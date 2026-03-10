https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/israil-saldirilari-lubnanda-goc-dalgasini-buyutuyor-bir-gunde-100-bin-kisi-evini-terk-etti-1104146178.html
İsrail saldırıları Lübnan’da göç dalgasını büyütüyor: Bir günde 100 bin kişi evini terk etti
İsrail saldırıları Lübnan’da göç dalgasını büyütüyor: Bir günde 100 bin kişi evini terk etti
Sputnik Türkiye
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ülkede kitlesel göçe yol açtı. Birleşmiş Milletler'e göre son 24 saat içinde 100 bin kişi daha evini terk etti, toplam... 10.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-10T14:24+0300
2026-03-10T14:24+0300
2026-03-10T14:24+0300
dünya
ortadoğu
lübnan
i̇srail
bm mülteciler yüksek komiserliği (unhcr)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104145395_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_4c8f9c6912907e1ccad011c4bc26d065.jpg
İsrail’in Lübnan’a yönelik yoğunlaşan saldırıları ülkede hızla büyüyen bir insani krize ve kitlesel göçe yol açıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), sadece son 24 saat içinde 100 bin kişinin daha evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.UNHCR Lübnan Temsilcisi Karolina Lindholm Billing, Beyrut’tan Cenevre’deki gazetecilere yaptığı açıklamada, Lübnan hükümetinin çevrim içi platformuna kayıt yaptıran yerinden edilmiş kişi sayısının 667 bine ulaştığını söyledi.Billing, “Bugün itibarıyla Lübnan’da 667 binden fazla kişi yerinden edilmiş olarak hükümetin çevrim içi platformuna kayıt yaptırdı. Bu sayı sadece bir gün içinde 100 bin artış gösterdi” dedi.UNHCR temsilcisi, söz konusu artışın 2024 yılında İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan önceki çatışma dönemine kıyasla çok daha hızlı bir yerinden edilme temposuna işaret ettiğini vurguladı.İnsani yardım ihtiyacı artıyorHızla büyüyen göç dalgası nedeniyle barınma, gıda ve tıbbi malzeme ihtiyacının kritik seviyelere ulaştığı belirtiliyor.Lübnan hükümeti ve uluslararası yardım kuruluşları, yerinden edilen yüz binlerce sivil için güvenli bölgeler oluşturmaya çalışıyor. Ancak saldırıların sürmesi tahliye operasyonlarını ve insani yardım ulaştırma süreçlerini zorlaştırıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/disisleri-bakani-fidan-iranli-mevkidasi-arakci-ile-gorustu-1104143883.html
lübnan
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104145395_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_663fefd009b27b473cdd6c53e77dec0f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, lübnan, i̇srail, bm mülteciler yüksek komiserliği (unhcr)
ortadoğu, lübnan, i̇srail, bm mülteciler yüksek komiserliği (unhcr)
İsrail saldırıları Lübnan’da göç dalgasını büyütüyor: Bir günde 100 bin kişi evini terk etti
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ülkede kitlesel göçe yol açtı. Birleşmiş Milletler'e göre son 24 saat içinde 100 bin kişi daha evini terk etti, toplam yerinden edilenlerin sayısı 667 bini aştı.
İsrail’in Lübnan’a yönelik yoğunlaşan saldırıları ülkede hızla büyüyen bir insani krize ve kitlesel göçe yol açıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), sadece son 24 saat içinde 100 bin kişinin daha evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.
UNHCR Lübnan Temsilcisi Karolina Lindholm Billing, Beyrut’tan Cenevre’deki gazetecilere yaptığı açıklamada, Lübnan hükümetinin çevrim içi platformuna kayıt yaptıran yerinden edilmiş kişi sayısının 667 bine ulaştığını söyledi.
Billing, “Bugün itibarıyla Lübnan’da 667 binden fazla kişi yerinden edilmiş olarak hükümetin çevrim içi platformuna kayıt yaptırdı. Bu sayı sadece bir gün içinde 100 bin artış gösterdi” dedi.
UNHCR temsilcisi, söz konusu artışın 2024 yılında İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan önceki çatışma dönemine kıyasla çok daha hızlı bir yerinden edilme temposuna işaret ettiğini vurguladı.
İnsani yardım ihtiyacı artıyor
Hızla büyüyen göç dalgası nedeniyle barınma, gıda ve tıbbi malzeme ihtiyacının kritik seviyelere ulaştığı belirtiliyor.
Lübnan hükümeti ve uluslararası yardım kuruluşları, yerinden edilen yüz binlerce sivil için güvenli bölgeler oluşturmaya çalışıyor. Ancak saldırıların sürmesi tahliye operasyonlarını ve insani yardım ulaştırma süreçlerini zorlaştırıyor.