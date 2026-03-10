Orta Doğu'da savaşın 11. günü: ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları Lübnan'a genişleyerek karşılıklı devam ediyor

İsrail ve ABD'nin İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar 11'inci gününe girerken İran, merhum ruhani lider Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'i ülkenin yeni ruhani lideri seçti.
Katar, BAE, Irak, Lübnan, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'da patlamalar meydana gelirken İran, bu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almaya devam ediyor.
İsrail İran'a yönelik saldırılarına gece gündüz devam ederken hava saldırılarını Lübnan'a genişletti.
Öte yandan bazı Fransa ve Yunanistan, İngiliz üssünün bulunduğu Güney Kıbrıs açıklarına yığınak yaparken Macron, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Lideri Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs'ta bir araya geldi.
Türk ordusu, Kuzey Kıbrıs'a altı F-16 savaş uçağı konuşlandırdı.
Hürmüz Boğazı'nın tıkanması petrol fiyatlarına yansırken Trump, TSİ ile 10 Mart sabaha karşı şu açıklamayı yaptı:
“İran, Hürmüz Boğazı’ndan petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, şimdiye kadar gördüklerinden YİRMİ KAT daha sert şekilde ABD tarafından vurulacaktır.”