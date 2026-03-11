https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/avrupada-enerji-tartismasi-nukleer-enerji-ulkeleri-ikiye-bolundu-1104173623.html
Avrupa’da enerji tartışması: Nükleer enerji ülkeleri ikiye bölündü
Avrupa Birliği’nde (AB) nükleer enerji politikası, üye ülkeler arasında yeniden büyük bir görüş ayrılığına yol açtı. Paris’te düzenlenen 2026 Nükleer Enerji Zirvesi, Avrupa’nın enerji geleceğine dair farklı yaklaşımların açıkça ortaya konduğu bir platform oldu.Zirvede AB ve Fransa, özellikle küçük modüler reaktörler (SMR) üzerinden yeni bir nükleer teknoloji yarışının başladığını duyurdu. Ancak Almanya, bu stratejiyi “geriye dönük ve verimsiz” olarak nitelendirerek eleştirdi.Nükleer enerjiye dönüş çağrısıZirveye katılan 40’tan fazla ülke ve uluslararası kuruluş temsilcisine hitap eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, nükleer enerjinin küresel ölçekte yeniden güç kazanması gerektiğini vurguladı.Macron’un konuşmasında enerji bağımsızlığı ve ekonomik refah için nükleer enerjinin kritik rol oynadığı ifade edildiği aktarıldı.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Avrupa’nın geçmişte nükleer enerjiden uzaklaşmasını 'stratejik bir hata' olarak değerlendirdi.Von der Leyen’in açıklamasında, Orta Doğu’daki savaşın yükselttiği enerji fiyatlarının Avrupa için önemli bir uyarı olduğu ve nükleer ile yenilenebilir enerjinin birlikte ilerlemesi gerektiği vurgulandı.AB Komisyonu ayrıca InvestEU programı kapsamında küçük modüler reaktör (SMR) projeleri için yaklaşık 200 milyon euroluk garanti desteği sağlanacağını duyurdu.Avrupa içinde görüş ayrılığıNükleer enerji konusunda AB içinde iki farklı blok oluştuğu görülüyor.Fransa, İtalya, Polonya ve Macaristan’ın da aralarında bulunduğu 16 ülke, nükleer yatırımların artırılmasını savunuyor.Buna karşılık Almanya, Avusturya ve İspanya, nükleer enerjiye dönüş planlarına karşı çıkıyor.Almanya Çevre Bakanı Carsten Schneider, AB’nin mini reaktör projelerini destekleme planlarını eleştirerek, Avrupa’nın rüzgar ve güneş enerjisi gibi alternatiflere yönelmesi gerektiğini savundu.Schneider’in açıklamasında küçük reaktörlerin 'tehlikeli, verimsiz ve pahalı' olduğu görüşünü dile getirdiği aktarıldı.Yüksek maliyet ve teknik zorluklarUzmanlara göre nükleer enerji projelerinin önündeki en büyük engellerden biri yüksek maliyetler ve uzun inşaat süreçleri.Bu durumun en dikkat çekici örneklerinden biri olarak Fransa’daki Flamanville reaktörü gösteriliyor. Söz konusu projenin maliyetinin 3 milyar eurodan 13 milyar euroya çıktığı ve inşaat süresinin 5 yıldan 17 yıla uzadığı ifade edildi.Öte yandan Macron, nükleer projelerin de 'Ortak Avrupa Çıkarı için Önemli Projeler (IPCEI)' kapsamına alınarak devlet destekleriyle hızlandırılmasını talep ediyor.
