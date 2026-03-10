Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/orta-doguda-savasin-11-gunu-abd-ile-israilin-irana-saldirilari-lubnana-genisleyerek-karsilikli-1104132697.html
Orta Doğu'da savaşın 11. günü: ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları Lübnan'a genişleyerek karşılıklı devam ediyor
Orta Doğu'da savaşın 11. günü: ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları Lübnan'a genişleyerek karşılıklı devam ediyor
İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırılar 11'inci gününe girdi. İsrail ve ABD'nin İran'a hava saldırıları ve İran'ın karşılığı tüm şiddetiyle devam... 10.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-10T06:53+0300
2026-03-10T06:54+0300
Dahiye, Beyrut, 9 Mart

Orta Doğu'da savaşın 11. günü: ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları Lübnan'a genişleyerek karşılıklı devam ediyor

06:53 10.03.2026 (güncellendi: 06:54 10.03.2026)
İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırılar 11'inci gününe girdi. İsrail ve ABD'nin İran'a hava saldırıları ve İran'ın karşılığı tüm şiddetiyle devam ederken İsrail, savaşı hava saldırılarıyla Lübnan'a genişletti.
İsrail ve ABD'nin İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar 11'inci gününe girerken İran, merhum ruhani lider Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'i ülkenin yeni ruhani lideri seçti.
Katar, BAE, Irak, Lübnan, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'da patlamalar meydana gelirken İran, bu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almaya devam ediyor.
İsrail İran'a yönelik saldırılarına gece gündüz devam ederken hava saldırılarını Lübnan'a genişletti.
Öte yandan bazı Fransa ve Yunanistan, İngiliz üssünün bulunduğu Güney Kıbrıs açıklarına yığınak yaparken Macron, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Lideri Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs'ta bir araya geldi.
Türk ordusu, Kuzey Kıbrıs'a altı F-16 savaş uçağı konuşlandırdı.
Hürmüz Boğazı'nın tıkanması petrol fiyatlarına yansırken Trump, TSİ ile 10 Mart sabaha karşı şu açıklamayı yaptı:
“İran, Hürmüz Boğazı’ndan petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, şimdiye kadar gördüklerinden YİRMİ KAT daha sert şekilde ABD tarafından vurulacaktır.”

Orta Doğu'da yaşanan çatışmalardaki son gelişmeler Sputnik Türkiye'nin canlı anlatımında: 👇

10:11 10.03.2026
İsrail'de son 24 saatte 191 kişi yaralandı
İsrail Sağlık Bakanlığı, ABD-İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırılarda son 24 saat içinde 191 İsraillinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
The Times of Israel'in haberine göre, hastaneye kaldırılanlar arasında askerler ve siviller de bulunuyor ve en az bir kişinin durumu kritik, üç kişinin durumu ise ciddi.
Bakanlık ayrıca, çatışmaların başlamasından bu yana 2 bin 339 kişinin hastaneye kaldırıldığını, bunlardan 95'inin tedavilerinin devam ettiğini açıkladı.
10:08 10.03.2026
Suudi Aramco CEO'su: Hürmüz Boğazı’nda deniz taşımacılığının yeniden başlaması kesinlikle kritik öneme sahip
Suudi Arabistan merkezli petrol üretim şirketi Aramco'nun CEO'su Amin Nasser düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Nasser bölgedeki çatışmalara dair şu açıklamalarda bulundu:

"Müşterilerimize tedariki sürdürebilmek için çeşitli senaryolara yönelik acil durum planlarımız bulunuyor."

