durum nedeniyle petrol fiyatlarındaki artışı sınırlandırmak amacıyla petrol rezervlerine başvurma fikrine destek... 11.03.2026, Sputnik Türkiye
G7 ülkelerinin enerji bakanları, Ortadoğu’daki durum nedeniyle petrol fiyatlarındaki artışı sınırlandırmak amacıyla petrol rezervlerine başvurma fikrine destek verdi. Almanya’nın artık rezerv salımı kararı aldığı belirtildi.
Bloomberg haber ajansı, G7 enerji bakanlarının ortak bildirisine dayandırdığı haberinde, söz konusu ülkelerin Ortadoğu’daki savaş nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan yükselişe karşı önlemlerin alınmasına onay verildiğini bildirdi.
Ajansın yayınladığı G7 enerji bakanları ortak bildirisinde, “Stratejik rezervlere başvurulması dahil proaktif önlemlerin alınmasına prensipte onay verildi” ifadesi yer aldı.
Bakanların, “enerji piyasasındaki eğilimleri yakından takip ettikleri ve G7 ülkeleri içinde eylemlerini koordine ettiği”, ayrıca uluslararası ortaklar ve Uluslararası Enerji Ajansı üyeleriyle koordinasyon içinde oldukları kaydedildi.
Almanya petrol rezervlerini açıyor
Alman medyası, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Ortadoğu’daki gelişmeler ve yakıt fiyatlarındaki artış bağlamında, Berlin’in kriz durumları için yapılan stratejik rezervlerinden belirsiz miktarda petrolü serbest bırakma kararı aldığını bildirdi.
Daha önce Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA), İran savaşının yol açtığı fiyat yükselişinin önüne geçmek amacıyla tarihin en büyük petrol rezervini serbest bırakmayı teklif ettiği belirtilmişti
