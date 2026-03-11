https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/ieaden-tarihin-en-buyuk-petrol-rezervi-serbest-birakma-onerisi-1104163063.html
IEA’den tarihin en büyük petrol rezervi serbest bırakma önerisi
IEA’den tarihin en büyük petrol rezervi serbest bırakma önerisi
Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA), İran savaşının yol açtığı fiyat yükselişinin önüne geçmek amacıyla tarihin en büyük petrol rezervini serbest bırakmayı... 11.03.2026, Sputnik Türkiye
Ortadoğu'da tırmanan gerilim, küresel enerji piyasalarında arz güvenliği endişelerini en üst seviyeye taşırken, petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırlandırmak için yoğun çabalar devam ediyor.Wall Street Journal’in haberine göre IEA, “ABD-İsrail-İran savaşı sırasında yükselen ham petrol fiyatlarını düşürmek için tarihin en büyük petrol rezervi serbest bırakmayı” önerdi.Önerilen miktarın 2022’de piyasaya sürülen 182 milyon varili aşarak şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük rezerv salımı olacağı kaydedildi.Gazeteye konuşan kaynaklar, bugün yapılacak oylamada 32 üye ülkenin tamamının onay vermesi halinde planın devreye alınabileceğini, tek bir üye ülkenin itiraz etmesi durumunda planın ertelenebileceğini bildirdi.Petrol fiyatları düşüşe geçtiSöz konusu haberin ardından petrol fiyatlarının düşüşe geçtiği gelen haberler arasında.Güne 89.06 dolardan başlayan Brent petrolü şu sıralar 85.56 dolardan işlem görüyor.WTI ham petrol de 85.7 dolardan güne başlarken şu sıralar 81.99 dolardan işlem geçiyor.
2026