"Yedek petrol üretim kapasitesinin büyük kısmı bu bölgede bulunuyor; bu nedenle Hürmüz Boğazı’nda deniz taşımacılığının yeniden başlaması kesinlikle kritik öneme sahip"
"Mevcut jeopolitik kriz ve küresel petrol stoklarının zaten son beş yılın en düşük seviyesinde olması nedeniyle stokların daha hızlı azalacağını göreceğiz"
"Kesintinin uzaması durumunda dünya petrol piyasaları için felaket niteliğinde sonuçlar doğabilir ve küresel ekonomi açısından etkiler çok daha ağır olabilir."
"Bu aksama sadece deniz taşımacılığı ve sigorta sektöründe değil; havacılık, tarım, otomotiv ve diğer sektörlerde de ciddi bir zincirleme etkiye yol açtı."
"Şu anda kullanabildiğimiz tek hat, günlük 7 milyon varil kapasiteli Doğu-Batı boru hattı ve bunu Arab Light ile Extra Light petrol sevkiyatı için kullanıyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında depolama kapasitesi konusunda herhangi bir sorun yok."
"Berri, Marjan ve Jafurah Faz 1 dahil olmak üzere dört upstream (üretim) projesini hayata geçirdik."
Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco - Sputnik Türkiye
© REUTERS / Hamad I Mohammed
09:29 10.03.2026
'ABD ile diplomasiye artık yer yok'
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Gharibabadi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD ile diplomasi için artık yer olmadığını ve İran ordusunun uzun bir savaşa hazır olduğunu belirttiği konuşmasında şunları söyledi:

Onlar (ABD ve İsrail) ateşkes talep etseler bile, bu talep İran'ın tekrar saldırmayacaklarından emin olduğu ve eylemlerinin sorumluluğunu kabul ettikleri zaman ileri sürülebilir. Öylece gelip bize ateşkes diyelim, biz de tamam diyelim diyemezler. Üstünlük bizde. Planları başarısız oldu ve hedeflerine ulaşamadılar. İran, İsrail ve ABD'ye ciddi zarar verdi. Küresel enerji ve küresel ekonominin durumuna bakın. Üstünlük bizde ve savaşın ne zaman biteceğine biz karar vereceğiz.

