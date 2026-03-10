Orta Doğu'da savaşın 11. günü: ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları Lübnan'a genişleyerek karşılıklı devam ediyor

İsrail'de son 24 saatte 191 kişi yaralandı

İsrail Sağlık Bakanlığı, ABD-İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırılarda son 24 saat içinde 191 İsraillinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

The Times of Israel'in haberine göre, hastaneye kaldırılanlar arasında askerler ve siviller de bulunuyor ve en az bir kişinin durumu kritik, üç kişinin durumu ise ciddi.

Bakanlık ayrıca, çatışmaların başlamasından bu yana 2 bin 339 kişinin hastaneye kaldırıldığını, bunlardan 95'inin tedavilerinin devam ettiğini açıkladı.