09:07 10.03.2026
İsrail, İran’da okul vurdu
İsrail ordusunun, İran’ın Merkezi Eyaleti’ndeki Humeyn şehrinde bir okula saldırdığı belirtildi.
Fars ajansının haberinde, “Humeyni'deki Dr. Hafız Okulu, Siyonist rejimin düşmanca eylemleri sonucu saldırıya uğradı” ifadesi kullanıldı.
Haberde, okulun çevresindeki evlerin de hasar gördüğü bildirildi.
ABD-İsrail güçlerinin ayrıca Humeyn’de eğitim kampı, alışveriş merkezi ve idari binaya da saldırdığı ifade edildi.
08:45 10.03.2026
Güney Kore: ABD’nin ülkedeki bazı silahları yeniden konuşlandırılmasını engelleyemeyiz
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD’nin bazı silahlarını ülkeden yeniden konuşlandırmasını Güney Kore’nin engelleyemeyeceğini, ancak böyle bir adımın Kuzey Kore’ye karşı caydırıcılığı etkilemeyeceğini söyledi.
Lee’nin açıklamaları, yerel medyada ABD güçlerinin bazı Patriot füze sistemlerini Pyeongtaek yakınındaki ABD Osan Hava Üssü’ne taşıyarak Orta Doğu’ya gönderme hazırlığında olduğuna dair haberlerin ardından geldi.
Lee, bugün yapılan kabine toplantısında sevkiyat iddialarını doğrulamadan, “Son zamanlarda ABD Kore Kuvvetleri’nin (USFK) bazı bataryaları veya hava savunma silahlarını ülke dışına göndermesi konusunda bir tartışma olduğu görülüyor” dedi.
Lee ayrıca, “Gelişen durum karşısında askeri ihtiyaçlar doğrultusunda USFK’nin bazı hava savunma silahlarını göndermesine karşı çıktığımızı dile getiriyoruz; ancak görüşümüzü tamamen kabul ettirmemizin mümkün olmadığı da açık bir gerçek” ifadelerini kullandı.
Güney Kore Savunma Bakanlığı ise “USFK’nin kuvvet kullanımına ilişkin konularda hükümetimizin yorum yapması uygun değildir” açıklamasını yaptı.
Güney Kore'den ABD'ye 350 milyar dolarlık yatırım taahhüdü - Sputnik Türkiye
© AA / Fatih Aktaş
08:34 10.03.2026
İsrail'de, İran’ın füze saldırılarının görüntülerini yayınlayanlara 5 yıl hapis cezası getirildi
İsrail’de acil durum yasası çıkarıldı. Tel Aviv'e yönelik İran füze saldırısının görüntülerini sosyal medyada paylaşanlar 5 yıl hapis cezası alacak.
Bu önlem, son İran saldırılarında İsrail askeri yetkilileri arasında kayıplar yaşandığı ve stratejik İsrail tesislerinin imha edildiği yönündeki haberlerin ardından geldi.
İsrail ordusu, cep telefonu görüntülerinin yayınlanmasını kısıtlayarak çatışma bölgelerinde ‘dijital sessizliği’ sürdürmeyi amaçlıyor.
07:26 10.03.2026
Hizbullah, İsrail'e ait bir tankın daha vurulduğunu duyurdu
Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Hiyam bölgesinde İsrail ordusuna ait bir Merkava tankının vurulduğunu açıkladı.
Lübnan'ın güneyindeki Hiyam kenti ve Aytarun beldesinin güneyinde İsrail güçleriyle girilen çatışmaların devam ettiği belirtildi.
Hizbullah güçlerinin, İsrail'i çatışma alanındaki ölülerini tahliye etmeye çalışırken kurulan "pusu noktasına çektiği" ifade edildi.
Hedef noktasına ulaşılan bir Merkava tankının "doğrudan vurulduğu" kaydedilen açıklamada, bunun çatışmada isabet alan 3. tank olduğu ve tankın "öncekiler gibi alev aldığı" bildirildi.
Açıklamada, Hizbullah güçlerinin, darbe alan tankları tahliye etmeye çalışan İsrail tahliye ekiplerini de uygun silahlarla yeniden hedef aldığı bildirildi.
Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Hula sınır beldesine sızmaya çalışan bir İsrail birliğinin füzelerle hedef alındığını, Abbad mevkii yakınlarındaki bir İsrail topçu mevzisinin de vurulduğunu aktardı.
Lübnan sınırında konuşlandırımış İsrail tankları, 8 Mart 2026 - Sputnik Türkiye
© AP Photo / Ariel Schalit
07:23 10.03.2026
ABD ve İsrail'in hedef aldığı Tahran’daki Şehran petrol deposundan kareler
ABD ve İsrail’in, 8 Mart gecesi İran'ın başkenti Tahran'da hedef aldığı Şehran petrol deposundaki yangın kameraya yansıdı. İran, yangının ardından asit yağmuru uyarısında bulundu.
Tahran Şehran petrol deposu - Sputnik Türkiye
© AA / Hassan Ghaedi
Tahran Şehran petrol deposu - Sputnik Türkiye
© AA / Hassan Ghaedi
Tahran Şehran petrol deposu - Sputnik Türkiye
© AA / Hassan Ghaedi
07:20 10.03.2026
Bahreyn’de hava saldırısı sirenleri çaldı
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, son hava saldırısı sireninin devreye girmesinin ardından halka en yakın “güvenli yere” gitmeleri ve sakin kalmaları çağrısında bulundu.
07:01 10.03.2026
İran devlet televizyonu: 2 adet ABD yapımı MQ-9 Reaper İHA düşürüldü
İran devlet televizyonu (IRIB), dün akşam (9 Mart) İran güçlerinin her birinin değeri 30 milyon dolar üzerinde olan 2 adet ABD yapımı MQ-9 Reaper insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini bildirdi.
06:58 10.03.2026
İran basını: Yeni ABD füze saldırısında İran’da okul ve evler vuruldu
İran’ın Mehr haber ajansı, ABD’nin ülkenin orta kesimindeki Khomeyn kentinde bir okula füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.
Ajans, hedef alınan yerin Dr. Hafez Khomeni Okulu olduğunu belirtti ve okulun çevresindeki çok sayıda konutun da hasar gördüğünü aktardı.
Saldırıda can kaybına ilişkin henüz hemen bir bilgi verilmedi.
06:56 10.03.2026
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2026
DÜNYA
Trump: Hürmüz Boğazı kapanırsa 20 kat daha sert vururuz, ABD'nin Çin başta olmak üzere ülkelere hediyesidir
04:48
